Migliore offerta Internet Casa: 8 promozioni di Febbraio 2022

Anche Iliad è finalmente arrivata tra gli operatori di rete fissa, ma a Febbraio non è l'unica novità per quanto riguarda le offerte Internet casa. Con il comparatore di SOStariffe.it puoi trovare le migliori offerte in fibra e ADSL che puoi attivare e quali sono le condizioni che ti propone ogni gestore per il suo servizio di rete fissa e quali sono le promozioni combinate con sim o tv inclusa.

I prezzi delle offerte Internet casa si sono abbassati e adesso puoi attivare le migliori promozioni in fibra a partire da meno di 18 euro al mese se si considerano i piani base. Per le soluzioni che oltre al servizio di rete fissa offrono anche una sim con pacchetti di minuti, SMS e Giga o piani per abbonarsi alla pay tv.

La fibra ottica può raggiunge anche fino a 5 Gigabit/s di velocità, ma questa è ancora una condizione che potrai ottenere solo in poche città italiane. In generale le connessioni più veloci disponibili in Italia sono quelle fino ad 1 Gigabit/s o al massimo fino a 2,5 Gigabit/s.

Se stai cercando una nuova offerta per poter cambiare il tuo vecchio servizio ADSL con un’offerta in fibra puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, si tratta di uno strumento gratuito che metterà a confronto per te le migliori offerte proposta dai provider. Usa i filtri che il sistema ti mette a disposizione per individuare le proposte più in linea con le tue esigenze:

offerte ADSL, FTTH o FTTC

promo casa + mobile

soluzione con pay tv

Attiva le promozioni Internet casa più convenienti »

Le promozioni Internet casa di Febbraio 2022

Ecco quali sono le offerte in fibra che puoi attivare a Febbraio.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Iliad Casa

Il provider era molto attesto dai clienti che speravano che Iliad replicasse quanto già fatto nel mercato delle offerte mobile e le attese non sono state deluse. La promo Iliad Casa offre:

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e dal fisso verso oltre 60 Paesi al mondo

verso fissi e mobili nazionali e dal fisso verso oltre 60 Paesi al mondo connessione illimitata FTTH (velocità massima di 5 Gigabit/s in download e 700 Megabit/s in upload)

(velocità massima di 5 Gigabit/s in download e 700 Megabit/s in upload) Iliadbox in comodato d’uso gratuito

canone da 15,99 euro al mese se hai già una sim Iliad attiva

Per chi invece decide di passare alla proposta di connessione domestica di Iliad senza essere cliente mobile del gestore il costo mensile dell’offerta casa sarà pari a 23,99 euro.

Dato che la tecnologia per navigare fino a 5 Gigabit/s non è ancora disponibile in tutte le città puoi attivare la promozione anche con la fibra fino ad 1 Gigabit/s.

Aruba Fibra

Con Aruba puoi attivare il servizio di connessione casa al costo di 17,69 euro al mese, la promozione prevede che questo canone scontato sia applicato per tutto il primo anno. Dal secondo anno l’offerta Internet casa ti costerà 26,47 euro.

Una delle caratteristiche che contraddistinguono la proposta di Aruba è che la sua fibra fino ad 1 Gigabit/s sarà attivabile anche in aree bianche senza costi aggiuntivi.

Puoi ricevere maggiori informazioni su Aruba Fibra cliccando qui in basso.

Verifica la copertura ed attiva Aruba Fibra »

Fastweb NeXXt Casa + Eni

Puoi attivare l’offerta Fastweb ad un prezzo molto vantaggioso se sei un cliente Eni Gas e Luce, per questi utenti il canone è di 18,95 euro a patto che si abbia attive sia la fornitura luce che quella gas con il gestore. La soluzione che propone il provider è un collegamento veloce (fino a 2.5 Gigabit/s o fino ad 1 Gigabit/s) con connessione senza limiti con modem di nuova generazione incluso nel canone. Saranno inoltre gratis i seguenti servizi:

chiamate senza limiti

WOW Space

corsi Fastweb Digital Academy

attivazione gratuita

Non si tratta della sola promozioni di questo operatore, sono disponibili più versioni che si adattano alle necessità di diversi clienti. La prima soluzione è Light, se decidi di attivare questa offerta pagherai 25,95 euro al mese e avrai:

chiamate a consumo (tariffa: 0,15 euro al minuto)

connessione senza limiti in fibra ottica FTTH

modem FastGate

corsi dell’Academy di Fastweb

Attiva Fastweb Casa Light »

Se vuoi un modem più performante e hai bisogno di avere anche il servizio voce senza limiti puoi attivare l’offerta Fastweb Casa da 28,95 euro al mese. Con questa promozione infatti il gestore ti offre:

attivazione

Internet Box NeXXt

WOW Space

Corsi Fastweb Academy

chiamate senza limiti

internet illimitato

Attiva Fastweb Casa »

Infine per coloro che vogliono attivare con lo stesso gestore sia il servizio casa che quello mobile è possibile abbinare a Light o Casa e in questo caso puoi attivare un piano per il tuo smartphone a 7,95 euro con:

minuti senza limiti

100 SMS

150 Giga in 4G o in 5G

TIM Premium Fibra

Anche TIM ha un’ottima offerta per i nuovi clienti che decidono di attivare la sua fibra ottica. La Premium Fibra del gestore costerebbe 29,90 euro al mese. Se hai un amico che ha già un contratto con il gestore potrai ottenere 5 euro di sconto al mese sul canone, per te quindi la promozione avrà un costo di 24,90 euro al mese.

In questo piano saranno compresi:

fibra alla massima velocità e senza limiti

modem TIM HUB+

attivazione

chiamate illimitate verso tutti

Scopri Premium Fibra »

Super Fibra WindTre

Annunci Google

Una delle migliori offerte per i clienti internet casa è quella proposta a Febbraio da WindTre. Il gestore offre la sua fibra più veloce a 26,99 euro al mese e se attivi questa soluzione avrai anche 1 anno di Prime Video gratuito, le altre condizioni dell’offerta sono:

connessione senza limiti

modem WiFi 6

chiamate illimitate

I clienti che hanno una sim con un piano WindTre attivo otterranno una riduzione sul costo mensile del canone, per questi utenti il prezzo dell’abbonamento sarà 22,99 euro al mese.

Per maggiori informazioni su questa promozione dell’operatore puoi cliccare qui in basso.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Se hai una casa molto grande e ci sono dei punti in cui il normale WiFi non arriva, allora puoi valutare di attivare l’offerta nella sua versione Top WiFi (canone da 28,99 euro al mese) con cui potrai avere incluso nel prezzo anche un extender per ottimizzare la connessione in ogni angolo dell’appartamento.

Sky WiFi

E siamo alle proposte per lo Sky WiFi, le offerte della società di pay tv hanno dei prezzi vantaggiosi e propongono anche delle soluzioni combinate con la pay tv.

La promozione base è la Sky WiFi che puoi avere a 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi (poi il canone passerà a 29,90 euro). In questo pacchetto per i nuovi clienti il gestore comprende:

connessione senza limiti

modem WiFi

chiamate con scatto alla risposta

contributo attivazione 29 euro

Puoi anche avere il traffico voce verso fissi e mobili senza limiti, dovrai però pagare 5 euro in più al mese.

Attiva Sky WiFi »

Anche Sky WiFi può essere potenziata e ti permetterà di abbinare alla tua offerta degli extender per ottimizzare la potenza del segnale in casa. La promozione in questo caso è la WiFi Ultra Plus e ti costerà 24,90 euro per 18 mesi (poi ti costerà 37,90 euro) e includerà 1 Pod.

Questo mese è ancora attiva la promozione anche sulla pay tv di Sky, puoi attivare un periodo di prova per seguire le serie tv e i programmi di intrattenimento della piattaforma oltre ad avere un piano Standard Netflix per 1 mese a 9 euro con Prova Sky Q. Al termine dell’offerta potrai decidere se attivare o meno una delle soluzioni di Sky tv.

Attiva Sky WiFi con Sky Q »

Internet Unlimited Vodafone

E siamo all’offerta per i nuovi clienti che scelgono di passare alla fibra dell’operatore britannico, Vodafone ti propone la sua FTTH fino ad 1 Gigabit/s a 24,90 euro al mese e nel suo piano per te saranno compresi:

modem WiFi gratis

attivazione senza costi

velocità massima fino a 2.5 Gigabit/s (o fino ad 1 Gigabit/s) e connessione senza limiti

chiamate illimitate verso fissi e mobili

se sei già cliente Vodafone per il tuo smartphone ricevi 2 euro di sconto sul canone

Clicca qui in basso per poter richiedere maggiori dettagli su Unlimited.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se sei in cerca anche di una nuova soluzione per il tuo mobile puoi abbinare ad Unlimited l’attivazione del piano Family o di una sim con:

Giga illimitati

chiamate senza limiti

canone da 9,90 euro al mese

Vodafone Unlimited + tv

Anche con Vodafone è previsto un pacchetto pensato per chi voglia pagare un unico abbonamento per le promozioni internet e per poter seguire i film e gli appuntamenti preferiti sulle piattaforme di streaming tv. Con il gestore e con Internet Unlimited potrai attivare il servizio pay tv con

12 mesi di Amazon Prime Video

6 mesi gratuiti di Sky Cinema

Sky TV

TV BOX 4K

E il tutto ti costerà 5 euro al mese per 1 anno, poi il canone del piano tv passerà a 12 euro.

Illumia WiFi

E siamo all’ottava soluzione di questa classifica, come abbiamo visto aumentano le società di altri servizi che lanciano le loro offerte in fibra. Illumia è un fornitore luce e gas e da quest’anno ha introdotto nel suo catalogo di promozioni anche un’offerta in fibra FTTH fino ad 1 Gigabit/s. Il canone proposto da Illumia è di 24,90 euro al mese e comprende:

connessione illimitata

chiamate a consumo

modem da 2,99 euro al mese (inizierai a pagarlo dal secondo anno)

attivazione da 29,90 euro

Al termine dei primi due anni di servizio il costo mensile per la tua offerte WiFi con Illumia potrebbe subire delle variazioni. Questa offerta così vantaggiosa è per coloro che hanno attivi luce e gas con il gestore, se invece si ha una solo fornitura Illumia il servizio internet ti costerà 26,90 euro al mese. E per sceglie di attivare solo la fibra di Illumia ma non è già cliente di questa società l’offerta partirà da un canone di 29,9o euro al mese.

Per maggiori informazioni sulle promozioni Illumia puoi cliccare sul link che segue.

Scopri come attivare Illumia WiFi »