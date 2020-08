Mercato libero: le offerte per chi cambia a agosto 2020

Entro il 2022 sarà obbligatorio effettuare il passaggio dal mercato tutelato al libero mercato, questo cambio di fornitore luce e gas per i clienti al momento è vantaggioso. Secondo i calcoli di SosTariffe.it per chi scelga il mercato libero è possibile un risparmio di 120 euro per le bollette della luce e 100 euro per il gas, ecco quali sono le migliori offerte luce e gas di Agosto

Il 1° Gennaio 2022 è il termine fissato dal Governo con la manovra fiscale del 2019. A rendere problematico il rispetto della precedente data, del Luglio 2020, sono stati, secondo le dichiarazioni del ministro dello Sviluppo, Patuanelli, la mancanza di una grande quantità di fornitori liberi e di un’adeguata consapevolezza tra i cittadini.

In questo periodo di transizione per i clienti sarà ancora possibile decidere se restare con i fornitori del servizio a Maggiori tutele, oppure se scegliere gli operatori del mercato libero. Per poter scegliere quando e come effettuare il passaggio da un mercato all’altro ci sono sono delle informazioni che i cittadini dovrebbero conoscere.

Le differenze tra mercato tutelato e libero

Un elemento utile è la conoscenza della propria bolletta e, di conseguenza, dei consumi. Per adottare una nuova tariffa ed essere in grado di decidere se è più o meno conveniente del vostro attuale piano, dovrete sapere quali sono le abitudini di utilizzo dell’energia elettrica e del gas vostro e della vostra famiglia.

Per capire se la nuova offerta è vantaggiosa un indicatore da considerare è la spesa annuale che vi troverete a pagare, il conto mensile infatti potrebbe essere calcolato in mesi di minor utilizzo – ad esempio, una bolletta del gas estiva che non tenga conto del consumo dei riscaldamenti-.

Come risparmiare sulle bollette

Un’operazione che potrà aiutarvi a stabilire quali siano le migliori offerte luce e gas e se sia conveniente passare dal mercato tutelato al libero è il confronto delle promozioni. Il comparatore di SosTariffe.it consente di effettuare un raffronto delle tariffe e di conoscere una stima della spesa che dovrete sostenere scegliendo un’offerta piuttosto che un’altra.

L’accuratezza del calcolo annuale e mensile delle bollette dipenderà da quanto sarete precisi nell’indicare la grandezza della casa, il numero di conviventi e le fasce di consumo giornaliere.

Per l’utilizzo del gas è previsto un unico costo della materia prima, non c’è differenza di giorni e orari e quindi si tratta di tariffe monorarie. Per l’energia elettrica invece si dovrà scegliere tra offerte mono, biorarie o triorarie, per le promozioni bio o triorarie le fasce di consumo stabilite dall’Arera sono:

F1: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, esclusi i festivi

F2: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, sabato dalle 7 alle 23. Sono eclusi i festivi

F3: dal lunedì al sabato dalle 23 alle 7, la domenica e i festivi tutta la giornata

In questa guida vedremo quali sono ad Agosto 2020 le migliori offerte per passare al libero mercato dell’energia e le promozioni gas del mese.

Le promozioni energia più convenienti

Per poter rendere più chiaro il confronto abbiamo utilizzato il comparatore di SosTariffe.it, la famiglia tipo persa come esempio è composta da 2 persone che vivono in un appartamento di 75 mq e che utilizzano una lavatrice, una lavastoviglie e un frigo. Il consumo annuale di questa coppia esempio è di 2100 kWh distribuiti per il 60% di sera e nei weekend e per il restante 40% nelle ore diurne.

Per una coppia che sia ancora legata ad un fornitore del mercato tutelato la spesa annuale per un consumo di 2100 kWh con una potenza domestica di 3 kW è di circa 378 euro l’anno.

Ecco quali sono le offerte luce più convenienti di Agosto e quali condizioni pongono ai clienti:

Luce Super Web

E.ON Luce e Gas Insieme

AGSM Premium Web Luce Casa

Eco Chiara

Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi

1. Luce Super Web

La tariffa di Illumia è un’offerta monoraria con un costo della materia prima bloccato per 1 anno. Il prezzo dell’energia elettrica proposto è di 0,02500 euro/kWh. La spesa mensile della famiglia tipo per il consumo di energia elettrica sarà di circa 30,70 euro al mese e in 12 mesi arriverà a spendere poco più di 368 euro.

Per i nuovi clienti che sottoscriveranno questa promozione saranno offerti in omaggio i primi 100 kWh consumati. Si potrà attivare questa tariffa solo optando per il pagamento tramite RID e non sarà richiesto nessun deposito cauzionale.

2. E.ON Luce e Gas Insieme

Questo è un piano E.ON dual fuel, significa che si potrà acquistare solo attivando sia il piano luce che quello gas. La componente energia di questa offerta è un’offerta monoraria con fornitura di luce green, cioè prodotta solo da fonti rinnovabili (eoliche, solari o idroelettriche).

Il prezzo applicato all’energia elettrica con questa promozione sarà di 0,02340 €/kWh, il costo della materia prima sarà bloccato per 1 anno. La bolletta mensile è di 31,31 euro al mese, mentre annualmente la famiglia si troverà a spendere quasi 376 euro.

Gli incentivi previsti per i nuovi clienti E.ON sono: sconto del 10% sulla componente energia e un’ulteriore riduzione del 10% per chi sceglierà la bolletta smart con addebiti su conto corrente.

3. AGSM Premium Web Luce Casa

L’offerta di AGSM è una tariffa con un costo della materia prima che si adegua al prezzo medio della borsa elettrica IPEX, il PUN. Questo costo è differente per le tre fasce orarie, secondo quanto definito dall’AEEGSI. Il prezzo del PUN è pubblicato ogni mese dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).

Per chi scelga questa promozione ad Agosto i costi applicati saranno:

F1: 0,03044 euro/kWh

F2: 0,03121 euro/kWh

F3: 0,02456 euro/kWh

Sarà possibile sottoscrivere questa offerta, senza costi di attivazione, solo online e accettando di ricevere le bollette smart e pagare tramite RID.

4. Eco Chiara

L’offerta di Iberdrola è un piano dual fuel, ma può anche essere attivata la sola promozione luce o gas. La tariffa energia può essere sottoscritta nella formula monoraria o bioraria, il prezzo della materia prima per l’offerta monoraria sarà di 0,02999 euro/kWh.

La componente luce con la promozione bioraria avrà un costo:

0,03206 euro/kWh dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19

0,0289 euro/kWh dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, sabato, domenica e festivi

Si tratta di tariffe indicizzate secondo i prezzi Arera e sono delle offerte ad energia verde. Per chi sottoscriverà queste soluzioni sono previsti uno sconto del 2,5% del costo della luce e una riduzione del 2,5% per chi richieda la domiciliazione dei pagamenti e la bolletta smart.

5. Energia 3.0 Light Mono 12 Mesi

Con Engie si potrà attivare questo piano monorario e con un costo della materia prima bloccato per un anno. La componente energia con questa offerta costerà 0,02390 euro/kWh. Si potrà attivare sia come promozione luce che con la combinazione luce e gas e richiedendo un’unica bolletta per le utenze.

Il fornitore dà la possibilità ai clienti di partecipare al programma Porta un amico in Engie, si potranno accumulare buoni fino a 300 euro.

Le offerte gas per chi passa al libero mercato

Per una famiglia di 2 persone con un appartamento di 75 mq che utilizzi il gas per la cottura il riscaldamento e per avere l’acqua calda il conto annuale con le attuali tariffe del mercato a Maggiori tutele è circa di 654.29 euro. Il consumo su cui è calcolata questa spese è di 1080 m³ in un anno.

Le migliori promozioni gas del 2020 sono:

E.ON Valore mercato Gas

Eco Chiara di Iberdrola

Edison World Plus Gas

Prezzo Netto Special Gas

Next Energy Gas

1. E.ON Valore mercato Gas

Questa offerta gas di E.ON permette ai clienti di pagare un prezzo della materia prima equiparato al valore imposto sul mercato, questo servizio costa 2 euro al mese. Il prezzo applicato a chi attivi la tariffa ad Agosto sarà di 0,0512 euro/smc.

La spesa annua con questa promozione per la famiglia tipo sarà di 587 euro, il risparmio rispetto alle tariffe del mercato tutelato è di 67 euro in 12 mesi. E.ON permette ai propri utenti di aiutare l’ambiente contribuendo a piantare un albero al mese, il contributo richiesto sarà anche in questo caso di 2 euro al mese.

2. Eco Chiara di Iberdrola

La tariffa gas Iberdrola Eco Chiara viene offerta con un pezzo della materia prima di 0,08483 euro/smc. Si può sottoscrivere la sola promozione gas o come combinazione duplice, luce e gas.

Per chi attivi questa offerta non sono previsti costi iniziali di avvio del contratto e si potrà contare su uno sconto del 2,5% sulla componente gas con la domiciliazione dei pagamenti e di 2,%% per chi richieda la bolletta digitale.

In abbinamento al piano si possono acquistare dei servizi di assistenza ad hoc con Tutto Fare. Queste offerte per il supporto clienti prevede il pagamento di un canone mensile, ci sono tre formule disponibili:

2,95 euro al mese – 3 ore di intervento idraulico, assistenza 24 h su 24

5,95 euro al mese – manutenzione caldaia ogni 2 anni

7,95 euro al mese – manutenzione caldaia, intervento tecnico (3 ore), supporto telefonico e polizza omaggio

3. Edison World Plus Gas

Con questa offerta di Edison i clienti potranno pagare il costo del gas con il prezzo imposto sul mercato all’ingrosso del gas. Questa promozione non prevede costi di attivazione ma offre come unico metodo di pagamento il RID.

Il costo della materia prima per chi sottoscrive la tariffa ad Agosto è 0,0638 euro/smc. Con questa offerta è incluso anche il servizio di assistenza Edison Prontissimo Casa, per richiedere supporto si dovrà chiamare il numero verde 848.781.193.

Si potrà utilizzare il servizio di assistenza per malfunzionamenti domestici di natura idraulica, elettrica, dell’impianto del gas, del riscaldamento o condizionamento, ma anche per problemi con serrature e vetri.

4. Prezzo Netto Special Gas

Con Heracomm si potrà sottoscrive la sola tariffa gas, ma anche come offerta luce e gas. Il prezzo della materia prima abbinato a questo piano è di 0,107 euro/smc. Il fornitore offre un bonus di 30 euro per chi attivi la promozione gas o luce e di 60 euro per la doppia attivazione.

5. Next Energy Gas

L’ultima offerta è quella di Sorgenia, questo piano propone un costo del gas di 0,13850 euro/smc. Si potrà decidere di pagare le bollette con addebito su carta o conto corrente.

Per i nuovi clienti è previsto un bonus di benvenuto di 80 euro, voucher Amazon, per chi scelga Sorgenia per la fornitura di luce e gas. Il valore del bonus può arrivare fino a 150 euro per quegli utenti che sottoscrivano il piano dual fuel e il servizio di fibra con Sorgenia.

