Offerte Iliad di rete fissa: ecco quando potrebbero arrivare i primi dettagli ufficiali

Poco più di un mese fa, dopo tante indiscrezioni sul tema, Iliad ha annunciato il suo futuro debutto nel mercato di telefonia fissa . Tale debutto sarà reso possibile grazie ad una partnership con Open Fiber, il wholesaler italiano che sta creando una capillare rete in fibra ottica FTTH in Italia. Per ora, Iliad non ha aggiunto alcun dettaglio in merito alle sue prime offerte in fibra ottica. Le prime informazioni sulla rete fissa di Iliad potrebbero arrivare tra poche settimane.

Potrebbe mancare poco all’arrivo delle prime informazioni sulle offerte di rete fissa di Iliad. L’operatore di telefonia mobile, attivo in Italia dal maggio del 2018, ha annunciato lo scorso mese di luglio il suo debutto nel mercato di telefonia fissa del nostro Paese. Tale debutto sarà reso possibile grazie alla partnership stipulata con Open Fiber, azienda la cui rete in fibra ottica FTTH rappresenta oramai un punto di riferimento assoluto per il settore di telefonia fissa.

Per il momento, Iliad non ha diffuso alcun dettaglio in merito alle sue prime offerte di rete fissa, limitandosi ad annunciare il debutto sul mercato delle offerte Internet casa con un comunicato stampa arrivato ad inizio del mese scorso. Tra poche settimane, però, le cose potrebbero cambiare radicalmente. Il prossimo 3 settembre 2020, infatti, Iliad annuncerà i risultati finanziari del secondo trimestre del 2020. In quest’occasione, che è anche il primo “evento” istituzionale dell’operatore dopo l’annuncio della partnership con Open Fiber, potrebbero arrivare le prime informazioni sulle offerte fibra di Iliad.

In particolare, tali informazioni potrebbero riguardare le tempistiche di lancio delle prime offerte. Per gli aspetti più strettamente commerciali, le possibili offerte convergenti “fisso+mobile” e tutte le altre caratteristiche delle tariffe di rete fissa di Iliad sarà necessario attendere ancora diversi mesi. Il debutto dell’operatore nel mercato di rete fissa italiano, infatti, non è immediato.

Quando saranno disponibili le prime offerte fibra di Iliad?

Al momento, l’operatore non ha diffuso alcun dettaglio in merito alle tempistiche di lancio delle sue prime offerte di rete fissa. Il provider potrebbe chiarire la situazione nel corso della pubblicazione dei risultati finanziari del secondo trimestre del 2020, il prossimo 3 settembre 2020. Nel frattempo, non bisogna attendersi un lancio imminente. Il debutto di Iliad nel mercato di telefonia fissa, infatti, richiede una serie di preparativi che necessitano diversi mesi.

L’ipotesi più probabile, ad oggi, è rappresentata da un lancio fissato per il 2021. Se questa data verrà confermata, si tratterà di un netto anticipo rispetto alle tempistiche emerse precedentemente. Nei mesi scorsi, infatti, si era parlato di un debutto dell’operatore nel settore di telefonia fissa italiano per il 2022. L’annuncio, arrivato a sorpresa, della partnership con Open Fiber potrebbe rappresentare una conferma di una netta accelerazione dei tempi. Le offerte fibra di Iliad potrebbero, quindi, arrivare già il prossimo anno.

Come saranno le offerte Iliad per la rete fissa?

Anche in questo caso, non ci sono informazioni ufficiali. Nonostante ciò, alcuni elementi già ci permettono di anticipare i primi dettagli delle tariffe Iliad per la rete fissa. L’operatore trasporterà anche nel settore delle offerte Internet casa la sua filosofia commerciale, basata sulla totale trasparenza e sull’assenza di costi nascosti, elementi che hanno permesso ad Iliad di registrare una fortissima crescita in questi primi due anni di presenza sul mercato di telefonia mobile.

Un altro elemento da considerare è la convenienza. Le offerte Iliad dovrebbero essere particolarmente vantaggiose per gli utenti. In particolare, chi sceglierà Iliad su rete fissa che su rete mobile potrebbe ottenere dei vantaggi aggiuntivi come, ad esempio, la possibilità di poter sfruttare sconti extra sull’abbonamento. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.

