Per la connessione Internet di casa è possibile puntare su svariate soluzioni. Oltre alle tradizionali tariffe fibra FTTH, fibra mista FTTC e ADSL, il mercato di telefonia propone anche offerte Internet wireless che non prevedono lo sfruttamento dell’infrastruttura di rete fisica. Ecco quali sono le migliori offerte Internet casa senza telefono di agosto 2020 e come fare per attivarle direttamente online in pochi click.

Per chi è in cerca di una connessione Internet casa le opzioni da tenere in considerazione sono diverse. Per quanto riguarda le offerte Internet casa senza telefono è opportuno sottolineare la presenza di diverse soluzioni “wireless” che permettono di realizzare una connessione illimitata senza sfruttare la rete telefonica fisica. Queste soluzioni sono ideali per chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC.

Ecco quali sono le migliori offerte del mese di agosto 2020.

PosteMobile Casa Web

Per avere una connessione ad Internet ad alta velocità e senza limiti, sia di tempo che di volume di traffico, una delle soluzioni più complete e interessanti di questo mese di agosto 2020 è PosteMobile Casa Web. L’offerta in questione permette di ottenere una connessione ad Internet tramite rete mobile di PosteMobile con la possibilità di navigare sino ad una velocità massima di ben 300 Mbps.

Per poter sfruttare la connessione è necessario utilizzare il modem Wi-Fi fornito dall’operatore in comodato d’uso. Da notare che il modem è trasportabile. In sostanza, è possibile portare con sé il dispositivo ed accedere ad Internet anche fuori casa (è necessario collegare il modem alla rete elettrica per poterlo utilizzare). Grazie a PosteMobile Casa Web è, quindi, possibile realizzare una connessione ad Internet senza telefono e portare con sé la connessione, ad esempio in vacanza o in una seconda casa.

Ecco le caratteristiche complete di PosteMobile Casa Web

connessione illimitata ad Internet tramite rete mobile; la velocità massima, in caso di copertura 4G+, è di 300 Mbps; in caso di copertura 4G, invece, la connessione raggiungerà una velocità massima di 150 Mbps; con copertura 3G, infine, la velocità massima sarà di 42 Mbps

modem Wi-Fi incluso nel prezzo e trasportabile; l'utente può portare con sé il modem quando va in vacanza (in Italia) per avere una connessione illimitata; il modem è auto-installante e non c'è bisogno dell'intervento di un tecnico per configurare la connessione

PosteMobile Casa Web è disponibile, per tutti, con un costo periodico di 20,90 Euro al mese, invece che 26,90 Euro al mese, con un contributo di attivazione una tantum di 29 Euro. L’offerta in questione è attivabile direttamente online, tramite il link riportato di seguito. Il modem incluso nell’abbonamento verrà consegnato all’indirizzo indicato dall’utente con spedizione gratuita.

TIM Super FWA

Un’altra ottima offerta per poter contare su di una connessione Internet anche se ci si trova in una zona in cui la linea telefonica fissa presenta una copertura limitata è TIM Super FWA. Quest’offerta sfrutta una connessione ad Internet wireless di tipo fibra mista radio con tecnologia Fixed Wireless Access. In sostanza, l’abitazione dell’utente è collegata al ripetitore dell’operatore tramite un collegamento wireless che non necessita dell’utilizzo dell’infrastruttura fisica di rete (fibra o rame). Il ripetitore dell’operatore è poi collegato alla rete via fibra.

TIM Super FWA è disponibile per tutti gli utenti raggiunti dalla copertura del servizio con le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata con tecnologia FWA; per i primi 200 GB (500 GB ad agosto) di traffico dati la connessione avrà una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload; una volta esauriti i GB di traffico dati disponibili in un mese, sino al successivo rinnovo, sarà possibile continuare a navigare ma con velocità massima di 1 Mega in download e in upload

per i primi 200 GB (500 GB ad agosto) di traffico dati la connessione avrà una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload; una volta esauriti i GB di traffico dati disponibili in un mese, sino al successivo rinnovo, sarà possibile continuare a navigare ma con velocità massima di 1 Mega in download e in upload 6 mesi di abbonamento a Disney+ e TIM Vision+ (poi 3 Euro al mese con possibilità di disdetta)

(poi 3 Euro al mese con possibilità di disdetta) Promo TIM Unica: Giga illimitati per la propria SIM TIM portando il costo dell’offerta attiva all’interno del Conto TIM relativo all’abbonamento TIM Super FWA; per ogni abbonamento TIM Super è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM con cui avere Giga illimitati senza costi extra

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 Euro al mese. L’offerta è attivabile direttamente online, tramite il link riportato qui di seguito. E’ previsto un contributo di attivazione di 10 Euro al mese per 24 mesi che però è già incluso nel canone mensile (le rate andranno pagate solo in caso di recesso anticipato). Per i già clienti TIM, invece, l’offerta prevede un’attivazione di 8 Euro per 24 mesi, anche in questo caso già inclusi nel canone.

A seconda della copertura disponibile all’indirizzo dell’utente, TIM Super FWA può essere sfruttata utilizzando un Modem indoor o un Modem outdoor. In entrambi i casi il modem viene fornito in comodato d’uso gratuito. Il Modem indoor è auto-installante mentre il Modem Outdoor necessita di un intervento tecnico per l’installazione che comporta un costo extra di 99 Euro, dilazionabili in 24 rate mensili.

Offerte Internet casa di agosto 2020

Le offerte Internet casa di agosto 2020 mettono a disposizione dell’utente diverse occasioni di risparmio. Sul mercato di telefonia fissa italiano, ad oggi, tutte le principali offerte includono la linea telefonica con chiamate gratis, un bonus che oramai rappresenta una vera e propria costante per le tariffe degli operatori italiani. Gli utenti raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC potranno, quindi, trovare particolarmente vantaggioso attivare una tariffa Internet casa tradizionale.

Per individuare le migliori offerte di agosto 2020 è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile cliccando sul box qui di sotto oppure scaricando l’App di SOStariffe.it su smartphone Android ed iPhone.

Tra le migliori offerte Internet casa di agosto 2020 troviamo Super Fibra Unlimited di WINDTRE. Quest’offerta include:

una linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali;

una connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega o tramite ADSL sino a 20 Mega

per i già clienti WINDTRE su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta; è possibile abbinare all’abbonamento di rete fissa un massimo di 3 SIM WINDTRE con Giga illimitati

per chi passa a WINDTRE con il proprio numero di cellulare: possibilità di attivare la tariffa Unlimited Special con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 Euro al mese

L’offerta Super Fibra Unlimited presenta un canone mensile di 26,98 Euro con contributo di attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. L’offerta è attivabile direttamente online:

Un’altra ottima offerta Internet casa del momento è Internet Unlimited di Vodafone. Ecco le caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

connessione illimitata sino a 1000 Mega se disponibile la fibra ottica FTTH;in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite FTTC o ADSL

SIM dati con 30 GB al mese per navigare fuori casa

solo per chi attiva l’offerta tramite FTTH: 6 mesi di Amazon Prime (poi 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta) e Vodafone TV inclusi nel prezzo di sottoscrizione

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese con contributo di attivazione (1 Euro al mese per 24 mesi) e opzione Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi), che permette di ottenere il modem Wi-Fi Vodafone Station, già inclusi nel canone mensile. L’offerta è attivabile direttamente online:

Tra le offerte Internet casa del mese c’è anche Fastweb Casa:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, oppure FTTC o ancora ADSL

possibilità di aggiungere una SIM Fastweb per smartphone con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB al mese; il costo complessivo dell’abbonamento sarà di 34,90 Euro al mese

possibilità di arricchire l’abbonamento con tre mesi di NOW TV Entertainment più NOW TV Stick senza costi aggiuntivi (poi 9,99 Euro al mese) e/o 3 mesi di DAZN (poi 8,99 Euro al mese)

Fastweb Casa è attivabile direttamente online con un canone mensile di 29,95 Euro con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta è attivabile e personalizzabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto:

TIM Super Fibra

Tra le offerte Internet casa del mese troviamo anche TIM Super Fibra che, a differenza di TIM Super FWA prevede che la connessione venga realizzata tramite un’infrastruttura di rete fisica e con tecnologia FTTH o, in caso di indisponibilità, FTTC o ADSL. Ecco le caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata ad Internet; la connessione avviene tramite FTTH o, in alternativa, FTTC o ADSL

6 mesi di abbonamento a Disney+ e TIM Vision+; successivamente il costo è di 3 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

Giga illimitati per i clienti TIM su mobile grazie alla promozione TIM Unica

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) e contributo di attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) già inclusi. Per attivare l’offerta è possibile seguire questa procedura online:

