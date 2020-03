Le migliori assicurazioni moto della primavera 2020

Tariffe Assicurazioni Auto e Moto RC Moto a partire da € 113 ,85* BLOCCA IL PREZZO *Preventivo RC auto calcolato su KA 2° serie, anno immatricolazione 2013. Prima classe di merito da almeno 5 anni. Donna 32 anni, single e residente a Parabiago.

L’assicurazione RC moto, come l’RC auto, è obbligatoria: serve a coprire i danni che sono causati a terzi dal proprio motociclo in caso di sinistro stradale. Confrontare online le assicurazioni per moto, scooter o ciclomotore 50 cc può risultare fondamentale in quanto mette a disposizione diversi preventivi nello stesso momento, e permette così di individuare quello più conveniente.

Su SOStariffe.it è possibile trovare un comparatore attraverso il quale creare preventivi personalizzati in base alle proprie esigenze specifiche. L’assicurazione moto ha una durata di 12 mesi, al termine dei quali sarà necessario stipulare una nuova polizza assicurativa. I costi dipendono da fattori differenti, primo fra tutti la classe di merito, la quale si basa sul sistema bonus-malus, che penalizza o premia i motociclisti in base alla loro condotta su strada.

Un altro elemento che ha un certo impatto è poi rappresentato dal Comune di residenza: il Sud Italia, in particolare, presenta generalmente costi superiori. Poi si annoverano fattori quali:

il modello da assicurare;

le garanzie accessorie che si vorrebbero aggiungere.

Come risparmiare con la polizza RC auto familiare

Un tempo risparmiare sull’assicurazione moto era meno immediato rispetto alla situazione attuale: con la Legge Bersani era infatti possibile avere accesso alla miglior classe di merito tra quelle presenti in famiglia solo se si possedeva già un’assicurazione RC moto.

Dal 16 febbraio 2020 la situazione è cambiata e non di poco: la nuova RC auto familiare permette infatti di avere accesso alla miglior classe di merito fra quelle presenti in famiglia a prescindere dalla tipologia di mezzo utilizzato. Quindi è possibile ereditare la polizza anche fra mezzi diversi, ovvero da auto a moto, e viceversa.

In più, la nuova RC auto familiare può essere applicata sia alle nuove polizze sia alle vecchie che sono in scadenza e devono necessariamente essere rinnovate. Vediamo come sfruttare al meglio le potenzialità della comparazione online al fine di individuare la polizza RC moto più economica e risparmiare così su alcuni costi che sono generalmente legati all’attività svolta dall’intermediario assicurativo.

Le migliori assicurazioni moto del 2020

Le assicurazioni moto più convenienti del 2020 sono in questo momento:

Verti; Prima; Genialloyd; Quixa; Zurich Connect; ConTe.it Linear.

Per ricavare i vari preventivi proposti dalle 7 compagnie assicurative in elenco si dovranno inserire alcuni dati che sono rappresentati:

dai dati sociodemografici del richiedente, ovvero città di residenza, stato civile, anno di nascita, qualifica professionale;

del richiedente, ovvero città di residenza, stato civile, anno di nascita, qualifica professionale; dai dati del motociclo ;

; dai dati di un eventuale contratto assicurativo in scadenza, con le relative classi di merito e il profilo di rischio.

Abbiamo effettuato un’analisi comparativa con una moto Yamaha T-Max, ipotizzando che il suo proprietario fosse residente a Torino e fosse nato nel 1985. Ricordate, pertanto, che inserendo dati differenti i costi, e dunque la classifica presentata di seguito, potrebbero cambiare anche parecchio. Come anticipato nelle righe precedenti, infatti, il prezzo della polizza RC moto può subire un aumento considerevole in relazione al modello di moto in questione, ma soprattutto in base al Comune nel quale si abita.

Migliori assicurazioni moto primavera 2020

1. Verti

L’assicurazione moto di Verti ha un costo di 362,72 euro e prevede un massimale di 6.500.000 euro nel caso di danni alle persone e di 2.000.000 di euro nel caso di danni alle cose. Si tratta di una polizza che non può essere sottoscritta da tutti in quanto si contraddistingue per il vincolo della Guida esperta in base al quale:

il conducente deve avere almeno 25 anni;

il conducente deve avere la patente da almeno 2 anni.

2. Prima

Prima propone due diverse assicurazioni moto, entrambe con un massimale di 6.070.000 euro nel caso di danni alle persone e di 1.220.000 euro nel caso di danni alle cose:

Prima Pariesienne, che ha un costo di 457,99 euro l’anno;

l’anno; Prima Great Leaks, che ha un costo di 564,40 euro l’anno.

Entrambe prevedono la clausola Guida esperta, quindi per sottoscriverla:

il conducente deve avere almeno 25 anni;

il conducente deve avere la patente da almeno 2 anni.

3. Genialloyd

Anche con la polizza RC moto di Genialloyd si ha la possibilità di poter scegliere fra due diverse tipologie di polizza, per le quali è valido il requisito della Guida libera.

La prima polizza ha un costo annuo di 574 euro e comprende la garanzia accessoria della tutela legale a un prezzo massimo di 11 euro. Ha un massimale di 6.100.000 euro nel caso di danni alle persone e di 6.100.000 di euro nel caso di danni alle cose.

La seconda polizza ha un costo annuo di 589 euro e comprende la garanzia accessoria della tutela legale a un prezzo massimo di 11 euro e la sospensione. Ha un massimale di 6.100.000 euro nel caso di danni alle persone e di 6.100.000 di euro nel caso di danni alle cose. Entrambe le polizze hanno un prezzo scontato rispetto a quello di listino nel caso in cui si dovesse scegliere l’attivazione online.

4. Quixa

Quixa propone una polizza moto che, al costo annuale di 965 euro, permette di avere accesso a un massimale di 6.070.000 euro nel caso di danni alle persone e di 1.220.000 di euro nel caso di danni alle cose. L’assicurazione può essere attivata con la clausola Guida esperta.

5. Zurich Connect

L’assicurazione RC moto di Zurich Connect, che può essere sottoscritta da tutti grazie alla clausola della Guida libera, ha un costo annuo di 1001,45 euro. Prevede un massimale di 6.070.000 euro nel caso di danni alle persone e di 1.220.000 di euro nel caso di danni alle cose.

6. ConTe.it

Tra le offerte online nel settore delle polizze Rc moto troviamo anche Conte.it, una polizza che prevede una copertura fino a un massimo 6.070.000 euro nel caso di danni alle persone e di 1.220.000 di euro nel caso di danni alle cose. L’assicurazione ha un costo di 1820,20 euro e può essere pagata in 2 rate.

Attivandola online si possono risparmiare fino a 200 euro in totale. Può essere attivata solo da chi ha compiuto 25 anni e ha la patente da almeno due anni perché è caratterizzata dalla clausola Guida esperta.

7. Linear

La polizza moto di Linear ha un costo di 1911,42 euro. Può essere personalizzata con l’aggiunta di garanzie accessorie e può essere attivata da tutti in quanto prevede la clausola Guida libera.

La copertura si estende:

fino a 6.070.000 euro nel caso di danni alle persone;

fino a 1.220.000 di euro nel caso di danni alle cose.

