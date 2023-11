App per pagare con smartphone stanno sostituendo le carte di pagamento in versione fisica. Ormai si può uscire di casa anche senza il portafoglio e fare comunque shopping: per saldare il conto dei propri acquisti è sufficiente utilizzare il wallet digitale presente sul proprio smartphone, con le relative carte di pagamento abbinate. Su SOStariffe.it, ecco quali sono le migliori app per pagare con smartphone, insieme alle migliori offerte di telefonia mobile di novembre 2023.

Le nuove tecnologie permettono di trasformare lo smartphone in un vero e proprio portafoglio digitale con le carte di pagamento da utilizzare, all’occorrenza, per effettuare pagamenti sia online che, soprattutto, nei negozi fisici: dai supermercati ai negozi d’abbigliamento, passando per qualsiasi altro esercizio commerciale che preveda il supporto ai pagamenti contactless.

L'utilizzo dei dispositivi di telefonia mobile per effettuare pagamenti, nonostante sia tutto sommato recente, è già molto diffuso. Così come è aumentato il numero di istituti di credito che supporta questo sistema per effettuare pagamenti. A crescere, a ritmo sostenuto, sono anche le app per pagare con smartphone. Ma prima di scoprire quali siano le migliori e come funzionano, ricordiamo che, con il comparatore per telefonia mobile di SOStariffe.it, è possibile confrontare le offerte più convenienti di novembre 2023 in termine di chiamate, SMS e dotazione mensile di Giga per essere sempre connessi alla Rete.

App per pagare con smartphone: ecco come funziona

Gli store degli smartphone (e gli smart watch) Android e iOS possono contare su diverse opzioni per effettuare pagamenti. In generale, uno smartphone, per poter essere utilizzato per effettuare un pagamento, deve presentare il chip NFC (Near Field Communication). È possibile verificare se il proprio smartphone presenta tale chip direttamente dalla sezione Impostazioni o con una rapida ricerca online, preferibilmente consultato il sito di supporto del produttore del proprio terminale.

Per abbinare una carta di pagamento al proprio smartphone è necessario che la propria banca supporti l’applicazione scelta per effettuare l’autenticazione (che avviene tramite PIN o tramite riconoscimento biometrico con l’impronta o la scansione facciale) ed il pagamento stesso.

Rispettati tutti i requisiti, sarà possibile configurare l’applicazione scelta per il pagamento ed utilizzare il proprio smartphone come una carta di pagamento contactless. Nei negozi fisici che supportano tale sistema di pagamento, per utilizzare questa soluzione sarà sufficiente avvicinare lo smartphone al POS ed inserire il sistema di autenticazione prescelto.

Le migliori App per pagare con smartphone

Tra le migliori applicazioni per pagare con smartphone troviamo Google Pay, Samsung Pay,Apple Pay, Garmin Pay e Xiaomi Pay. Si tratta di servizi sviluppati dalle omonime aziende di telefonia che, di fatto, rappresentano il punto di riferimento del mercato mobile. Sono applicazioni molto simili tra loro che permettono di registrare una carta di pagamento (ancora una volta ribadiamo che è necessario che la propria Banca supporti l’app prescelta) che sarà poi utilizzata per effettuare i pagamenti tramite smartphone.

Più in dettaglio, meritano una segnalazione alcuni dei vantaggi delle tre app per pagare con smartphone più diffuse:

Google Pay , per esempio, è “campione” di sicurezza, con la funzione “Trova il mio telefono” , che in caso di smarrimento blocca o resetta da remoto il dispositivo;

, per esempio, è “campione” di sicurezza, con la funzione , che in caso di smarrimento blocca o resetta da remoto il dispositivo; Apple Pay , per esempio, è utilizzabile soltanto con iPhone, non si scarica, ma si attiva tramite l’app Wallet, preconfigurata nei dispositivi. Per utilizzarla è sufficiente aggiungere al portafoglio virtuale, una carta di pagamento;

, per esempio, è utilizzabile soltanto con iPhone, tramite l’app Wallet, preconfigurata nei dispositivi. Per utilizzarla è sufficiente aggiungere al portafoglio virtuale, una carta di pagamento; Samsung Pay, per esempio, consente al momento dell’acquisto con il POS, di autorizzare la transazione tramite PIN, o riconoscimento impronte digitali o scansione dell’iride. Con la funzionalità trasporti pubblici permette anche di pagare l’utilizzo dei mezzi pubblici dotati di lettore contactless.

Un’altra app molto valida per effettuare pagamenti con smartphone è Satispay:

la transazione negli esercizi commerciali avviene sempre in peer-to-peer tra esercente e acquirente e senza l’uso del chip NFC ;

; gli acquisti “veloci”, per esempio da un distributore automatico, avvengono con scansione di QrCode.

Inoltre a differenza delle altre applicazioni citate in precedenza, non si collega ad una specifica carta di pagamento ma ad un qualunque conto corrente, eliminando, quindi, il vincolo del supporto della propria banca. Si tratta di un’app molto flessibile che non prevede alcuna commissione per transazioni inferiori ai 10 euro. Per un importo superiore, invece, è prevista una commissione di 20 centesimi.

Se, invece, che effettuare pagamenti contactless si punta, ad esempio, a trasferire soldi dal proprio smartphone è possibile puntare su PayPal Mobile, l’applicazione mobile di uno dei servizi di pagamento più utilizzati in Rete. Creare un account PayPal è semplicissimo. Basta collegarsi sul sito ufficiale e registrarsi inserendo un indirizzo e-mail. Successivamente sarà possibile collegare all’account una carta di pagamento o un conto corrente ma il servizio PayPal può essere utilizzato anche in modo indipendente. PayPal è, senza dubbio, il servizio più utilizzato per inviare e ricevere denaro, fare donazioni e pagare su tantissimi siti e-commerce.

Easy Park e MooneyGo sono le due app più diffuse per pagare il parcheggio. Tutte e due le applicazioni permettono :

di pagare solo i minuti di sosta effettiva;

di pianificare i propri spostamenti.

Il loro funzionamento è facile e veloce. Occorre scaricarle, creare un account, inserire i dati personali, caricare il credito (tramite carta di credito o altre app di pagamento) e aggiungere il numero di targa dei veicolo associato. Quando ci sarà da pagare la sosta, arriverà via mail l’avviso relativo alla targa inserita.

Utile per i pagamenti digitali è l’app Bancomat Pay che funziona anche senza avere una carta del circuito PagoBANCOMAT. Per usare Bancomat Pay è necessario verificare che la propria banca offra il servizio, scaricare l’app e associare il proprio numero di telefono all’IBAN del proprio conto corrente.

