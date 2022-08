Le 5 migliori offerte estive per seconda casa di Agosto 2022

Per contare su di una buona connessione ad Internet per la seconda casa è oramai essenziale. La possibilità di passare le vacanze nella seconda casa restando connessi oppure spostarsi per un periodo di tempo più lungo e lavorare in smart working sono opportunità concrete. Chi ha una seconda casa può, quindi, puntare su offerte specifiche pensate per offrire una connessione ad alta velocità. Ecco le 5 migliori offerte estive per Internet nella seconda casa ad agosto 2022 .

Per avere Internet nella seconda casa è possibile ricorrere ad una delle tante offerte disponibili sul mercato. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono numerose offerte per poter accedere ad Internet, tramite una connessione stabile e veloce, dalla seconda casa. È possibile, ad esempio, scegliere di attivare un’offerta fibra ottica, con un abbonamento che garantisce una connessione illimitata e ad alta velocità.

Nelle aree dove la fibra ottica (o la vibra mista rame FTTC) non è disponibile, invece, la connessione illimitata per la casa può essere stabilita con una connessione FWA (Fixed Wireless Access). Questa tecnologia consente di realizzare un collegamento wireless tra l’abitazione dell’utente e un ripetitore dell’operatore connesso alla rete via fibra ottica (si parla infatti di connessioni “fibra mista radio” in questo caso).

La rete FWA è ideale per stabilire connessione ad alta velocità e senza limiti in tutte le aree, come i piccoli centri che spesso sono meta di vacanza, dove la fibra non è ancora disponibile. C’è poi la possibilità di sfruttare l’hotspot con il proprio smartphone o un modem router 4G. In questo caso, è necessario attivare una delle migliori offerte di telefonia mobile con tanti Giga ad un prezzo contenuto. Si tratta di offerte ricaricabili e senza vincoli di abbonamento.

Ecco le migliori offerte estive per Internet senza seconda casa:

Internet nella seconda casa: le migliori offerte di agosto 2022

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Fastweb Mobile SIM con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB

attivabile richiedendo un nuovo numero o con portabilità da qualsiasi operatore

senza vincoli 7,95 euro al mese ho. 8,99 di ho. Mobile SIM con minuti ed SMS illimitati e 150 GB

attivabile richiedendo un nuovo numero

senza vincoli

possibilità di anticipare il rinnovo mensile e azzerare il contatore dei Giga in caso di esaurimento del traffico dati 8,99 euro al mese Fastweb Casa Light FWA abbonamento FWA con connessione illimitata

modem Wi-Fi gratis 19,95 euro al mese Internet Unlimited di Vodafone abbonamento fibra ottica con connessione illimitata

linea telefonica fissa inclusa con chiamate illimitate

attivazione e modem Wi-Fi gratis 22,90 euro al mese per già clienti Vodafone di rete mobile

27,90 euro al mese per tutti gli altri Fastweb Casa Light abbonamento fibra ottica con connessione illimitata

linea telefonica fissa inclusa

attivazione e modem Wi-Fi gratis 25,95 euro al mese

Per portare Internet nella seconda casa abbiamo selezionato 5 diverse offerte. Si tratta di due offerte mobile, che mettono a disposizione un buon quantitativo di Giga per navigare durante l’estate senza dover sottoscrivere un abbonamento, un’offerta FWA e due offerte fibra ottica per avere una connessione ad alta velocità nella seconda casa.

Ricordiamo che per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS. Ecco i dettagli completi sule cinque migliori offerte del mese per avere Internet nella seconda casa.

Fastweb Mobile

Tra le migliori offerte di telefonia mobile per avere Internet nella seconda casa troviamo Fastweb Mobile. La tariffa proposta da Fastweb, infatti, mette a disposizione un buon bundle di Giga da utilizzare per navigare durante il proprio soggiorno nella seconda casa e senza la necessità di attivare un abbonamento. La proposta dell’operatore presenta un bundle con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G (il 5G è incluso senza costi extra per i clienti Fastweb Casa) sotto rete Fastweb.

Il costo dell’offerta è di appena 7,95 euro al mese con possibilità di attivare l’offerta richiedendo un nuovo numero di cellulare e senza dover effettuare la portabilità del numero. In questo modo, la SIM potrà essere dedicata esclusivamente alla funzione di hotspot per l’accesso ad Internet grazie al consistente bundle di Giga disponibili. Il costo di attivazione è di 10 euro. I nuovi clienti possono attivare l’offerta direttamente online, tramite il link qui di sotto:

Scopri Fastweb Mobile »

ho. 8,99 di ho. Mobile

Da segnalare anche l’ottima offerta proposta da ho. Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone. Attivando un nuovo numero di cellulare è, infatti, possibile attivare ho. 8,99. L’offerta in questione presenta minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e in upload. Il costo dell’offerta è di 8,99 euro al mese con attivazione di 10 euro.

Da notare che l’offerta di ho. Mobile presenta la funzione ho. Riparti. Questa funzione consente di anticipare il rinnovo mensile andando ad azzerare il contatore dei Giga nel caso di esaurimento del traffico dati. Si tratta di un sistema molto comodo che consente, ad esempio, di sfruttare 300 GB in un mese al costo di due rinnovi mensili (17,98 euro). Se i 150 GB bastano, invece, il costo resterà di 8,99 euro.

Per attivare l’offerta di ho. Mobile è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri ho. 8,99 di ho. Mobile »

Fastweb Casa Light FWA

Tra le migliori offerte a disposizione per avere Internet nella seconda casa c’è spazio anche per un’offerta FWA. Si tratta di Fastweb Casa Light FWA. L’offerta in questione mette a disposizione una connessione illimitata in casa che sfrutta un collegamento senza fili tramite tecnologia FWA con l’installazione di un’antenna di piccole dimensioni da abbinare all’Internet Box NeXXt fornito direttamente dall’operatore.

Fastweb Casa Light FWA include, quindi, una connessione illimitata tramite rete FWA con velocità massima di 1 Gigabit in download. Il costo dell’offerta è di 19,95 euro al mese con un contributo di attivazione di 2 euro al mese per 20 mesi. Non sono previsti vincoli ed il modem per la connessione viene fornito dall’operatore che invierà un tecnico per completare l’installazione gratuita.

Scopri Fastweb Casa Light FWA »

Internet Unlimited di Vodafone

Tra le offerte per avere Internet nella seconda casa segnaliamo la possibilità di attivare un abbonamento fibra ottica scegliendo Internet Unlimited di Vodafone. L’offerta in questione mette a disposizione un piano d’abbonamento completo e in grado di offrire tanti vantaggi agli utenti. Scegliendo l’offerta, infatti, ci sarà l’accesso ad una linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download. In caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega.

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo di 27,90 euro al mese che diventano 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone di rete mobile. Da notare che in ogni caso l’attivazione e il modem Wi-Fi sono sempre gratis. L’offerta è, inoltre, personalizzabile con l’aggiunta della Vodafone TV (che consente l’accesso a NOW) a partire da 12 euro al mese.

Internet Unlimited di Vodafone non presenta vincoli. In caso di recesso dall’abbonamento bisognerà metterà in conto un contributo di disattivazione di 28 euro e sarà necessario restituire il modem Wi-Fi incluso gratuitamente per tutti i nuovi clienti. Per tutti i dettagli relativi all’offerta e per richiederne l’attivazione è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri Internet Unlimited di Vodafone »

Fastweb Casa Light

Un’altra ottima offerta per la connessione di casa tramite fibra ottica arriva da Fastweb con il piano d’abbonamento Fastweb Casa Light. In questo caso, l’offerta include la linea telefonica fissa con chiamate a consumo ed una connessione illimitata. L’accesso ad Internet può avvenire tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega oppure fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega o ancora tramite rete ADSL.

Il costo dell’offerta è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi incluso. Anche in questo caso, l’abbonamento non prevede vincoli ma in caso di disdetta è necessario restituire il modem e pagare un contributo di disattivazione pari ad un canone mensile dell”offerta. Per attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri Fastweb Casa Light »

