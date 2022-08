Richiesta carta di credito con esito immediato: le proposte di Agosto 2022

Cresce la domanda di carte di credito con esito immediato, trainata sia dall'aumentano di acquisti online sia dai minori requisiti di reddito richiesto per ottenerne una, soprattutto se si è titolari di un conto corrente online . Grazie al comparatore di SOStariffe.it , ecco una bussola per trovare le migliori offerte di Agosto 2022 .

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Verde American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Aumentano gli acquisti online, diminuiscono i requisiti di reddito, soprattutto per chi sia titolare di un conto corrente online: l’esito immediato alla richiesta di una carta di credito è sempre più frequente. Con il risultato che questo strumento di pagamento è sempre più diffuso tra i consumatori.

Con il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it (disponibile anche con l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) è possibile sondare il mercato per trovare le carte di credito con esito immediato più convenienti di Agosto 2022.

Carte di credito istantanee con American Express

CARTA AMERICAN EXPRESS CARATTERISTICHE Carta Blu carta con esito immediato

linea di credito personalizzata fino a 5.000 euro

linea di credito personalizzata fino a 5.000 euro canone gratuito per sempre attivandola entro il 15 Settembre Carta Verde carta con esito immediato

limite di spesa non prefissato

canone gratuito il primo anno e azzerabile dal secondo anno Carta Oro carta con esito immediato

limite di spesa non prefissato

canone gratuito il primo anno e azzerabile dal secondo anno

Tra le carte di credito più vantaggiose con esito immediato ad Agosto 2022 ci sono 3 carte American Express. Per richiederle occorre soddisfare i seguenti requisiti:

essere maggiorenne;

essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

avere un conto corrente bancario o postale d’appoggio e appartenente al circuito SEPA. L’IBAN non deve corrispondere ad una carta prepagata.

Ricordiamo che le carte di American Express, tutte dotate di tecnologia contactless, hanno un fido illimitato, anche se occorre soddisfare alcuni requisiti, in mancanza dei quali la singola operazione potrebbe essere negata. Il limite di spesa illimitato infatti è subordinato alla valutazione da parte di American Express di una serie parametri. Ecco quali:

il livello delle spese abituali del cliente;

l’importo della transazione da autorizzare;

il reddito e la disponibilità economica del titolare della carta;

la puntualità dei pagamenti effettuati dal cliente con tutti gli strumenti di pagamento offerti da American Express.

Carta Blu American Express

Con esito immediato, Carta Blu American Express è una carta cashback con riaccredito dell’0,5% su tutti gli acquisti pagati con la carta. È associata ai principali wallet digitali, con flessibilità di pagamento a rate (o revolving) o a saldo, ed è dotata di queste ulteriori caratteristiche:

quota annuale gratuita per sempre, se la si attiva entro il 15 settembre 2022 e non si sia stato titolare di una Carta American Express negli ultimi 12 mesi;

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro;

annuale lordo di almeno linea di credito personalizzata fino a 5.000 euro.

Per una panoramica dell’offerta di Carta Blu American Express:

Scopri Carta Blu American Express »

Carta Verde American Express

Carta Verde American Express è una carta virtuale associata a Apple Pay con esito immediato ma anche fisica con tecnologia contactless, con un saldo mensile e con queste altre caratteristiche:

quota annuale gratuita il primo anno se la si attiva entro il 15 Settembre 2022, dal secondo anno 75 euro l’anno , ma il canone è azzerabile se nell’anno precedente si siano spesi almeno 3.600 euro con la carta;

quota annuale il primo anno se la si attiva entro il 15 Settembre 2022, dal secondo anno , ma il canone è azzerabile se nell’anno precedente si siano spesi almeno 3.600 euro con la carta; limite di spesa non prefissato: ogni operazione, però, sarà soggetta a procedura di autorizzazione basata sulla valutazione di vari fattori e potrebbe dunque essere negata;

limite di spesa non prefissato: ogni operazione, però, sarà soggetta a procedura di autorizzazione basata sulla valutazione di vari fattori e potrebbe dunque essere negata; reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Per una panoramica dell’offerta di Carta Verde American Express:

Scopri Carta Verde American Express »

Carta Oro American Express

Carta Oro American Express è con esito immediato, con versione virtuale e versione fisica e con queste caratteristiche:

nessun limite di spesa prefissato: ogni operazione, però, sarà soggetta a procedura di autorizzazione basata sulla valutazione di vari fattori e potrebbe dunque essere negata;

nessun limite di spesa prefissato: ogni operazione, però, sarà soggetta a procedura di autorizzazione basata sulla valutazione di vari fattori e potrebbe dunque essere negata; quota annuale gratuita il primo anno, dal secondo canone di 165 euro l’anno, con possibilità di azzarlarlo se nell’anno precedente si siano spesi almeno 12.000 euro;

quota annuale il primo anno, dal secondo canone di 165 euro l’anno, con possibilità di azzarlarlo se nell’anno precedente si siano spesi almeno 12.000 euro; reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro (American Express potrà richiedere prova del reddito indicato).

Per una panoramica dell’offerta di Carta Oro American Express:

Scopri Carta Oro American Express »

Con il conto corrente online, la carta di credito è immediata

CONTO CORRENTE E BANCA DETTAGLI DELLA CARTA DI CREDITO Widiba Start di Banca Widiba Widiba Carta Classic: 20 euro di canone annuo, 1.500 euro di fido al mese Widiba Carta Gold: 50 euro di canone annuo, 3.000 euro di fido al mese ControCorrente di IBL Banca Carta di credito Classic: canone annuo 29,90 euro, fido in base alle esigenze del cliente

Carta di credito Prestige: canone annuo 69,90 euro, fido in base alle esigenze del cliente Conto Webank Cartaimpronta One: canone annuo gratuito, fido mensile da 500 euro a 7.800 euro

Una carta di credito deve sempre avere un conto corrente bancario o postale d’appoggio. E la via più rapida per ottenere una carta di credito è quella di avere un conto corrente online, dato che in questo caso l’esito per l’attivazione di una carta di credito è istantaneo. Vediamo quali sono, grazie a SOStarife.it, i conti correnti 100% digitali che non solo fanno risparmiare sul canone, ma consentono anche un accesso immediato alla carta di credito.

Carte di credito Widiba

Annunci Google

Due carte con attivazione immediata ed entrambe dotate di tecnologia contactless, Banca Widiba (Gruppo Montepaschi) permette di scegliere tra due carte di credito (circuito Mastercard/Visa) per pagamenti online e in negozio con addebito sul conto corrente il giorno 15 del mese successivo:

Widiba Carta Classic

fido fino a 1.500 euro al mese;

al mese; 20 euro l’anno di canone.

Widiba Carta Gold

fido fino a 3.000 euro al mese;

al mese; 50 euro l’anno di canone.

Queste due carte di credito vantaggiose sono abbinate al conto corrente online Widiba Start che può essere aperto e gestito tramite Internet banking e mobile banking. Per chi lo aprirà entro il prossimo 31 Agosto sarà a zero spese per i primi 12 mesi e con la possibilità di azzerare i costi a tempo indeterminato grazie a una serie di promozioni, oltre a offrire gratuitamente:

carta debito con collegamento con Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay;

bonifico online;

PEC e la firma digitale fino a quando si è cliente della banca;

prelievo di contante da ATM superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia.

Per una panoramica dell’offerta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »

Carte di credito di IBL Banca

IBL Banca permette ai risparmiatori di attivare una carta di credito con esito immediato (circuito Mastercard) in due versioni, entrambe con un fido stabilito in base alle necessità del cliente. Le due carte di IBL Banca sono:

Classic (una carta con i servizi base)

(una carta con i servizi base) Prestige (una carta con una maggiore varietà di servizi e sconti)

Sulla base dei quattro conti correnti online “ControCorrente” che IBL Banca mette a disposizione del risparmiatore, le due carte di credito offerte hanno i seguenti costi annuali:

Semplice (sempre gratuito, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno);

(sempre gratuito, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno); Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno); Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese, carta Classic 29,90 euro l’anno, carta Prestige 69,90 euro l’anno); Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi un costo di 3 euro al mese, carta Classic 19,90 euro l’anno, carta Prestige 49.90 euro l’anno).

ControCorrente Semplice è un conto corrente online a zero spese per sempre, mentre gli altri tre pacchetti disponibili sono gratuiti solo i primi 6 mes per aperture entro il 31 Ottobre, poi si paga un canone molto vantaggioso. Queste, in sintesi, le caratteristiche principali:

Per i primi sei mesi: canone gratuito e, per aperture entro il 31 ottobre 2022, interessi lordi fino allo 0,50% (tasso promozionale per giacenze medie da 20.000€).

interessi lordi fino a 0,50% (tasso promozionale per giacenze medie da 20.000 euro);

possibilità di vincolare somme per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale;

per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale; pagamenti contactless e carta di debito inclusa:

bonifico online ordinario gratis,

canone scontabile a 0 euro con 5.000 euro di giacenza o vincolo attivo.

Per una panoramica dell’offerta di IBL Banca:

Scopri conto IBL banca »

Cartaimpronta One di Webank

Cartaimpronta One, la carta di credito con canone gratuito di Webank, con fido mansile da un minimo di 500 a un massimo di 7.800 euro, è uno strumento di pagamento che si ottiene con un esito immediato alla richiesta. Si tratta di una carta che possiede le seguenti caratteristiche:

appartenenza al circuito Visa o MasterCard, utilizzabile in Italia e all’estero;

appartenenza al circuito o utilizzabile in Italia e all’estero; nessuna commissione sui pagamenti in area Euro;

sui pagamenti in area Euro; pagamenti contactless senza PIN per importi sino a 25 euro;

senza PIN per importi sino a 25 euro; domiciliazione di utenze e pagamenti ricorrenti;

domiciliazione di utenze e pagamenti ricorrenti; noleggio auto e ricarica del cellulare gratuiti:

noleggio auto e ricarica del cellulare gratuiti: 3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN.

Cartaimpronta One ha come conto corrente d’appoggio, il conto online di Webank che, per i nuovi clienti che apriranno il conto entro il 30 Settembre, sarà a canone gratuito. Questo conto corrente offre:

carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) gratuita, con collegamenti ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay;

internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat) gratuita, con collegamenti ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay; bonifici ordinari in Italia e area SEPA gratuiti;

pagamenti MAV e RAV senza costi;

ricarica cellulare senza commissioni;

zero commissione per i pedaggi autostradali con abbinamento a FastPay;

domiciliazione delle bollette.

Per una panoramica dell’offerta di Webank:

SCOPRI CONTO WEBANK »