Le 3 migliori assicurazioni auto di Dicembre 2022

Per risparmiare sull'assicurazione è possibile sfruttare la comparazione online dei preventivi in modo da individuare una nuova polizza auto particolarmente conveniente ed in grado di adattarsi al meglio alle proprie esigenze. . Ecco, quindi, le 3 assicurazioni auto più economiche di dicembre 2022 secondo la comparazione che si può effettuare su SOStariffe.it.

Per scoprire l’assicurazione auto più conveniente di dicembre 2022 è necessario affidarsi ad un confronto dei preventivi, valutando le opzioni a propria disposizione in modo da individuare la polizza auto giusta per le proprie esigenze. Il confronto dei preventivi è la strada giusta per il risparmio. I preventivi, infatti, sono calcolati sulla base dei dati anagrafici e assicurativi del contraente e in base al veicolo da assicurare.

In questo modo, quindi, sarà possibile confrontare preventivi “su misura” con informazioni precise in merito alle caratteristiche delle polizze oltre che ai costi da sostenere per l’attivazione della copertura RC e di eventuali garanzie accessorie aggiuntive (e facoltative). In questo modo, basteranno davvero pochi minuti per poter scegliere ed attivare la polizza giusta per assicurare la propria auto.

Il sistema più efficiente e veloce per trovare una polizza auto conveniente è rappresentato dal comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto. Tramite il tool di confronto, infatti, è sufficiente inserire una sola volta i propri dati (anagrafici, assicurativi e del veicolo da assicurare) per poter accedere ad una panoramica completa con decine di preventivi calcolati in base a quelle che sono le esigenze del contraente.

Il comparatore di preventivi è un tool completo ed affidabile che consente di valutare con precisione il costo della polizza RC Auto (in base ai propri dati) ma anche di personalizzare i preventivi andando ad aggiungere le garanzie accessorie (Furto e Incendio, Kasko, Assistenza Stradale, Tutela Legale etc.) per creare un pacchetto assicurativo con tutte le coperture di cui si ha bisogno.

Per accedere al confronto online dei preventivi è possibile seguire il link riportato di seguito. La comparazione è imparziale e completamente gratuita. Per gli utenti c’è la possibilità di salvare il preventivo desiderato, bloccando il prezzo, in modo da prendersi tutto il tempo necessario per poter valutare la proposta. L’attivazione del preventivo potrà avvenire direttamente online, raggiungendo il sito della compagnia assicurativa che propone la polizza.

Scopri la migliore polizza auto di dicembre 2022 »

È importante sottolineare che non esiste un’assicurazione auto più conveniente in assoluto e che è sempre necessario calcolare i preventivi sulla base dei propri dati. A titolo d’esempio, però, di seguito andremo a illustrare quelle che sono le 3 migliori assicurazioni auto di dicembre 2022 calcolate con il comparatore di preventivi di SOStariffe.it sulla base del profilo di “automobilista tipo” descritto nel paragrafo successivo.

Naturalmente, per scoprire quali sono le assicurazioni auto più convenienti disponibili su SOStariffe.it è necessario accedere al tool di confronto preventivi e inserire i propri dati. Solo in questo modo sarà possibile avere informazioni precise e dettagliate in merito ai costi calcolati in base al proprio profilo di automobilista. I fattori che determinano il premio di una polizza sono, infatti, diversi.

POLIZZE AUTO DICEMBRE 2022 COSTO ANNUO 1. Allianz Direct da 274 euro 2. ConTe.it da 306 euro 3. Zurich Connect da 376 euro

Il profilo di “automobilista tipo” scelto per calcolare i preventivi ed individuare le migliori polizze auto è il seguente:

automobilista uomo di 40 anni e residente a Milano

prima classe di merito

il veicolo da assicurare è una Fiat Panda immatricolata ad ottobre 2022 con decorrenza della polizza dal 15 dicembre 2022

Nella descrizione delle polizze auto proposte di seguito andremo a concentrarci esclusivamente sulla copertura RC, l’unica obbligatoria per poter circolare in strada. Tramite il comparatore di preventivi di SOStariffe.it, in ogni caso, è possibile aggiungere le garanzie accessorie desiderate andando a verificare, in tempo reale, il modo in cui cambia il premio da pagare per l’attivazione della polizza.

Vediamo, quindi, nei dettagli le caratteristiche e il costo delle tre polizze individuate grazie alla comparazione online su SOStariffe.it:

1) Allianz Direct

La proposta più conveniente di dicembre 2022 per l’assicurazione auto, calcolata con il comparatore di preventivi di SOStariffe.it per il profilo di “automobilista tipo” descritto in precedenza, arriva da Allianz Direct e presenta un costo di 274 euro per l’attivazione di una copertura RC Auto annuale. Questa polizza presenta un massimale di 6,5 milioni di euro, sia per i danni alle persone che per i danni alle cose.

Da notare che l’assicurazione in questione prevede il vincolo della Guida Esperta che obbliga il conducente del veicolo ad aver compiuto almeno 23 anni e ad aver conseguito la patente da almeno 2 anni (la guida non è permessa, quindi, a “neo-patentati”). È possibile, a fronte di un costo aggiuntivo sul premio, passare alla Guida Libera che va ad eliminare qualsiasi vincolo su età ed esperienza di guida del conducente.

Allianz Direct, inoltre, include la rinuncia alla rivalsa nei seguenti casi:

il veicolo assicurato è guidato da una persona in stato di ebbrezza al momento del sinistro; la rinuncia alla rivalsa è valida solo per il primo sinistro e solo per un massimo di 2.500 euro

il veicolo assicurato è guidato da un conducente con età non autorizzata (in caso di polizza con Guida Esperta); in questo caso la rivalsa è limitata ad un massimo di 5.000 euro

guida con patente scaduta ma solo nel caso in cui la patente sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro

Da notare, inoltre, che è prevista un’estensione della responsabilità civile per:

danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

danni materiali e diretti provocati a terzi dall’incendio del veicolo non conseguente alla circolazione con un limite di 100 mila euro

2) ConTe.it

Tra le migliori assicurazioni auto calcolate con il comparatore di SOStariffe.it per il profilo di “automobilista tipo” indicato c’è anche la proposta di ConTe.it che presenta un costo di 305 euro oppure di 335 euro nel caso in cui si scelga l’opzione con Assistenza Stradale e Protezione Satellitare inclusa (è necessario l’installazione di un dispositivo satellitare sul proprio veicolo).

La copertura RC presenta un massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Da notare, inoltre, che viene applicata la Guida Esperta che fissa un’età minima per il conducente del veicolo assicurato ma è possibile passare alla Guida Libera a fronte di una spesa aggiuntiva rispetto al premio della polizza indicato in precedenza.

La polizza ConTe.it include il servizio Carrozzerie Convenzionante che garantisce una serie di benefici aggiuntivi per i clienti, come la garanzia sulle riparazioni effettuate presso le officine convenzionate, la presa e riconsegna del mezzo e la fornitura, quando disponibile, di una vettura di cortesia oltre al lavaggio della vettura alla riconsegna e al dimezzamento della franchigia CVT.

La proposta di ConTe.it prevede la rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui, al momento del sinistro, il conducente guidi con patente scaduta (ma la patente deve essere rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro). Ci sono poi le seguenti estensioni della responsabilità civile:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, purché aperte al pubblico

i danni causati da figli minori alla guida del veicolo, all’insaputa dell’assicurato, fino ad un massimo di 500 euro

i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino ad un massimo di 250 mila euro

La polizza di ConTe.it prevede anche la possibilità di sospensione della validità per un certo periodo di tempo in cui il veicolo non viene utilizzato.

3) Zurich Connect

La terza opzione individuata con la comparazione dei preventivi di SOStariffe.it arriva da Zurich Connect. La polizza proposta dalla compagnia presenta un costo annuo di 376 euro con possibilità di pagamento mensile senza costi aggiuntivi.

In questo caso, inoltre, è previsto un massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. La formula di guida prevista è la Guida Esperta con età minima fissata a 25 anni. C’è, però, la possibilità di passare alla Guida Libera a fronte di una spesa aggiuntiva.

Zurich Connect prevede le seguenti rinunce alla rivalsa:

se al momento del sinistro, con Guida Esperta, il conducente non ha raggiunto l’età minima la compagnia limiterà la rivalsa a 2.500 euro

se il veicolo è guidato da una persona in stato di ebbrezza, solo per il primo sinistro, Zurich Connect limiterà la rivalsa a 2.500 euro

se al momento del sinistro la patente è scaduta, la compagnia rinuncerà alla rivalsa ma il conducente dovrà rinnovare la patente entro 90 giorni

Sono previste le seguenti estensioni della responsabilità civile:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino ad un massimo di 150 mila euro

Cosa cambia con le garanzie accessorie: ecco le migliori polizze

Le proposte precedenti riguardano la sola polizza RC Auto (eventualmente arricchita da coperture extra proposte senza costi aggiuntivi). Per gli utenti, tramite la comparazione di SOStariffe.it, c’è la possibilità di aggiungere una serie di garanzie accessorie per andare ad arricchire la polizza. Si tratta di copertura facoltative che, però, potranno tornare molto utili all’assicurato.

Nel caso dell’automobilista tipo visto in precedenza, andiamo ad effettuare una seconda simulazione con l’obiettivo di affiancare alla copertura RC Auto anche le seguenti coperture accessorie:

Infortuni al conducente

assistenza stradale

tutela legale

Incendio e furto

Minikasko

Sulla base di questi dati, la “classifica” delle migliori assicurazioni è la seguente:

ConTe.it : 534 euro

: 534 euro Genertel : 695 euro

: 695 euro Zurich Connect 843 euro

Ribadiamo che questi risultati sono stati ottenuti con il profilo di automobilista tipo e potrebbero cambiare, anche in modo significativo, inserendo i propri dati.

Per scoprire le migliori soluzioni per la polizza RC Auto puoi utilizzare anche il sistema di comparazione di preventivi per le assicurazioni auto di Segugio.it, portale che fa parte del nostro stesso gruppo di siti di preventivazione online. Grazie alla comparazione online, sarà facile individuare le migliori proposte per risparmiare sulla polizza.

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

I VANTAGGI DELLA COMPARAZIONE ONLINE DEI PREVENTIVI 1. La comparazione consente di individuare facilmente le assicurazioni auto più vantaggiose del momento 2. Il confronto dei preventivi si basa sul profilo del singolo utente e non è, quindi, generico 3. Basta inserire i dati una volta sola per calcolare decine di preventivi differenti con diverse compagnie assicurative 4. Il confronto dei preventivi è gratuito e senza alcun impegno per l’utente 5. È possibile richiedere assistenza gratuita chiamando al Numero Verde 800 999 565

Scegliere di affidarsi alla comparazione online dei preventivi rappresenta la strada giusta per poter individuare una nuova polizza auto molto conveniente da attivare nel corso del mese di dicembre 2022. Si tratta di un sistema semplice da utilizzare e che consente, tramite il confronto delle varie proposte delle compagnie assicurative, di poter individuare la polizza più adatta alle proprie esigenze tra le tante disponibili su SOStariffe.it.

Bisogna sottolineare, inoltre, che il confronto dei preventivi si basa sul profilo di automobilista dell’utente ed avviene, quindi, considerando i dati anagrafici e assicurativi del contraente ed i dati del veicolo. Basterà inserire i dati una volta sola per calcolare decine di preventivi differenti con diverse compagnie assicurative. Il confronto online, inoltre, è sempre imparziale e gratuito oltre che senza alcun impegno. Le polizze sono ordinate in base alla convenienza ed è possibile personalizzarle con l’aggiunta delle garanzie accessorie desiderate.

Da notare, inoltre, che è possibile richiedere, in qualsiasi momento, assistenza gratuita, sia nella scelta del preventivo che nella sua attivazione, chiamando al Numero Verde 800 999 565. Per verificare le opzioni più vantaggiose, quindi, è possibile il link qui di sotto:

Confronta i preventivi e scopri la polizza auto più conveniente »

Una volta scelta la polizza auto migliore sarà possibile procedere alla sottoscrizione online seguendo la seguente procedura:

per prima cosa è necessario scegliere il tasto Vai accanto al preventivo che si desidera attivare

accanto al preventivo che si desidera attivare in questo modo si raggiunge il sito della compagnia assicurativa; il prezzo è quello già mostrato dal comparatore, senza alcun costo aggiuntivo

dal sito della compagnia si potrà procedere all’attivazione online seguendo la procedura indicata