Qual è il miglior conto deposito di Dicembre 2022?

Il conto deposito è un investimento sicuro per far fruttare i risparmi. I rendimenti più alti arrivano anche al 4% di interesse annuo. Con SOStariffe.it , le migliori proposte di dicembre 2022 .

I conti deposito sono più vantaggiosi. Cresce infatti il loro rendimento. Per i risparmiatori si tratta di un investimento sicuro per far rendere la liquidità accantonata. Questo prodotto bancario è tra i più affidabili perché al riparo dai rischi delle oscillazioni delle Borse.

Ma quali sono le soluzioni più redditizie per far fruttare i propri risparmi anziché lasciarli sul conto corrente? Un aiuto arriva dal comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che confronta la migliori offerte disponibili a dicembre 2022 sul mercato bancario.

Conto deposito vincolato e svincolato: quale scegliere

LE DUE ALTERNATIVE CARATTERISTICHE Conto deposito con vincolo la somma depositata non è svincolabile

lo svincolo anticipato comporta la perdita degli interessi maturati e, in alcuni casi, si applica anche una penale

il tasso di interesse è più alto rispetto a un conto deposito non vincolato Conto deposito senza vincolo la somma depositata può essere recuperata in qualsiasi momento

non si perdono gli interessi maturati e non si pagano penali

il tasso di rendimento è più basso rispetto a un conto deposito vincolato

C’è una fondamentale distinzione da considerare quando si sta decidendo di aprire un conto deposito: meglio scegliere un deposito vincolato oppure un deposito non vincolato?

Per risponde a questa domanda occorre tenere conto che, nel primo caso (deposito vincolato), i soldi depositati saranno bloccati per un periodo di tempo quantificato in mesi o anni. E, ovviamente, più lungo è il vincolo, più alto è il tasso di rendimento. Mentre con il conto deposito senza vincolo, il denaro può essere recuperato in qualsiasi momento, ma il tasso di interesse è molto più basso rispetto a un conto deposito con vincolo.

Ricordiamo che, pur offrendo un rendimento (tramite tasso di interesse applicato sulla durata del vincolo), i conti deposito si distinguono dai tradizionali conti correnti per il numero assai ridotto di operazioni disponibili (prelievo e versamento). E poi i conti deposito hanno sempre bisogno di un conto corrente da cui attingere la somma iniziale e versare l’importo finale con gli interessi maturati alla scadenza del vincolo.

Conti deposito: le offerte più vantaggiose di dicembre 2022

BANCA E CONTO DEPOSITO RENDIMENTO LORDO 1 Conto deposito “illimity” (non svincolabile) di illimity Bank 4% con un vincolo di 60 mesi 2 Conto Key (non svincolabile) di Banca Progetto 3,75% con un vincolo di 60 mesi 3 SI Conto Deposito di Banca Sistema 3,50% con un vincolo di 60 mesi 4 Conto Key (svincolabile) di Banca Progetto 3,25% con un vincolo di 60 mesi 5 Conto deposito “illimity” (svincolabile) di illimity Bank 3% con un vincolo di 60 mesi

Tre banche – Illimity Bank, Banca Progetto e Banca Sistema – propongono conti deposito che si classificano al top per i rendimenti che offrono. Queste sono le migliori soluzioni d’investimento sicuro di dicembre 2022. E sono stati selezionati grazie al comparatore di SOStariffe.it

Conto deposito illimity di illimity Bank

Il Conto deposito “illimity” proposto da illimity Bank, con vincolo di 5 anni, offre un rendimento lordo del 4%. Mentre con la stessa durata, ma senza vincolo, l’interesse offerto dalla banca è del 3%. Sono questi i due tassi più alti per i depositi più lunghi proposti da illimity Bank ai risparmiatori che possono scegliere tra linee non svincolabili e svincolabili.

Entrambe le soluzioni sono completamente a zero spese: niente canone annuo, nessuna spesa di apertura ed estinzione. E ambedue hanno come importo minimo vincolabile 1.00 euro e massimo di 20 milioni di euro. Sulle somme vincolate dai 24 ai 60 mesi l’accredito degli interessi è annuale.

La sottoscrizione del conto deposito illimity è abbinata all’apertura del conto corrente online a zero spese per sempre e con carta di debito inclusa di illimity Bank.

I tassi promozionali offerti, se si aprisse il conto deposito entro il 30 gennaio 2023, sono i seguenti per la linea non svincolabile:

6 mesi di vincolo tasso annuo del 0,70%;

24 mesi di vincolo tasso annuo del 1,15%;

24 mesi di vincolo tasso annuo del 1,20%;

24 mesi di vincolo tasso annuo del 2%;

36 mesi di vincolo tasso annuo del 2,90%;

48 mesi di vincolo tasso annuo del 3%;

60 mesi di vincolo tasso annuo del 4%.

Mentre i tassi promozionali offerti per la linea svincolabile sono:

6 mesi di vincolo tasso annuo del 0,60%;

24 mesi di vincolo tasso annuo del 1,%;

24 mesi di vincolo tasso annuo del 1,10%;

24 mesi di vincolo tasso annuo del 1,50%;

36 mesi di vincolo tasso annuo del 2,10%;

48 mesi di vincolo tasso annuo del 2,50%;

60 mesi di vincolo tasso annuo del 3%.

Per avere maggiori informazioni sul deposito vincolato di illimity Bank segui il link qui di sotto:

Conto Key di Banca Progetto

Vantaggiosa anche la proposta di Banca Progetto con “Conto Key” che offre linee di deposito svincolabili e non svincolabili. Per attivare Conto Key occorre aprire o si deve essere già titolari di “Conto Progetto”, il conto corrente che ha tra le sue principali caratteristiche:

carta di debito internazionale gratuita;

gratuita; possibilità di addebito ricorrente SDD;

bonifici ordinari e istantanei SEPA.

Se si possiede “Conto Progetto”, si può attivare “Conto Key” direttamente online e con pochi click dall'”Area Privata”, accedendo da web alla sezione “I miei prodotti > Vetrina Prodotti > Vendita Prodotti”.

Per le linee non svincolabili, i tassi di rendimento offerti da Banca Progetto sono più remunerativi:

con 6 mesi tasso di interesse del 2%;

con 12 mesi tasso di interesse del 2,25%;

con 18 mesi tasso di interesse del 2,50%;

con 24 mesi tasso di interesse del 2,75%;

con 36 mesi tasso di interesse del 3,25%;

con 48 mesi tasso di interesse del 3,50%;

con 60 mesi tasso di interesse del 3,75%.

Mentre i tassi di interessi per le linee svincolabili sono:

con 6 mesi tasso di interesse del 1,50%;

con 12 mesi tasso di interesse del 2%;

con 18 mesi tasso di interesse del 2%;

con 24 mesi tasso di interesse del 2,25%;

con 36 mesi tasso di interesse del 2,75%;

con 48 mesi tasso di interesse del 3%;

con 60 mesi tasso di interesse del 3,25%.

Da ultimo, una notazione importante per i risparmiatori: la liquidazione degli interessi è trimestrale.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Progetto, clicca il link qui sotto:

SI Conto! Deposito di Banca Sistema

Con un vincolo di 60 mesi, il rendimento è del 3,50%. Un tasso di interesse che arriva al 4,10% se il vincolo lo si allunga fino a 120 mesi. “SI Conto! Deposito” di Banca Sistema è una soluzione senza rischi per far fruttare la propria liquidità.

Si tratta di conto deposito vincolato a zero spese (apertura, chiusura, versamenti e prelevamenti sono gratuiti), con anche l’imposta di bollo dello 0,20% a carico di Banca Sistema. L’importo minimo è di 500 euro, anche se l’istituto di credito si riserva la facoltà di modificare questa somma minima del vincolo e di prevedere un tetto massimo della somma depositata. I vincoli invece hanno scadenze da un minimo di 3 a un massimo di 120 mesi.

Inoltre non è necessario avere un conto corrente di appoggio presso la banca per beneficiare dei vantaggi di questo conto deposito che è possibile aprire sia online che in filiale.

Qui di seguito una panoramica della durata dei vincoli e il relativo tasso di rendimento lordo, valido a partire da venerdì11 novembre 2022:

vincolo di 3 mesi, tasso di interesse del 1,60%;

vincolo di 6 mesi, tasso di interesse del 1,90%;

vincolo di 9 mesi, tasso di interesse del 2,10%;

vincolo di 12 mesi, tasso di interesse del 2,40%;

vincolo di 18 mesi, tasso di interesse del 2,60%;

vincolo di 24 mesi, tasso di interesse del 2,80%;

vincolo di 30 mesi, tasso di interesse del 2,90%;

vincolo di 36 mesi, tasso di interesse del 3,10%;

vincolo di 42 mesi, tasso di interesse del 3,20%;

vincolo di 48 mesi, tasso di interesse del 3,30%;

vincolo di 54 mesi, tasso di interesse del 3,40%;

vincolo di 60 mesi, tasso di interesse del 3,50%;

vincolo di 120 mesi, il tasso di interesse è del 4,10%.

Infine va ricordato che, prima della scadenza del vincolo, il cliente “SI Conto! Deposito” non può svincolare, né in tutto né in parte, le somme depositate. Per quanto riguarda la liquidazione degli interessi, essa avviene alla scadenza del vincolo.

Per conoscere maggiori dettagli sull’offerta di Banca Sistema, vedi il link di seguito:

