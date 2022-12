Bonus Bollette dipendenti privati: chi può riceverlo a Dicembre 2022

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.354,50 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.483,51 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il welfare aziendale è sempre più presente nelle micro, piccole e medie imprese. Tanto che il 68% delle Pmi italiane ha oltrepassato la soglia del livello base, mentre è raddoppiato (dal 10,3% del 2016 al 24,7% del 2022) il numero di quelle con un livello alto o molto alto. Una fotografia scattata dal rapporto Welfare Index Pmi 2022 sullo stato del welfare aziendale nel nostro Paese, uno studio promosso da Generali Italia, con la collaborazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni, Confcommercio.

Quest’indagine evidenzia, inoltre, che le imprese con un welfare più evoluto raggiungono performance più elevate sia nella produttività sia nei risultati economici che nell’occupazione. Ben venga, quindi, l’innalzamento da 600 a 3.000 euro del tetto del bonus esentasse che le imprese private potranno concedere ai propri dipendenti. Quest’aumento della soglia dei “fringe benefit” per pagare le bollette di luce e gas nel 2022 è infatti una delle misure previste dal decreto Aiuti quater dell’esecutivo Meloni. Un nuovo provvedimento del governo contro il caro energia in vigore da sabato 19 novembre 2022, che amplia la misura temporanea introdotta per la prima volta quest’anno dal precedente governo guidato da Mario Draghi.

Fringe benefit: che cosa sono e cosa prevedono a Dicembre 2022

CHE COSA C’È DA SAPERE SPIEGAZIONE Che cosa sono i “fringe benefit”? Sono i beni o i servizi che i datori di lavoro possono concedere liberamente ai dipendenti, in aggiunta alla busta paga Quando sono stati introdotti per la prima volta in Italia? Il decreto Aiuti bis ha inserito anche il rimborso per le spese di luce e gas tra i “fringe benefit”, per il solo 2022 Qual è la novità introdotta dal decreto Aiuti quater? Si alza il tetto all’esenzione dei “fringe benefit”: si passa dai 600 euro previsti dal decreto Aiuti bis ai 3.000 euro del decreto Aiuti quater

Fino a quando è esteso il tetto dell’esenzione del benefit? Riguarda l’anno contributivo 2022

Auto aziendale, cellulare, computer o polizze assicurative: ecco alcuni esempi di che cosa si intenda per “fringe benefit”. In sintesi, si tratta di una serie di beni o i servizi che un datore di lavoro può concedere liberamente ai propri dipendenti e assimilati, in aggiunta alla busta paga o al compenso pattuito.

Essi sono definiti anche premi, o bonus. In pratica, sono ciò che è definito welfare aziendale. Tutti hanno in comune due vantaggi:

per il lavoratore non sono tassabili perché non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef;

perché non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef; per l’azienda sono interamente deducibili.

Con il decreto Aiuti bis (Dl 115/2022), varato dal precedente governo guidato dal premier Mario Draghi, era stato introdotto un “fringe benefit” sotto forma di rimborso che le imprese potevano concedere ai propri lavoratori come sostegno per pagare le bollette di luce e gas. Inoltre, il decreto Aiuti bis aveva anche elevato, per il solo 2022, la soglia d’esenzione a 600 euro.

Dal canto suo, il governo Meloni ha approvato un nuovo provvedimento (pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 18 novembre 2022), per mezzo del quale questo bonus “salva bollette” ha subito un innalzamento da 600 euro a 3.000 euro. Un aumento del “tetto” inserito dall’esecutivo di centrodestra nel decreto Aiuti quater.

Ciò che invece è rimasto invariato è il periodo di imposta relativo al 2022: resta solo sino alla fine dell’anno per poter usufruire dell’estensione del tetto.

Chi può accedere ai rimborsi per le spese di luce e gas a Dicembre 2022

CHI NE HA DIRITTO SPIEGAZIONE Chi sono i destinatari dei rimborsi? I titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati Quanti sono gli aventi diritto in Italia? Circa 2,5 milioni di lavoratori

Il fringe benefit con una soglia massima di 3.000 euro, che può essere conferito anche ad personam (pure in assenza di un accordo aziendale), è destinato ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche collaboratori come i co.co.co, stagisti o i tirocinanti). In Italia gli aventi diritto sono 2,5 milioni di lavoratori, secondo i dati forniti dal Ministero.

Ma il provvedimento, che è concesso liberamente dall’aziende ai dipendenti o assimilati, non prevede:

alcun limite reddituale da parte del lavoratore;

alcuna soglia ISEE per vedersi riconosciuto il bonus come invece avviane già per il cosiddetto “Bonus luce e gas”;

alcuna domanda da presentare;

alcun vincolo sul fatto che la casa sia di proprietà o in affitto.

Unico requisito che i lavoratori dovranno rispettare è di presentare la documentazione al proprio datore di lavoro che provi che il “fringe benefit” sia utilizzato per pagare le utenze domestiche di luce e gas di casa del 2022.

In alternativa, se non vorrà presentare questa documentazione, il lavoratore deve presentare un’autocertificazione. Quest’ultimo documento dimostrerà che il beneficiario del “fringe benefit” è in possesso della suddetta documentazione necessaria a giustificare l’utilizzo di tale bonus aziendale per il pagamento delle bollette di luce e gas della propria abitazione.

