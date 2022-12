Internet illimitato mobile: le 6 migliori offerte di Dicembre 2022

Se avete sempre lo smartphone in mano per accedere alle email, condividere contenuti sui social, chattare, guardare film e serie TV in streaming, etc. etc. allora forse vi conviene attivare un’offerta con Internet illimitato mobile. Con una spesa tutto sommato non troppo elevata non avrete più il problema di consumare tutti i Giga inclusi prima del prossimo rinnovo della vostra tariffa di telefonia mobile. In più, se avete una chiavetta Internet o un modem Wi-Fi portatile avrete tra le mani una alternativa alla connessione fissa di casa.

Internet illimitato mobile: le migliori offerte di dicembre 2022

Offerte con Giga illimitati su mobile Minuti e SMS Navigazione Costo mensile 1 TIM 5G Power Famiglia

illimitati 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 2 Family+ di Vodafone illimitati 5G 9,99 euro 3 Infinito di Vodafone illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 4 Di Più Unlimited 5G di WindTre minuti illimitati (200 all’estero) e 200 SMS 5G con Priority Pass 29,99 euro con Easy Pay 5 TIM 5G Power Unlimited illimitati (250 minuti, 250 SMS e 3G extra Ue) 5G fino a 2 Gbps 39,99 euro 6 Infinito Black Edition di Vodafone illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Per avere Internet illimitato mobile con TIM potete attivare l’offerta TIM 5G Power Unlimited e navigare in 5G fino a 2 Gbps in download con accesso prioritario alla rete dell’operatore. Nel piano sono inclusi anche 37 GB da utilizzabili in roaming in Unione Europea e 250 minuti, 250 SMS e 3 GB nei Paesi extra Ue. TIM offre anche 3 mesi di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese), TIM Safe Web Plus, assistenza immediata e dedicata al 119 e se non soddisfatti del supporto ricevuto un bonus di 2 euro sul credito residuo per ogni intervento. Chi è anche cliente fisso può ricevere il rimborso direttamente in fattura. La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese ma per chi l’acquista online l’attivazione è gratuita. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Se avete già la linea fissa con TIM potete invece scegliere TIM 5G Power Famiglia a 9,99 euro al mese. Per avere Internet illimitato mobile dovete attivare la promozione TIM Unica, che non prevede alcun costo aggiuntivo. Per continuare ad avere Giga infiniti dovrete mantenere attiva la connessione di cosa, altrimenti il traffico dati incluso scende a 5 GB. Per i nuovi clienti che l’acquistano online il primo mese e attivazione sono gratuiti. Con TIM Unica il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Vodafone invece include Internet illimitato mobile per navigare in 5G nelle sue offerte Infinito. La prima tariffa da 24,99 euro al mese con Smart Pay prevede una velocità massima fino a 10 Mbps mentre con la seconda promozione da 39,99 euro al mese si può godere del massimo delle prestazioni garantite dalla Giga Network 5G. Entrambe le tariffe includono poi un mese di Rete Sicura e attivazione a 6,99 euro. Con Smart Pay si paga con addebito automatico su conto corrente e carta di credito, evitando così di acquistare una ricarica manuale ad ogni rinnovo.

Scegliendo Smart Pay si hanno anche inclusi il 5G Priority Access per avere un segnale stabile e continuare a navigare ad alta velocità anche quando ci si trova in luoghi affollati con più dispositivi collegati in contemporanea e accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma riservato ai clienti dell’operatore prevede anche 10 GB aggiuntivi al mese e sconti per l’acquisto di prodotti e servizi di partner come Pulsee, YOOX, Booking.com, Amazon.it e Carrefour.it e una gift card da 5 euro. Con le offerte Infinito avete Vodafone Club+ con in più 6 mesi di Infinity+ su cui potete seguire 104 partite della Champions League e sconti sui dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

Se siete clienti di Vodafone per la rete fissa potete avere Internet illimitato mobile con Family+. L’offerta da 9,99 euro al mese include un mese di Rete Sicura e un anno di Pass Cinema ed Entertainment di NOW TV con i migliori film, programmi e serie TV di Sky. Anche in questo caso l’attivazione è di 6,99 euro.

L’offerta di WindTre per avere Internet illimitato mobile è Di Più Unlimited da 29,99 euro a mese con Easy Pay. Anche questa tariffa permette di navigare alla massima velocità in 5G con accesso prioritario alla rete dell’operatore (Priority Pass) e include il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e assistenza dedicata e senza attese da parte del servizio clienti al 159. Acquistandola online l’attivazione da 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro a mese. Il costo della SIM è di 10 euro.

Internet illimitato mobile: le offerte con tanti Giga a dicembre 2022

Le offerte con più Giga a dicembre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 3 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 4 Kena 6,99 130GB Promo Online di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con ricarica automatica 6,99 euro 5 Very XMas di Very Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps + 100 GB 6,99 euro 6 Fastweb Mobile Promo Christmas minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro 7 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 8 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ 9.99 euro

Sono pochi gli operatori che permettono avere Internet illimitato mobile e il costo potrebbe essere troppo oneroso per la maggior parte delle tasche. Per risparmiare sul vostro piano per il cellulare potete rivolgervi a tariffe con un quantità di Giga inclusi non infinita ma comunque sufficiente anche per ne consuma una quantità elevata ogni mese. I prezzi sono decisamente più abbordabili. Le migliori offerte di dicembre sono:

1. Entry di Elimobile con 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Con questa offerta avete anche 50 elicoin in regalo e altrettanti ad ogni rinnovo. Le monete digitali permettono di acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium come esperienze uniche con alcuni VIP, virtual masterclass e corsi online. Con Run with Me invece si ricevono 10 elicoin per ogni chilometro percorso a piedi. Elimobile regala la prima ricarica. In Ue si hanno a disposizione 60 minuti e 1 GB in roaming. Attivazione a 9,99 euro.

2. Spusu 50 di Spusu con 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. Con questa offerta avete anche 100 GB di riserva da utilizzare quando si finiscono quelli inclusi e il servizio Riserva Dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza e diventa disponibile a partire dal rinnovo successivo. In Ue si hanno a disposizione 5,9 GB in roaming.

3. Very Xmas di Very Mobile con 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e altri 100 GB per un mese acquistando il piano entro il 9 gennaio 2023 a 6,99 euro al mese. SIM, attivazione e spedizione sono gratuite. Questa offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali. Non è previsto alcun costo per mantenere il proprio numero e si può cambiare piano gratuitamente in ogni momento. In Ue si hanno a disposizione 8,9 GB in roaming.

4. ho. 6,99 di ho. Mobile con 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 6,99 euro al mese. Attivazione e SIM sono gratuite ma si dovrà acquistare una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Questa offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali. Non è previsto alcun costo per mantenere il proprio numero. In Ue si hanno a disposizione 5,9 GB in roaming. Con Soddisfatti ho. Rimborsati si può provare gratis l’offerta per 30 giorni, scaduti i quali se il piano non è di vostro gradimento potete ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute facendone richiesta online con due clic.

5. Kena 6,99 130GB Promo Online di Kena Mobile con 130 GB in 4G fino a 60 Mbps in download più 50 GB al mese attivando l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito a 6,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. Questa offerta è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali. Non è previsto alcun costo per mantenere il proprio numero e si può cambiare piano in ogni momento senza costi aggiuntivi. In Ue si hanno a disposizione 6 GB in roaming.

6. Fastweb Mobile Promo Christmas con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G entro il 31 gennaio 2023 a 7,95 euro al mese. Acquistando il piano online l’attivazione e SIM sono gratuite mentre la SIM costa 10 euro. Nel piano sono inclusi anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy utili ad ottenere nuove competenze digitali richieste sul mercato del lavoro. In Ue si hanno a disposizione 8 GB in roaming.

7. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. Se si acquista la tariffa online l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue si hanno a disposizione 8,19 GB in roaming.

8. Giga 150 di Iliad con 150 GB anche in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue si hanno a disposizione 9 GB in roaming.

Chi attiva questa offerta ha poi uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica di Iliad. La tariffa chiamata IliadBox include navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate illimitate da fisso, modem in comodato d’uso con supporto al Wi-Fi 6 e attivazione. Il prezzo per i già clienti mobili dell’operatore low cost è di 19,99 euro al mese per sempre. Il costo per l’installazione è invece di 39,99 euro una tantum.

