Avere una connessione a casa sotto i 10 euro: le promozioni di Dicembre 2022

Oggi purtroppo non è possibile avere una connessione casa sotto i 10 euro. Il prezzo medio infatti si aggira sui 24-25 euro per avere navigazione illimitata anche fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) e chiamate da fisso incluse. Se la vostra massima soglia di spesa è ridotta della metà non dovete disperare. La soluzione più economica è quella di acquistare una SIM abbinata a un’offerta di telefonia mobile insieme a un modem Wi-Fi 4G portatile o una chiavetta Internet.

Come avere una connessione casa sotto i 10 euro: le offerte di dicembre 2022

Offerte mobile per sostituire la linea fissa Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 3 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 4 Kena 6,99 130GB Promo Online di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con ricarica automatica 6,99 euro 5 Very XMas di Very Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps + 100 GB 6,99 euro 6 Fastweb Mobile Promo Christmas minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro 7 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 8 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ 9.99 euro 9 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro 10 Vodafone Silver (prezzo bloccato per 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro

Non è difficile trovare offerte per una SIM mobile con tanti Giga a meno di 10 euro ma spesso è possibile sottoscriverle solo a particolari condizioni. La maggior parte degli operatori infatti riserva le sue tariffe più economiche ai clienti degli operatori virtuali che desiderano mantenere il proprio numero di telefono. La portabilità è comunque un’operazione che viene eseguita gratuitamente da tutti i gestori entro tre giorni lavorativi. Le migliori offerte del mese sono:

1. Entry di Elimobile con 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro. L’operatore con le monete digitali Elicoin permette di acquistare contenuti a pagamento sulla sua app Elisium come esperienze uniche con personaggi dello spettacolo come Carlo Cracco, con cui è possibile cucinare e poi cenare, corsi online e molto altro. Ad esempio è inclusa la nuova serie TV Maccioverse di Maccio Capatonda.

Con Entry avete 50 Elicoin in regalo e altrettanti ad ogni rinnovo dell’offerta. Per ottenerne altri vi basterà fare una passeggiata grazie al servizio Run with Me. L’operatore inoltre vi offre gratuitamente la prima ricarica. In roaming in Unione Europea si possono usare 60 minuti e 1 GB.

2. Spusu 50 di Spusu con 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore include anche 100 GB di riserva che si possono utilizzare nel momento in cui si esaurisce il traffico dati previsto dal piano. Con Riserva Dati potete invece convertire i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in Megabyte aggiuntivi da utilizzare a partire dal rinnovo successivo e che non hanno scadenza. In roaming in Unione Europea si possono usare 5,9 GB.

3. Very Xmas di Very Mobile con 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 6,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuita. Acquistando la tariffa entro il 9 gennaio 2023 avete inclusi altri 100 GB per un mese. Il piano è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO con portabilità del numero. In roaming in Unione Europea si possono usare 8,9 GB.

4. ho. 6,99 di ho. Mobile con 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 6,99 euro al mese più 7 euro una tantum per una prima ricarica da cui sarà scalato il primo rinnovo dell’offerta. Il piano è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO con portabilità del numero. In roaming in Unione Europea si possono usare 5,9 GB.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare gratis la promozioni per 30 giorni. Dopo un mese potete decidere se continuare con l’operatore o recedere dall’offerta e ottenere i rimborso di tutte le spese sostenute. La richiesta avviene comodamente online con due clic.

5. Kena 6,99 130GB Promo Online di Kena Mobile con 130 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 6,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. Attivando l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito si ricevono 50 GB in più al mese. Il piano è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO con portabilità del numero. In roaming in Unione Europea si possono usare 6 GB. Kena permette di cambiare piano senza costi aggiuntivi quando si vuole.

6. Fastweb Mobile Promo Christmas con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese se acquistata entro il 31 gennaio 2023. Attivazione e SIM sono gratuite mentre per la SIM servono 10 euro. La promozione include anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali utili dal punto di vista professionale. In roaming in Unione Europea si possono usare 8 GB.

7. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. Per chi acquista la tariffa online l’attivazione e gratuita mentre per la SIM servono 20 euro con 20 euro di traffico incluso. In roaming in Unione Europea si possono usare 8,19 GB.

8. Giga 150 di Iliad con 150 GB anche in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro e attivazione gratuita. In roaming in Unione Europea si possono usare 9 GB.

Attivando questa offerta avete incluso anche uno sconto di 5 euro sulla fibra ottica di Iliad. L’operatore al prezzo di 19,99 euro al mese per sempre consente di avere navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download complessivi, chiamate illimitate, modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi 6 e attivazione. Si può anche aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese ciascuno) o la protezione del pacchetto McAfee a 2,99 euro al mese. E’ previsto un costo di installazione di 39,99 euro una tantum.

9. Vodafone Special di Vodafone con 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB). Primo mese a 5 euro, poi 9,99 euro al mese con prezzo bloccato per 24 mesi. Attivazione e SIM sono gratuite. Il piano è disponibile solo online per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO con portabilità del numero.

Smart Pay è il sistema per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito che include anche altri vantaggi come il 5G Priority Access, che garantisce la qualità della navigazione anche in condizioni di traffico congestionato, e accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma fedeltà prevede invece 10 GB in più al mese, navigazione 5G e sconti sui prodotti e servizi di marchi come Pulsee, Booking.com, Carrefour.it, Amazon.it e altri oltre a una gift card da 5 euro per i propri acquisti.

10. TIM Wonder Six di TIM con 100 GB in 4G. Primo mese gratuito per i nuovi clienti, poi 9,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Il piano è disponibile solo online per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO con portabilità del numero.

Se state cercando una seconda linea fissa a meno di 10 euro ma siete già clienti di TIM per la connessione di casa potete avere Giga illimitati sulla SIM con l’attivazione di TIM Unica. La promozione è gratuita e resta valida fino a quando si mantiene attiva la linea fissa. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta via TIM Ricarica Automatica.

Ancora più convenienti sono le offerte Internet mobile, in quanto includono solo traffico dati senza minuti o SMS. Molto spesso queste tariffe includono anche un modem Wi-Fi 4G:

Offerte solo dati Gigabyte Costo mensile TIM Giga Power 50 100 GB in 4G per 3 mesi 9,99 euro Giga Speed 20 di Vodafone 20 GB in 4G 9,99 euro Cube Lite di WindTre 70 GB in 4G 9,99 euro

1. TIM Giga Power 50 con 100 GB in 4G per 3 mesi (poi 50 GB) a 9,99 euro al mese. Primo mese gratuito per i nuovi clienti acquistandola online e attivazione a 5 euro. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Nell’offerta sono inclusi anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e prezzi agevolati per l’acquisto nei negozi TIM di un modem portatile (a partire da 29,90 euro) o una TIM Cam a 3 euro

2. Giga Speed 20 di Vodafone con 20 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Attivazione a 10 euro. E’ possibile aggiungere un modem portatile a 1 euro al mese per 24 mesi.

3. Cube Lite di WindTre con 70 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Attivazione a 49,99 euro da dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese con acquisto online. SIM a 10 euro.

