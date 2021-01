Le 10 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore Gennaio 2021

Mantenere il proprio numero ma avere più servizi ad un prezzo più basso, è la ragione principale che spinge i clienti mobile a passare da un gestore ad un altro. In questa guida si analizzano le 10 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore. In genere i piani più convenienti sono le promozioni win back o le tariffe dei gestori virtuali

Il passaggio da un gestore all’altro è spesso un’operazione fatta dagli utenti per risparmiare sul canone. Negli anni infatti si è consolidata tra i provider la tendenza ad offrire dei pacchetti scontati a chi chiede la portabilità da un altro operatore.

La voglia di risparmio non è però l’unica ragione che si considera quando si decide di cambiare il piano tariffario e il gestore di riferimento. Alcuni clienti infatti possono scegliere di effettuare il passaggio da un operatore mobile ad un altro per motivi legati alla velocità di navigazione o alla copertura di rete.

Per valutare quale sia la promozione mobile più conveniente a cui passare è necessario che l’utente consideri quale dei due aspetti è più importante per lui: performance di rete o canone. Ci sono poi da tener presente eventuali servizi che possono essere necessari al cliente: segreteria telefonica, avviso di chiamata, giga extra, possibilità di rinnovo anticipato della promozione, ecc.

Come trovare le migliori tariffe per lo smartphone

Uno strumento utile ad avere un quadro completo delle offerte disponibili cambiando gestore è il comparatore di SOStariffe.it. L’algoritmo infatti mostra all’utente una classifica delle offerte più convenienti, sintetizza le condizioni contrattuali e permette di personalizzare la ricerca delle promozioni.

I gestori negli anni hanno iniziato a diversificare le tariffe per chi passa da un operatore ad un altro. Ci sono le promozioni win back oppure i piani per nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero di telefono, per esempio.

Le prime sono offerte riservate che il gestore propone a vecchi utenti passati con un altro operatore. Sono in genere tra le promozioni più convenienti e permettono di tornare ad un gestore tradizionale a condizioni decisamente vantaggiose.

Le tariffe in portabilità sono delle offerte pensate per convincere clienti di altri operatori a passare con un nuovo gestore. Questi sono piani proposti nel catalogo dell’operatore e che i clienti possono attivare richiedendo di mantenere il proprio numero.

La top ten delle promozioni mobile in portabilità

A Gennaio 2021 la classifica delle 10 migliori offerte mobile è la seguente:

Very da 4,99 euro

Creami WOW 10 GB da 4,99 euro

Spusu 50 da 5,98 euro

ho. da 5,99 euro

Kena Flash da 5,99 euro

Iliad 50 Giga da 7,99 euro

TIM Wonder Two da 7,99 euro

TIM Wonder One da 7,99 euro

Fastweb NeXXt Mobile 8,95 euro

Kena da 9,99 euro

1. Very da 4,99 euro

I clienti che decidono di passare a Very Mobile a Gennaio potranno scegliere di attivare il piano da 4,99 euro. Questa offerta comprende 30 Giga, minuti e sms illimitati e richiede un contributo di attivazione di 5 euro. Chi attiva questa promozione potrà chiamare e inviare sms gratis anche in Ue e potrà contare su 2,8 Giga per navigare nei paesi europei.

Per sottoscrivere questa offerta è necessario chiedere il passaggio a Very da uno di questi gestori: Coop Voce, Fastweb, Iliad, Lycamobile, PosteMobile, Tiscali e altri MVNO. Una delle particolarità delle promozioni di questo gestore è il Rinnova ora, l’operatore permette di riattivare l’offerta quando si terminano i Giga (ricorrendo a questa opzione si modificherà la data del rinnovo mensile).

I clienti che richiedono la portabilità del proprio numero verso Very potranno scegliere tra questa offerta e il piano da 6,99 euro con 100 Giga (di cui 3,9 Giga in Ue), minuti e sms illimitati. Le promozioni di Very sono senza vincoli o penali in caso di recesso e si può passare da un piano all’altro del gestore senza pagare contributi. Tutti i clienti che passano a questo operatore possono utilizzare gratuitamente i servizi:

Ti ho cercato

Ring me

Il limite delle offerte di questo gestore sta nella velocità di rete, questo operatore virtuale permette di navigare a 30 Megabit/s in download e in upload.

2. Creami WOW 10 GB da 4,99 euro

Con PosteMobile si potranno fare chiamate e inviare sms gratis (tranne che per telefonate verso numeri speciali e servizi a sovrapprezzo, come gli sms bancari), sono inclusi anche 10 Giga di traffico dati. La promozione permette di utilizzare minuti e sms anche in Ue, mentre per quanto riguarda la navigazione nei paesi comunitari si possono utilizzare 2,73 Giga. La tariffa extra soglia per i dati è di 0,036 euro/Mega.

La promozione Creami WOW può essere sottoscritta solo online e ha un costo di attivazione di 20 euro, di questi 10 euro saranno caricati come credito residuo. La rete su cui si poggia questo gestore virtuale è la linea di WindTre, la copertura è del 99% del territorio nazionale e la velocità di navigazione in 4G+ è di 300 Megabit/s.

L’offerta può essere attivata solo online e include gratuitamente i servizi:

Richiama Ora

Ti cerco

Controllo credito chiamando il 401212

3. Spusu 50 da 5,98 euro

La migliore offerta per passare a Spusu è questa promozione con 50 Giga, 2000 minuti per chiamare i numeri nazionali e 500 sms. Non sono previsti costi di attivazione per questa tariffa, ma si dovrà pagare un contributo di 9,90 euro per la sim. Con questo gestore è disponibile una riserva Giga, i minuti, gli sms e i dati non consumati nel mese saranno trasformati in Giga aggiuntivi da usare se si esaurisce il bundle dell’offerta.

Le velocità di navigazione per i clienti raggiunti 4G+ sarà di 300 Megabit/s in download e 50 Megabit/s in upload. Sono compresi nel canone i servizi:

Ti ho cercato

Segreteria telefonica

4. ho. da 5,99 euro

L’operatore virtuale di Vodafone è ho. Mobile, chi sceglie questo gestore potrà contare su un’ottima copertura nazionale e su una velocità di navigazione di 30 Megabit/s in download e upload. I clienti di Iliad, Fastweb, PosteMobile, Coop Voce, Lycamobile, Spusu e altri potranno richiedere la portabilità verso questo operatore. L’offerta che questi utenti possono attivare è un piano da 5,99 euro con minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali e 70 Giga. In alternativa gli stessi clienti possono scegliere il piano da 9,99 euro con 100 Giga al mese.

Il primo mese chi attiva l’offerta da 70 Giga pagherà 5,99 euro di canone e 0,99 euro per la sim. Anche con questo gestore sarà possibile far ripartire l’offerta se si terminano i Giga prima della naturale scadenza della promozione mensile. In Europa gli utenti potranno chiamare e inviare sms senza limiti, mentre per quanto riguarda la navigazione sono compresi fino a 3,3 Giga da usare senza costi aggiuntivi.

Con ho. i clienti possono contare su avviso di chiamata, trasferimento di chiamato e servizio Sms ho. chiamato gratuitamente.

5. Kena Flash da 5,99 euro

Chi attiva la promozione Flash di Kena potrà ottenere il rimborso del primo mese di canone dal gestore. Per avere l’offerta da 5,99 euro al mese con 70 Giga, minuti e sms illimitati gli utenti dovranno richiedere la portabilità da uno dei seguenti gestori: Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Rabona, Spusu, et altri.

Con questo gestore l’attivazione dei piani costa 3,99 euro, mentre la consegna della sim sarà gratuita. Il pacchetto base associato a questa promozione Kena prevede che una volta esauriti i bundle le tariffe applicate ai consumi saranno: 0,35 euro al minuto, 0,25 euro ad sms e 0,50 euro per 50 Mega.

Per evitare addebiti indesiderati il gestore interromperà la connessione, per poter continuare a navigare gli utenti dovranno scrivere un sms con il testo Internet ON al 40533771. Tramite il proprio profilo personale e l’app Kena i clienti potranno controllare i contatori relativi alla offerta attiva, in ogni caso quando si raggiunge la soglia dell’80% dei dati consumati il gestore invia un sms di avviso.

6. Iliad 50 Giga da 7,99 euro

Iliad ha deciso di offrire le stesse offerte sia a chi attiva un nuovo numero, sia ai clienti in portabilità da altri gestori. Il pacchetto da 7,99 euro include ogni mese:

chiamate e sms senza limiti in Italia

minuti illimitati verso oltre 60 paesi stranieri (inclusi USA e Canada)

50 Giga in Italia (fino a 5 Giga in Ue)

Con questo gestore sono offerti gratuitamente i servizi di segreteria telefonica e visiva, l’opzione Mi richiami e il controllo del credito residuo (numero da contattare 400). Per ogni nuova attivazione è richiesto un contributo di 9,99 euro. La velocità massima di navigazione con il 4G+ di Iliad è di 390 Megabit/s.

Fino al 21 Gennaio 2021 chi vuole passare a Iliad può anche sfruttare la nuova promozione per navigare in 5G, si tratta della prima offerta del gestore per accedere alla nuova rete ultra veloce (banda massima di 855 Megabit/s in download). Il costo del canone di questa offerta Flash con 70 Giga in 5G, minuti e sms illimitati è di 9,99 euro.

7. TIM Wonder Two da 7,99 euro

TIM ha pensato le offerte Wonder per poter attirare i clienti passati ai principali MVNO o a Iliad. Il piano per i clienti Coop Voce e Tiscali, Fastweb e per gli utenti dei principali operatori virtuali offre chiamate illimitate verso i numeri nazionali e 50 Giga per navigare fino a 150 Megabit/s in download e 75 Megabit/s in upload.

Con Wonder Two gli utenti avranno ogni mese:

chiamate e sms senza limiti

50 Giga per navigare in Italia su rete 4G

Chi richiede la portabilità verso TIM con questa promozione dovrà pagare 25 euro di costi di attivazione, di questi però 20 euro saranno subito accreditati come credito della sim. Con TIM Wonder viene anche attivata la promozione Base &Chat, questa card (di solito a pagamento) si ottiene gratuitamente e permette di non consumare Giga utilizzando le app di messaggistica.

Chi ha TIM come operatore di rete fissa potrà inoltre contare sull’opzione TIM Unica, questo servizio offre agli utenti la possibilità di avere Giga illimitati per il proprio numero mobile e per altre 5 sim della famiglia.

8. TIM Wonder One da 7,99 euro

Gli utenti provenienti da PosteMobile e Iliad possono attivare la promozione Wonder One, il canone mensile di 7,99 euro include per questi clienti:

minuti verso i numeri mobili e fissi nazionali senza limiti

sms illimitati

70 Giga da usare in Italia

5 Giga per navigare in Ue

Sia questa offerta che la precedente sono tariffe per cui è abilitata la navigazione in 4G di TIM, questa rete del gestore permette di raggiungere la velocità massima di collegamento di 150 Megabit/s in download e 75 Megabit/s in upload.

9. Fastweb NeXXt Mobile 8,95 euro

Chi decide di passare a Fastweb Mobile può approfittare della migliore promozione di questo gestore, la sua offerta NeXXt è un pacchetto che permette di navigare in 5G e ha un costo mensile di 8,95 euro in cui sono compresi:

chiamate gratuite verso numeri nazionali

100 sms gratis

50 GB in 5G (4 GB in UE)

Con l’attivazione online non si dovranno pagare costi iniziali e anche la consegna della sim sarà gratuita. Tra gli altri servizi su cui potranno contare i clienti ci sono: la segreteria telefonica, l’opzione Ti ho chiamato e l’assistenza My Fastweb.

10. Kena da 9,99 euro

Chi ha una sim Ho., Fastweb, Tiscali o CoopVoce e vuole passare a Kena potrà attivare quest’altra promozione. Il piano riservato a questi clienti in portabilità offre a 9,99 euro al mese:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali (sia fissi che mobili)

sms illimitati

50 Giga per navigare in 4G in Italia

5,5 Giga per connettersi su rete 3G in Ue

