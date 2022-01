Dopo tanti mesi di attesa abbiamo la data di lancio dell’offerta Internet casa di Iliad. L’operatore low cost aveva annunciato il suo ingresso nel mercato della rete fissa l’anno scorso e ma il debutto ufficiale era stato più volte ritardato. Il 25 gennaio 2022 alle 9:30 sapremo finalmente tutti i dettagli. Ad oggi l’azienda si è limitata a confermare che si tratterà di un’offerta fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home) per navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download. Settimana prossima, però, ci verrano rivelati anche gli Iliad fibra prezzi.

“La pandemia ha dimostrato quanto sia importante avere una connettività ultra-performante a casa, – ha dichiarato in una intervista a La Stampa il CEO della divisione italiana Benedetto Levi – e sul mercato fisso vediamo una situazione che non è il massimo, con quote di mercato estremamente stabili nel tempo, offerte molto simili tra loro e mediamente poco chiare, troppi vincoli. Vogliamo fare la stessa rivoluzione fatta sul mobile, quello in cui ci muoviamo non è un mercato sano. Puntiamo a portare una sana concorrenza. Partiremo sulla rete di Open Fiber – ha spiegato il manager – ma in futuro aggiungeremo anche la rete di FiberCop con cui abbiamo firmato un contratto di coinvestimento. Negli ultimi mesi è successo quello che era successo nel mobile, tanti nostri concorrenti hanno detto, certo non pubblicamente, che avevamo cambiato idea e che non saremmo stati in grado di lanciare un’offerta in fibra. Non è così“.

Iliad fibra prezzi: anticipazioni sulle offerte Internet casa fibra

Quali saranno gli Iliad fibra prezzi? Al momento è impossibile fare delle ipotesi concrete dato che non sappiamo quali sono le caratteristiche dell’offerta, che potrebbe essere commercializzata con il marchio Iliadbox. Un’idea però su quanto costerà può arrivarci dal confronto con l’offerta di Free, marchio utilizzato dall’operatore per la rete fissa in Francia. Dalle parole del CEO Thomas Reynaud sappiamo infatti che anche in Italia arriverà il router Wi-Fi portatile Freebox Pop, che da qualche mese supporta la nostra lingua.

Freebox Pop è dotato della funzione funzione MU-MIMO, che permette di navigare su più dispositivi contemporaneamente alla velocità della fibra ottica con prestazioni anche superiori a 1 Gigabit al secondo. Il modem poi prevede un sistema di autenticazione ancora più sicuro tramite QR Code ed è associato al TV box Player Pop. Quest’ultimo utilizza Android TV come sistema operativo e integra il dongle TV Chromecast di Google. Il decoder dispone poi di 2 GB di RAM e 16 GB di spazio d’archiviazione.

Player Pop permette di vedere contenuti in 4K e supporta i sistemi Dolby Atmos e Surrond 5.1. Dal TV Box si possono poi seguire 220 canali di Canal+ (inclusi per 12 mesi) e accedere ad app popolari come Netflix e Amazon Prime Video. Insieme al TV box è incluso anche un telecomando intelligente e la possibilità di vedere i contenuti su smartphone, tablet e altri dispositivi dall’app OQEE By Free. FreeBox Pop con chiamate verso fissi e mobili nazionali, attivazione e un ripetitore Wi-Fi Pop inclusi ha un costo di 29,99 euro al mese per un anno, poi 39,99 euro al mese. Aggiungendo poco meno di 10 euro al mese si può avere anche una SIM mobile con minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G.

Dalle dichiarazioni di Levi si evince che l’offerta fibra ottica di Iliad in Italia sarà senza vincoli di durata e probabilmente limitata all’osso, con navigazione Internet illimitata e forse chiamate da fisso verso numeri nazionali. Non si può comunque escludere a priori che non venga lanciata una proposta convergente con inclusa anche una SIM mobile o con prezzo agevolato per chi è già cliente di Iliad per il cellulare. Considerando che il costo medio di un’offerta fibra ottica con chiamate incluse è di circa 25-26 euro al mese si può pensare che gli Iliad fibra prezzi, data la politica commerciale molto aggressiva dell’operatore, potrebbero aggirarsi sui 22-25 euro al mese.

In attesa di conoscere gli Iliad fibra prezzi, ecco una panoramica dei costi e delle caratteristiche delle offerte telefonia mobile dell’operatore low cost. Le sue tariffe sono senza vincoli di permanenza né costi nascosti. E’ quindi possibile recedere dal piano in ogni momento senza spese ulteriori per la disattivazione della linea o pagando una penale. Iliad blocca per sempre il prezzo dei suoi piani, in quanto non applica rimodulazoni, e non prevede nemmeno limitazioni alla velocità di navigazione.

1. Giga 120

Minuti e SMS illimitati

120 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (6 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum. Chi sottoscrive un’offerta differente e in un secondo tempo vuole passare a Giga 120 può farlo gratuitamente dall’Area Personale.

Iliad ha raggiunto una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G. L’operatore permette di navigare fino a 855 Mbps in download in 5G in alcune aree dei Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Iliad sta ampliando i dispositivi in grado di connettersi alla sua rete 5G. I modelli attualmente compatibili sono:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G

: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G Motorola : Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100

: Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20 Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G OnePlus : OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G

: OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G Poco : Poco F3

: Poco F3 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

2. Giga 80

Minuti e SMS illimitati

80 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

3. Giga 40

Minuti e SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 6,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

4. Voce

Minuti e SMS illimitati

40 MB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ anche in roaming in Ue

La tariffa ha un costo di 4,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Per tutte le offerte Iliad, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.

Le chiamate incluse sono gratuite verso i Paesi dell’Unione Europea e altre destinazioni extra Ue:

Azzorre Canada (anche mobili) Guadalupa Islanda Mayotte Riunione Alaska (anche mobili) Cina Guernsey Israele Norvegia Romania Sudafrica Corea del sud Guyana Jersey Nuova Zelanda Regno Unito Germania Croazia Hawaii (anche mobili) Lettonia Paesi Bassi San Marino Andorra Danimarca Hong kong Lituania Perù Slovenia Australia Spagna Ungheria Liechtenstein Polonia Svezia Austria Estonia Isola di Man Lussemburgo Portogallo Svizzera Belgio Finlandia Arcipelago delle Canarie Madera Puerto Rico Taiwan Brasile Gibraltar India Malta Slovacchia USA (anche mobili) Bulgaria Grecia Irlanda Martinica Repubblica Ceca

Chi è già cliente di Iliad da almeno 3 mesi e ha abilitato l’addebito automatico su carta di pagamento (credito o debito) con 3D Secure può attivare anche le offerte smartphone incluso dell’operatore per l’acquisto a rate dei migliori modelli di iPhone di Apple. Per attivarle basta accedere all’apposita sezione dell’Area Personale. Lo smartphone verrà spedito tramite corriere gratuitamente entro 5 giorni lavorativi all’indirizzo inserito in fase di registrazione.

I modelli tra cui scegliere sono:

Modello In un’unica soluzione Rate Anticipo iPhone 13 da 128 GB 929 euro 25 euro al mese 179 euro iPhone 13 da 256 GB 1049 euro 28 euro al mese 209 euro iPhone 13 da 512 GB 1279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 13 Pro da 128 GB 1179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 13 Pro Max da 128 GB 1279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 13 Mini da 128 GB 829 euro 22 euro al mese 169 euro iPhone 13 Mini da 256 GB 949 euro 25 euro al mese 199 euro iPhone 11 da 64 GB 699 euro 18 euro al mese 159 euro iPhone 11 Pro Max da 64 GB 1.189 euro 32 euro al mese 229 euro iPhone XR da 64 GB 559 euro 16 euro al mese 119 euro iPhone SE 2020 da 64 GB 489 euro 13 euro al mese 99 euro iPhone 12 da 64 GB 889 euro 24 euro al mese 169 euro iPhone 12 da 128 GB 939 euro 25 euro al mese 189 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 1.179 euro 30 euro al mese 279 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1.279 euro 32 euro al mese 319 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 789 euro 21 euro al mese 159 euro iPhone 12 Mini da 128 GB 839 euro 22 euro al mese 179 euro