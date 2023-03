Scopri come attivare l'offerta Iliad da 6,99 euro e tutte le altre tariffe dell'operatore low cost senza vincoli o costi nascosti. Potete avere fino a 150 GB in 5G

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Iliad è tra gli operatori di telefonia mobile che più spesso rinnova le sue offerte. A partire dalla prima tariffa lanciata in Italia da 5,99 euro al mese, sono poi seguite altre promozioni tutte senza vincoli o costi nascosti. Per qualche tempo, ad esempio, è stato possibile attivare Giga 40 con 40 GB in 4G a 6,99 euro al mese. Oggi purtroppo questa offerta non è più sottoscrivibile ma è possibile scegliere tra tante altre proposte interessanti dell’operatore low cost.

Per confrontare le promozioni di Iliad con quelle degli altri gestori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere un profilo dettagliato delle offerte più economiche in base alle proprie abitudini di consumo e un link diretto per attivarle comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le migliori offerte Iliad di marzo 2023

Offerte Iliad Minuti, SMS e Giga Costo mensile 1 Voce minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro 2 Flash 120 minuti e SMS illimitati + 120 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 3 Giga 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 4 Dati 300 minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Le offerte di Iliad non prevedono alcun tipo di vincolo e permettono di utilizzare gratuitamente tutti i servizi di base come segreteria telefonia e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Potete poi recedere dal piano quando volete senza il pagamento di penali o costi di disattivazione della linea.

Iliad è stato recentemente premiato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) come il migliore operatore in Italia per rapporto qualità prezzo nel 2023 ed è stato il primo a lanciare un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese. Il marchio francese raggiunge il 99% della popolazione in 4G e ha portato la sua rete di ultima generazione in oltre 3.000 Comuni italiani. Le offerte oggi disponibili sono:

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB per navigare in 4G a 4,99 euro al mese per sempre. In Ue potete utilizzare tutti i minuti e il traffico dati incluso

2. Flash 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB per navigare in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. In Ue potete utilizzare 8 GB per il roaming. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 27 aprile 2023.

Attiva Flash 120 di Iliad »

3. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. In Ue potete utilizzare 10 GB per il roaming

Attiva Giga 150 di Iliad »

4. Dai 300 con chiamate e SMS a consumo (28 cent al minuto e 28 cent per messaggio) e 300 GB per navigare in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. In Ue potete utilizzare 13 GB per il roaming

Attiva Dati 300 di Iliad »

Per tutte le offerte di Iliad l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro.

Per gestire l’offerta e avere sempre sotto mano il dettaglio dei consumi e del credito residuo dovete accedere con le vostre credenziali all’Area Personale da mobile o web sul sito dell’operatore. Dall’Area Personale potete anche gestire le deviazioni di chiamata e i messaggi in segreteria, modificare alcuni dati personali, aggiungere uno smartphone a rate e passare a Giga 150 senza costi aggiuntivi.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare gratis il servizio clienti di Iliad al 177. La chiamata è gratuita dal proprio numero. Potete richiedere supporto dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, dalle 8 alle 22.

Con avere lo sconto sulla fibra di Iliad

IliadBox, i dettagli sull’offerta fibra ottica Risposte Qual è la velocità di navigazione? fino a 5 Gbps in download sulla FTTH EPON Le chiamate sono incluse? Sì Quanto costa? 24,99 euro al mese o 19,99 euro al mese per i clienti con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro e pagamento automatico

Chi attiva Giga 150 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito ha incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potete avere una connessione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi sulla rete FTTH EPON. Recentemente la fibra fino a 2,5 Gbps è arrivata anche a Milano, Bologna e Torino. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

IliadBox include anche chiamate illimitate da fisso anche verso 60 destinazioni all’estero, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione. Al momento della registrazione sul sito potete aggiungere all’offerta fino a 4 Wi-Fi Extender, per ampliare la portata del segnale e fornire copertura in ogni angolo della casa, al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo o la protezione di McAfee per tutti i dispositivi connessi e Parental Control a 2,99 euro al mese. Il costo dell’installazione è di 39,99 euro. Un tecnico di Open Fiber vi contatterà per fissare l’appuntamento per il collegamento della linea.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Come attivare online le offerte di Iliad

Potete attivare comodamente online le offerte di Iliad sul sito dell’operatore. In fase di registrazione vi verrà richiesto di inserire alcuni dati personali e se volete mantenere il vostro numero di telefono richiedendo la portabilità. Il trasferimento del contatto è gratuito e avviene entro tre giorni lavorativi. La spedizione è gratuita e si può scegliere tra la consegna via posta o corriere.

Nel primo caso la SIM viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e non c’è obbligo di firma. Con consegna via corriere invece dovete essere presenti personalmente per il ritiro in quanto non sono ammesse deleghe. Al corriere dovrete fornire il documento d’identità registrato online e una copia fronte/retro dello stesso.

Per attivare l’offerta dovete effettuare la videoidentificazione. La procedura è necessaria per verificare l’identità dell’intestatario della SIM e consiste nel realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. Bastano 3 minuti per completare la videoidentificazione.

Le offerte Iliad con smartphone incluso

A tutte le offerte di Iliad potete anche abbinare un telefono a rate. L’operatore consente di scegliere tra tutti i migliori modelli di Apple come iPhone 14 e iPhone SE nella sua più recente versione. Le offerte smartphone incluso sono però riservate a chi ha acquistato una SIM da almeno 3 mesi e ha attivato il pagamento automatico su carta di credito/debito con 3D Secure. Acquistando un telefono a rate è previsto un vincolo di permanenza minimo di 3 mesi. Per alcuni modelli è richiesto anche il pagamento di un acconto, che si differenzia il base al modello desiderato e al taglio di memoria.

Se cambiate operatore o recedete dall’offerta prima dei 30 mesi dovrete pagare tutte le rate residue. E’ comunque possibile farlo in qualsiasi momento in un’unica soluzione senza penali. Entro 14 giorni potete esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnare il telefono a Iliad senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.