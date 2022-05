Il conto corrente più conveniente di Maggio 2022

Convenienza uguale zero spese : i risparmiatori inseguono i conti corrente che tagliano costi fissi di gestione e commissioni. E in testa ci sono i conti correnti online . Per scoprire quelli più vantaggiosi, c’è il comparatore di SOStariffe.it

Il conto corrente più conveniente è un conto corrente a zero spese: niente canoni annui, niente commissioni. Ma con gli stessi servizi di un conto tradizionale. E i conti corrente che fanno risparmiare sono i conti online.

Grazie al comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) è possibile stilare una graduatoria di quelli più vantaggiosi di Maggio 2022 sul mercato bancario.

Conti corrente: online è più vantaggioso. Ecco perché

CONTO CORRENTE ONLINE: I VANTAGGI Commissioni gratuite e molto basse, costi fissi di gestione a costo zero o, comunque, azzerabile se si rispettano determinate condizioni (non a caso, si parla di conti correnti online a zero spese) Facilità e rapidità di apertura e di gestione grazie all’Internet banking o al mobile banking (l’accesso al conto tramite Pc e smartphone). E sono sicuri come i conti correnti tradizionali Guadagno di tempo: non è più necessario andare in filiale per nessun tipo di operazione Agevolazioni e sconti sull’attivazione di carte di debito, carte di credito e carte prepagate Bonifici ordinari (in alcuni casi anche i bonifici istantanei) gratuiti, così come i prelievi da ATM (talvolta l’importo minimo è di 100 euro) presso la propria banca Domiciliazione bancaria delle bollette, accredito di stipendio o pensione gratuiti

Nel corso degli ultimi 12 mesi, i conti correnti online sono diventati le soluzioni più convenienti per i risparmiatori. Ma perché un conto aperto in una banca digitale al 100% è più vantaggioso? Per una serie di motivi:

abbassamento dei costi di gestione , che in molti casi sono pari a zero o possono essere azzerati;

, che in molti casi sono pari a zero o possono essere azzerati; assenza dell’imposta di bollo e delle principali commissioni su operazioni quali bonifici online e prelievi presso gli ATM di altre banche.

e delle principali commissioni su operazioni quali bonifici online e prelievi presso gli ATM di altre banche. riduzione di altre voci di spesa , come per esempio quella relativa alla carta di credito, la quale rappresenta uno dei punti di forza dei conti correnti online per diversi motivi (basso costo di emissione e gestione, esito immediato, garanzie reddituali non particolarmente elevate);

, come per esempio quella relativa alla carta di credito, la quale rappresenta uno dei punti di forza dei per diversi motivi (basso costo di emissione e gestione, esito immediato, garanzie reddituali non particolarmente elevate); gestione da remoto: grazie ai servizi di Internet banking (accesso alla propria area clienti da PC) e mobile banking , il conto e le relative carte di pagamento associate potranno essere gestite direttamente dal proprio home banking o da smartphone scaricando l’App collegata al conto corrente;

grazie ai servizi di (accesso alla propria area clienti da PC) e , il conto e le relative carte di pagamento associate potranno essere gestite direttamente dal proprio home banking o da smartphone scaricando l’App collegata al conto corrente; sicurezza: i conti online sono sicuri come quelli tradizionali in quanto, grazie ai moderni sistemi di protezione a due fattori (basati su password temporanee, impronte digitali e riconoscimento facciale).

Conti correnti: i migliori per convenienza a Maggio 2022

I MIGLIORI CONTI CORRENTE ONLINE DI MAGGIO 2022 LE CARATTERISTICHE Conto BBVA canone zero a tempo indeterminato

a tempo indeterminato carta di debito inclusa con prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici e bonifici istantanei senza commissioni Conto MyGenius di UniCredit canone zero a tempo indeterminato

a tempo indeterminato carta di debito inclusa con prelievo senza commissioni agli ATM UniCredit

con prelievo senza commissioni agli ATM UniCredit bonifici online senza commissioni

moduli aggiuntivi per personalizzare il conto con servizi extra Conto Widiba canone gratuito per il primo anno e azzerabile successivamente

e azzerabile successivamente carta di debito inclusa con prelievo senza commissioni in area euro per importi superiori a 100 euro

bonifici online senza commissioni

senza commissioni PEC e Firma Digitale gratis Conto IBL Banca canone annuo gratuito e interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi

e interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi carta di debito inclusa

inclusa possibilità di vincolare somme per avere interessi più alti

per avere interessi più alti pagamenti online con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay Conto Crédit Agricole canone annuo gratuito

carta di debito gratuita (Mastercard)

gratuita (Mastercard) bonifico ordinario online e domiciliazione bancaria gratuiti

collegamento Google Pay e Apple Pay per pagamenti online e mobile

Tra i conti correnti più convenienti di Maggio 2022 abbiamo analizzato le soluzioni indicate di seguito:

Conto BBVA

Il conto corrente online più vantaggioso di Maggio 2022 è di BBVA. La banca multinazionale spagnola propone un conto online zero spese (canone annuo e imposta di bolla gratuiti) che si apre con un selfie in poco più di 5 minuti e un IBAN italiano.

Con l’apertura del conto, è concessa una carta di debito fisica e virtuale con un limite massimo di pagamento stabilito di default dalla banca di 600 euro al giorno, ma elevabile a 1.000 euro su richiesta del cliente. Nel caso della carta virtuale, il limite è fisso ed è di 300 euro. La carta supporta i pagamenti tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay.

Per quanto riguarda il prelievo presso gli ATM di qualsiasi banca dell’area SEPA sono sempre gratuiti per importi superiori o uguali a 100 euro. Per prelievi inferiori a 100 euro si applicherà una commissione di 2 euro.

Offre anche i seguenti vantaggi:

tutti i principali servizi bancari disponibili senza commissioni (anche bonifici istantanei fino a 1.000 euro);

fino a 1.000 euro); Gran Cashback 10% BBVA: fino a 50 euro di cashback sugli acquisti con carta per il primo mese

BBVA: fino a 50 euro di cashback sugli acquisti con carta per il primo mese Cashback 1% BBVA: fino a 30 euro di cashback sugli acquisti con carta per i successivi 12 mesi

possibilità di richiedere il pagamento degli acquisti rateizzato e l’anticipo dello stipendio.

Scopri il conto BBVA »

Conto My Genius UniCredit

Tra i conti corrente con numerosi benefici c’è My Genius di UniCredit. È un conto a canone azzerato, che permette bonifici SEPA e giroconti online gratis se lo si apre online entro il 31 Maggio 2022. Inoltre, si riceverà la carta di debito internazionale MyOne, la quale appartiene al circuito VISA e per la quale è di solito richiesto un costo di emissione di 3,50 euro.

Il conto corrente potrà essere gestito con il servizio di Banca Multicanale, cioè:

via Internet;

via telefono;

via app, tramite mobile banking.

Per questo conto si pagano invece il prelievo bancomat da altra banca (2 euro), il bonifico allo sportello (7.25 euro) e il prelievo allo sportello (3.50 euro), mentre non è permesso il trading online.

Per l’apertura online è facile: serve tenere a portata di mano la carta d’identità (o passaporto, o patente), mentre come requisito tecnico è richiesta una webcam o una fotocamera. Infine, sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

Scopri conto My Genius UniCredit »

Conto Widiba

Conveniente è anche la proposta di Banca Widiba. La banca online del Gruppo Montepaschi offre il conto Widiba Start: è a zero spese per i primi 12 mesi per i nuovi clienti, con carta di debito inclusa (“tetto” di pagamento di 1.550 euro al giorno e 5.400 euro al mese), con prelievi gratuiti oltre i 100 euro. Se invece il prelievo è inferiore ai 100 euro si paga una commissione di 1euro da ATM del gruppo MPS e 2 euro da ATM di altre banche.

Il conto Wibida Start assicura anche i seguenti vantaggi:

un conto 100% paperless ;

; apertura in 5 minuti con riconoscimento via SPID o webcam;

una PEC e la firma digitale;

pagamenti con Google Pay e Apple Pay , bonifico online gratuito, bonifico istantaneo a 1,50 euro, trading online;

, bonifico online gratuito, bonifico istantaneo a 1,50 euro, trading online; possibilità di richiedere la carta di credito Classic (fido di 1.500 euro al mese con un canone annuale di 20 euro) oppure carta di credito Gold (fido di 3.000 euro al mese con un canone annuale di 50 euro)

Il conto Widiba Start, che si caratterizza per essere facile e intuitivo da usare, include anche il servizio di portabilità WidiExpress con cui trasferisci il tuo vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online.

Dopo 12 mesi, è possibile personalizzare il proprio conto con prodotti e servizi per ridurre i costi del canone, fino ad azzerarlo. Ecco come:

3 euro in meno se non hai ancora 30 anni;

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

1 euro in meno se il tuo patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

2 euro in meno se hai 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio: fondi, sicav, polizze)

1 euro in meno se hai 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (Per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC)

Le riduzioni saranno calcolate e riconosciute l’ultimo giorno del trimestre.

Scopri conto Widiba »

Conto IBL Banca

Risulta conveniente anche il conto online zero spese proposto da IBL Banca, che mette a disposizione il ControCorrente Semplice. È un conto che offre al risparmiatore quattro pacchetti a scelta:

Semplice (sempre gratuito);

(sempre gratuito); Particolare (gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese);

(gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese); Originale (gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese);

(gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese); Straordinario (gratuito i primi 6 mesi e poi 3 euro al mese).

In aggiunta, nell’elenco dei vantaggi di questa proposta, sono compresi:

canone annuo gratuito e interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi;

e interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi; pagamenti contactless e carta di debito inclusa, bonifico online ordinario gratis, canone scontabile a 0 euro con 5.000 euro di giacenza o vincolo attivo;

pagamenti contactless e carta di debito inclusa, bonifico online ordinario gratis, canone scontabile a 0 euro con 5.000 euro di giacenza o vincolo attivo; possibilità di vincolare somme per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale;

possibilità di per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale; Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e anche Bancomat Pay e Plick per pagamenti veloci, sicuri, digitali.

Richiedi Conto Corrente Semplice di IBL Banca »

Conto Crédit Agricole

Una proposta conveniente è anche quella di Crédit Agricole, che offre un conto online a canone zero, con inclusa gratuitamente una carta debito (Mastercard) per prelevare nel mondo ed effettuare acquisti online.

Il conto è gestibile dall’App o dall’home banking di Crédit Agricole Italia, da cui si possono effettuare bonifici ordinari SEPA online gratuiti, pagamenti dalla rubrica e una carta e conti a portata di swipe. Invece per i bonifici istantanei è previsto un costo di 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima 0,90 euro)

In sintesi, Crédit Agricole propone:

canone zero e apertura con un videoselfie ;

; carta di debito con canone gratuito;

prelievi illimitati gratuiti su Bancomat Crédit Agricole, i primi 24 gratuiti anche su Bancomat di altre banche, poi 2,10 euro di commissione;

consulenza e assistenza in filiale o a distanza in caso di problemi;

in filiale o a distanza in caso di problemi; collegamento a Google Pay e Apple Pay per pagare online e da mobile;

domiciliazione bancaria gratuita.

Scopri conto credit agricole »