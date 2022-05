Sky TV e Sky Sport: la nuova offerta con prezzo scontato è imperdibile

Inizia una nuova Special Week su Sky . Per tutti i nuovi clienti ed anche per i già clienti dell'operatore c'è la possibilità di attivare a prezzo scontato l'offerta comprendente Sky TV e Sky Sport che consente di accedere a tutto l'intrattenimento Sky e al ricchissimo catalogo di eventi sporti presenti sulla piattaforma. Ecco i dettagli completi della nuova offerta Special Week in scadenza il 29 maggio.

C’è tempo fino al prossimo 29 di maggio per attivare la nuova offerta Special Week di Sky. Per questo nuovo periodo promozionale, infatti, nuovi e già clienti Sky hanno la possibilità di attivare l’offerta con Sky TV e Sky Sport ad un prezzo scontato per 18 mesi e senza alcun obbligo di permanenza al termine del periodo promozionale. Si tratta, quindi, di una proposta di sicuro interesse che può garantire notevoli vantaggi, con l’accesso ad un catalogo di contenuti ricchissimo ad un prezzo ridotto e senza vincoli di alcun tipo. Vediamo tutte le caratteristiche della promozione:

Sky TV e Sky Sport a prezzo scontato fino al 29 maggio

OFFERTA SKY SPECIAL WEEK I COSTI Sky TV (serie TV, show, documentari)

(serie TV, show, documentari) Sky Sport (Champions League, Europa League, Conference League, tornei di tennis, MotoGP, Formula 1, NBA e tanto altro)

(Champions League, Europa League, Conference League, tornei di tennis, MotoGP, Formula 1, NBA e tanto altro) Sky Go (tutti i contenuti su smartphone, tablet e PC)

(tutti i contenuti su smartphone, tablet e PC) un anno di Corriere della Sera 24,90 euro al mese per 18 mesi

al mese per 18 mesi attivabile tramite Sky Q via Internet o via Satellite

al termine del periodo promozionale è possibile passare ad una nuova offerta Sky Smart o inviare disdetta (con almeno 30 giorni d’anticipo) senza penali di alcun tipo

La nuova offerta Sky è davvero da non perdere. La Pay TV lancia, infatti, una nuova promozione Special Week mettendo a disposizione dei nuovi clienti e dei già clienti che non hanno ancora attivato un’offerta Sky Smart la possibilità di accedere ad un abbonamento davvero completo. L’offerta Sky include:

Sky TV con tutto l’intrattenimento di Sky, gli show originali, le serie TV, italiane e internazionali, una ricca proposta di documentari e l’accesso completo al servizio di streaming Peacock con tanti contenuti aggiuntivi da guardare on demand incluso nel prezzo

con tutto l’intrattenimento di Sky, gli show originali, le serie TV, italiane e internazionali, una ricca proposta di documentari e l’accesso completo al servizio di streaming Peacock con tanti contenuti aggiuntivi da guardare on demand incluso nel prezzo Sky Sport con la possibilità di guardare le partite della Champions League, dell’Europa League e della Conference League e di seguire tanti altri sport come la Formula 1 e la Moto GP, i grandi tornei di tennis, con Wimbledon e i tornei ATP Masters 1000, le partite della NBA e molti altri eventi sportivi oltre che di poter contare su di un’informazione costante grazie a Sky Sport 24

con la possibilità di guardare le partite della Champions League, dell’Europa League e della Conference League e di seguire tanti altri sport come la Formula 1 e la Moto GP, i grandi tornei di tennis, con Wimbledon e i tornei ATP Masters 1000, le partite della NBA e molti altri eventi sportivi oltre che di poter contare su di un’informazione costante grazie a Sky Sport 24 Sky Go con la possibilità di accedere a tutti i contenuti dell’abbonamento anche tramite app per smartphone, tablet o PC

con la possibilità di accedere a tutti i contenuti dell’abbonamento anche tramite app per smartphone, tablet o PC un anno di abbonamento gratuito a Corriere della Sera con l’offerta DIGITA (che di solito costa 9,99 euro al mese) che include l’edizione digitale del Corriere della Sera e tutti gli allegati in formato digitale

La nuova offerta Sky presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 45 euro) ed è attivabile sia scegliendo Sky Q via Internet che tramite Sky Q via Satellite. L’offerta della Special Week è disponibile sia per i nuovi clienti che per i già clienti Sky che non hanno attivato un’offerta Sky Smart. Come sottolineato in precedenza, è possibile aderire all’offerta fino al prossimo 29 maggio. Per richiedere la nuova promozione ci si può affidare all’attivazione online disponibile al link qui di seguito.

La proposta della Special Week di Sky è proprio un‘offerta Sky Smart. Si tratta, quindi, di una soluzione a prezzo scontato per 18 mesi che, al termine del primo promozionale, si rinnova alle condizioni di listino oppure consente il passaggio ad una nuova offerta Sky Smart. Da notare che il cliente è libero di inviare disdetta dell’abbonamento prima della fine del periodo promozionale. In questo caso, l’abbonamento si interromperà senza alcun addebito extra per il cliente.

Per attivare la nuova offerta per la Special Week di Sky in scadenza il prossimo 29 di maggio è possibile seguire il link qui di sotto:

Ricordiamo, inoltre, che è sempre disponibile la promozione Prova Sky Q. Questa soluzione consente di accedere a tutta l’offerta Sky (con i pacchetti Sky TV, Sky Sport, Sky Cinema, Sky Calcio e Sky Kids oltre che con la possibilità di provare Sky Go). L’offerta prevede un costo di 9 euro per un accesso illimitato per 30 giorni. Al termine del periodo promozionale, l’utente potrà decidere se attivare o meno un abbonamento, scegliendo una qualsiasi offerta disponibile al momento. Non ci sono obblighi. Una volta terminato il periodo di 30 giorni, infatti, sarà possibile anche scegliere di non attivare alcun abbonamento.

