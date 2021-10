I 5 migliori conti correnti di Ottobre 2021 da aprire se abiti in Lazio

Cosa cerchi in un conto corrente? Vuoi che sia economico o che ti consenta di avere accesso a servizi per gestire i tuoi risparmi online? Ogni prodotto ha le sue caratteristiche e devi valutare con attenzione quali sono le condizioni più importanti per te. Ecco quali sono i 5 migliori conti correnti che puoi attivare ad Ottobre se abiti nel Lazio

Canone zero o addebito dello stipendio? Conti correnti che includono l’emissione di carte di credito o che ti consentono di fare trading? Le possibilità quando si è alla ricerca delle migliori offerte per aprire un nuovo conto corrente sono molte ed è importante avere le idee chiare su cosa stai cercando. A differenza di altri servizi nel caso della scelta dei conti correnti non ci sono differenze regionali, se abiti nel Lazio o in Puglia potrai accedere alle stesse offerte.

Per poter trovare uno dei conti correnti più convenienti è invece necessario essere attenti alle condizioni delle promozioni e ai costi di questi prodotti finanziari. Di un conto che viene proposto in offerta ai nuovi clienti come a zero spese per qualche mese vanno valutati sia il canone che i costi di gestione che dovrai sostenere una volta terminata la promozione.

Capire quale sia la proposta più adatta alle tue esigenze richiede ricerche approfondite e un confronto tra i conti correnti. Per poter velocizzare il processo di selezione del tuo conto corrente puoi affidarti a strumenti automatici per il paragone tra le offerte delle banche. Ci sono decine e decine di soluzioni tra le quali scegliere e leggere i Fogli informativi può essere un’operazione lunga e complessa se non si hanno delle conoscenze economiche di base.

Come trovare i conti correnti più convenienti

Il comparatore di SOStariffe.it è stato studiato per facilitare il confronto tra le promozioni per i servizi, riassume in uno schema le principali condizioni proposte dagli istituti di credito: canone, app, commissioni su prelievi e bonifici, costi delle operazioni online e agli sportelli. Il sistema evidenzia anche se sono previsti bonus o agevolazioni particolari aprendo un conto corrente o un altro.

Se viaggi spesso all’estero perte potrebbe essere importante come fattore il costo delle operazioni di prelievo in paesi UE ed extra UE. Per chi invece vuole riuscire a mettere da parte dei soldi per viaggi o altri progetti sono più importanti le funzioni innovative che il conto può fornire per organizzare le spese mensili in modo da aiutarti a risparmiare il necessario.

In genere, gli incentivi offerti dalle banche per convincere i clienti sono carte di debito a zero spese o buoni sconto. Alcuni prodotti includono delle polizze a costi agevolati o programmi a premi per poter avere condizioni d’acquisto più favorevole su siti e nei negozi convenzionati. I clienti che aprono un conto corrente sono tenuti a pagare anche una tassa su questo prodotto, l’imposta di bollo è pari a 34,20 euro l’anno se si è una persona fisica, mentre per le imprese è di 100 euro. Questa tassa viene pagata in piccole rate nei periodi di rendicontazione, se per esempio hai richiesto di avere gli estratti conto ogni 3 mesi dovrai versare 8,55 euro a trimestre.

Puoi anche effettuare una ricerca mirata che ti aiuti a trovare il tuo nuovo conto selezionando uno dei profili preimpostati dagli esperti di SOStariffe.it. Le possibilità che hai sono:

Standard

Famiglia

Giovani

Pensionati

Business

Ognuna di queste tipologie ha delle caratteristiche precise. Il conto Giovani ti mostrerà le proposte agevolate per chi ha meno di 26 anni e saranno prodotti digitali, selezionando le soluzioni per pensionati invece il sistema si concentrerà sui conti per over 60 che permettono l’accredito della pensione sul conto.

Puoi impostare la tua ricerca personalizzata cliccando sul link in basso.

Scopri i migliori conti correnti »

Quali sono i 5 migliori conti correnti se abiti nel Lazio

Se vivi in una delle città del Lazio ecco tra quali conti correnti famiglia potrai scegliere il tuo nuovo conto corrente.

1. BBVA conto

In Italia il gruppo spagnolo BBVA ha lanciato la sua prima proposta di conto corrente, questo istituto è al 100% e il suo prodotto è a canone zero, le commissioni su prelievi e bonifici sono state azzerate e include nel pacchetto anche una carta di credito di nuova generazione.

Come incentivo per i nuovi clienti è previsto un cashback sugli acquisti del 10%, questa agevolazione ti garantirà un rimborso fino a 50 euro sulle spese effettuate. Un’altra condizione favorevole è che non ci saranno commissioni sugli acquisti in valute estere.

Gli altri servizi che offre la banca spagnola sono: Pay&Plan con cui potrai pagare a rate le tue spese fino a 1.500 euro, stipendio in anticipo (sempre entro il limite di 1.500 e solo per chi ha attivo l’accredito della busta paga). Le carte BBVA sono molto innovative e completamente digitali, non sono presenti sulla carta i numeri e il codice CCV.

La nuova banca non avrà degli ATM propri e degli sportelli fisici in Italia, ma sul sito garantisce un’assistenza 24 ore su 24. Puoi avere maggiori informazioni su questo conto cliccando sul link in basso.

Scopri di più sul conto corrente BBVA »

2. Conto Corrente Arancio di ING

Un’alternativa per chi vuole aprire un nuovo conto corrente è l’offerta per i clienti che scelgono ING e il suo conto corrente Arancio. Con questa soluzione potrai avere un conto corrente 100% digital che ha costi di gestione molto più bassi di quelli tradizionali. Se approfitti delle condizioni speciali offerte fino al 31 Dicembre potrai sottoscrivere il conto e attivare il Modulo Zero Vincoli (che avrebbe un costo mensile di 2 euro).

Annunci Google

Nel pacchetto di questa offerta sono compresi:

carta Mastercard Gold – nessun costo di emissione e canone

bonifici senza commissioni (sia al telefono che online)

carta di debito a zero spese

assegni per il primo anno

Per usufruire dei vantaggi proposti da ING dovrai richiedere la tua Mastercard Gold entro la fine dell’anno e dovrai attivarla entro il 28 Febbraio 2022. Questa carta è gestibile tramite l’app che ti permette sia di modificare il codice PIN che il tetto massimo di spesa, inoltre potrai decidere di attivare il servizio di pagamento a rate degli acquisti.

Se al termine del primo anno riuscirai ad avere un accredito fisso di 1.000 euro sul conto o se attivi l’accredito di stipendio o pensione potrai continuare a non pagare il canone fisso.

Scopri di più sull’offerta di ING cliccando sul pulsante qui in basso.

Attiva Conto Corrente Arancio »

3. Conto Widiba

Una promozione interessante per un prodotto Famiglia è quella di Banca Widiba, puoi attivare il suo conto online innovati gratis entro il 24 Novembre e lo avrai per un anno gratis anziché a 12 euro l’anno, dal secondo anno pagherai regolarmente il canone. Le condizioni operative offerte da questa soluzione sono:

bonifici online senza commissioni

carta di debito a zero spese e nessuna spesa di emissione

prelievi gratis se superiori a 100 euro

piattaforma di trading attiva

carte di credito a pagamento (Classic 20 euro, Gold 50 euro)

Come incentivi per chi apre questo conto corrente ci sono la PEC e la firma digitale gratuite. Con l’app inoltre potrai sfruttare le funzione Open Widiba, questa funzione ti consentirà di gestire i tuoi conti aperti anche in altre banche.

Per avere maggiori dettagli sul conto Widiba o per avere aiuto nell’attivazione puoi cliccare sul link che segue.

Attiva il conto corrente Widiba »

4. Tinaba

Se la convenienza è la tua priorità o se non possiedi tutti i requisiti richiesti per poter aprire un conto corrente tradizionale puoi optare per una carta conto. La proposta di Tinaba è un prodotto a zero spese e per il quale non dovrai versare l’imposta di bollo. Il limite è che con questa soluzione potrai spendere solo ciò che avrai precaricato sulla carta (con bonifici o in contanti) e che non potrai avere fido o una carta di credito.

Le condizioni di ricarica e per le operazioni di pagamento sono i seguenti:

ricariche e scambi di denaro senza commissioni se avvengono con altri clienti Tinaba

10% di cashback sui tuoi acquisti

prelievo in Italia e in UE 2 euro

primi 24 prelievi da ATM altre banche gratuiti, poi 2 euro

estratto conto gratuito online

Con questa carta conto potrai anche operare sulla piattaforma di trading online messa a tua disposizione. Questa tipologia di prodotto è una carta con IBAN e questo ti permette di inviare e ricevere bonifici e di attivare anche il servizio di accredito della busta paga o della pensione.

Questa è una soluzione che potresti attivare anche per i tuoi figli minorenni, infatti questa tipologia di prodotti può essere intestato anche a chi ha compiuto 12 anni ma ci vuole l’autorizzazione di un genitore o di un tutore. La tua Tinaba può essere associata alle principali applicazioni per i pagamenti online come Samsung Pay, Fitbit, Google Pay, .

Per avere più dettagli su costi e condizioni di questa carta conto e per richiederla puoi cliccare in basso.

Scopri la carta Tinaba»

5. Crédit Agricole

La quinta soluzione che rientra tra i migliori 5 conti correnti da aprire se abiti nel Lazio c’è il conto online di Crédit Agricole. Questo mese potrai attivarlo a canone zero se hai meno di 30 anni, altrimenti ti costerà 5 euro al mese, la banca pagherà l’imposta di bollo per te per il primo anno e potrai anche avere un tuo gestore. Le condizioni per poter operare con il conto e con il bancomat:

prelievi e bonifici gratis online

commissione di 2,10 euro su prelievi da ATM di altre banche, con primi 30 gratis

ricariche carta Debit senza commissioni

Potrai anche richiedere una carta di credito, la più economica è la Nexi Classic e il canone richiesto per questo prodotto è di 40 euro l’anno. La carta di credito ha un tetto massimo di spesa mensile di 1.500 euro e ti consentirà anche di rateizzare le tue spese.

Scopri il conto Crédit Agricole Online »