Quale fornitore luce e gas scegliere a ottobre 2021?

Passare al mercato libero dell’energia e del gas naturale rappresenta uno dei metodi più efficaci per riuscire a risparmiare sulle bollette: vediamo allora quali sono i migliori fornitori luce e gas disponibili nel mese di ottobre 2021 e che sono stati individuati con il comparatore di offerte di SOStariffe.it.

Trovare un fornitore luce e gas che permetta di risparmiare è molto semplice se si sceglie di passare al mercato libero dell’energia e del gas naturale, che sarà obbligatorio per tutti a partire dal 1° gennaio 2023.

Nel momento in cui si valuta una nuova offerta, ci sono alcune considerazioni che si possono fare:

considerato che i prezzi di luce e gas sono in continuo aumento, la soluzione che conviene di più è rappresentata dalle offerte a prezzo fisso ;

per ottimizzare ancor di più il risparmio, conviene puntare su una tariffa di tipo Dual Fuel, ovvero attivare luce e gas con lo stesso fornitore.

Vediamo di seguito quali sono le migliori offerte luce e gas disponibili a ottobre 2021 e che abbiamo individuato con il comparatore di SOStariffe.it.

Migliori fornitori luce e gas di ottobre 2021

Per trovare i fornitori luce e gas con i quali poter risparmiare di più a partire dal mese di ottobre 2021, abbiamo utilizzato il comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it.

In particolare, abbiamo effettuato una simulazione sulle offerte luce ipotizzando di essere una famiglia composta da 3 persone che utilizza principalmente il forno, la lavatrice, il frigorifero e lo scaldabagno.

Ne è emerso che le promozioni luce più convenienti sono quelle proposte da:

Edison Energia;

Enel;

Eni Gas e Luce;

NeN.

Per quanto riguarda le offerte gas, invece, abbiamo ipotizzato la stessa famiglia di 3 persone, che utilizza il gas per l’acqua calda, la cottura e il riscaldamento e vive in una casa di 100 metri quadri.

Le migliori offerte gas individuate sono quelle di Edison Energia, Enel, Eni Gas e Luce e A2A. Vediamo di seguito nel dettaglio le caratteristiche delle offerte dei fornitori citati.

Offerte luce e gas di Edison Energia

Edison Energia propone una tariffa con la quale risparmiare fino a circa 290 euro rispetto al mercato tutelato, che prende il nome di Edison Sweet Luce.

Si tratta di una tariffa di tipo Dual Fuel, che deve essere attivata con la corrispettiva offerta gas – ovvero Edison Sweet Gas – la quale si caratterizza per:

il prezzo bloccato fino a 24 mesi;

la tariffa di tipo monorario, quindi uguale tutti i giorni, a qualsiasi ora del giorno;

la possibilità di ricevere fino a 210 euro di bonus con l’attivazione sia dell’offerta luce sia dell’offerta gas;

l’assistenza 24/7, grazie al programma Prontissimo Casa;

il programma fedeltà EdisonVille, che prevede anche un premio di Benvenuto.

Edison Sweet Gas presenta gli stessi benefit dell’offerta luce e permette di risparmiare sulla componente gas fino a 382 euro all’anno rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Offerte luce e gas di Enel

Il fornitore Enel Energia mette a disposizione diverse proposte con le quali è possibile risparmiare. La prima si chiama E-Light e garantisce un risparmio annuo fino a 313 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Si tratta di una tariffa di tipo con prezzo bloccato ed energia verde, che permette di attivare la bolletta elettronica e il servizio di notifiche via SMS. Prevede anche la partecipazione al programma fedeltà enelpremia WOW.

Può essere attivata sia singolarmente, sia in modalità Dual Fuel, ovvero scegliendo anche la promozione e-light Gas, con la quale si potranno risparmiare fino a 420 euro all’anno sulla componente gas e che prevede la domiciliazione bancaria.

Un’altra offerta luce proposta da Enel che si consiglia di prendere in considerazione è Scegli Oggi Web Luce Senza Orari, con la quale si potranno risparmiare fino a 294 euro all’anno rispetto alla Maggior Tutela.

La promozione si caratterizza per:

una tariffa di tipo monorario e il prezzo bloccato;

un bonus di 30 euro per il primo anno di fornitura;

un 30% di sconto sull’energia, che sarà pari al 40% per i clienti che cambiano dal mercato tutelato.

Sulla componente gas, si potrà attivare invece la promozione Scegli Oggi Web Gas, la quale prevede uno sconto del 30% sul prezzo del gas per i primi 24 mesi e un risparmio fino a 365 euro circa rispetto alla Maggior Tutela.

Offerte luce e gas di Eni Gas e Luce

Tra le offerte più convenienti proposte dall’operatore Eni Gas e Luce troviamo Link, una promozione che prevede:

una tariffa di tipo monorario;

il prezzo bloccato;

un risparmio fino a 273 euro all’anno rispetto al prezzo del mercato tutelato;

uno sconto del 10% sul corrispettivo luce attivando il RID e la bolletta elettronica;

il servizio Genius, che prevede la guida per usare meglio l’energia.

Questa promozione potrà essere attivata da sola, oppure con la rispettiva offerta sulla componente gas, ovvero Link Gas. Quest’ultima permetterà:

di risparmiare fino a 248 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato;

uno sconto del 10% sul corrispettivo gas, attivando il RID e la bolletta elettronica;

il check up energetico gratuito e il gas con compensazione CO2.

Offerta luce di NeN

NeN propone una promozione luce con la quale si possono risparmiare fino a 267 euro circa rispetto al prezzo fissato in Maggior Tutela.

Si tratta di un’offerta sulla componente luce che permetterà di :

avere diritto a una tariffa di tipo monorario con prezzo bloccato;

ricevere uno sconto di 48 euro sulla propria fornitura;

pagare ogni mese una rata fissa, che viene aggiornata ogni anno sulla base dei propri consumi reali: si tratta di una delle particolarità di NeN che permettono all’azienda di differenziarsi rispetto alle altre.

Offerta Gas di A2A

La promozione sulla componente gas proposta da A2A Energia si chiama Click Gas e si caratterizza per:

il fatto di essere un’esclusiva web, con prezzo bloccato e pagamento tramite RID;

un risparmio fino a 244 euro all’anno rispetto al costo del mercato tutelato;

la bolletta elettronica e fino al 40% di sconto rispetto al mercato tutelato.

