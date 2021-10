Come avere un conto corrente gratuito a Ottobre 2021?

Devi scegliere il tuo primo conto corrente e vuoi un prodotto gratuito ma che ti offra dei buoni servizi e non sai da dove iniziare? In questa guida vedremo quali sono le principali caratteristiche dei conti a cui prestare attenzione quando si leggono i contratti e come scegliere un conto che risponda alle tue esigenze. Ecco come puoi attivare un conto a canone zero ad Ottobre

Le tipologie di conto corrente sono varie, si differenziano sia per il costo del canone che per i servizi offerti. Esistono conti specifici per chi deve gestire un’impresa o prodotti pensati per le famiglie. Se stai cercando un conto per poter accreditare il tuo stipendio ma vuoi limitare le spese di gestione e mantenimento dovrai optare per i conti correnti a zero spese, in genere sono soluzioni online che ti consentono di limitare i costi utilizzando le piattaforme digitali delle banche per operare.

Individuare un conto corrente vantaggioso richiede un attento confronto tra le promozioni degli istituti di credito. Non basare le tue decisioni solo sugli incentivi temporanei, devi valutare bene se le condizioni operative siano o meno adatte all’uso del conto di cui hai bisogno. Per esempio se viaggi spesso all’estero dovrai riservare un occhio di riguardo alle commissioni per i prelievi al di fuori dell’Italia, mentre se vuoi poter fare operazioni di trading controlla se l’offerta che ti interessa include questo servizio.

Per aprire un nuovo conto corrente devi essere maggiorenne, residente in Italia e se vuoi anche richiedere una carta di credito potresti dover rispondere anche a degli specifici requisiti di reddito. I documenti necessari per attivare un conto sono la carta di identità (o patente/passaporto) e il codice fiscale. La banca controllerà poi le tue credenziali e si assicurerà che non rientri tra i cattivi pagatori.

Trovare il tuo conto corrente

Per fare una ricerca approfondita ma rapida tra le possibilità proposte dalle banche ad Ottobre puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, l’algoritmo di questo servizio opererà un confronto automatico tra le offerte degli istituti di credito. Dall’analisi avrai poi come risultato uno schema delle principali promozioni e delle condizioni che ogni piano ti riserva, saranno riassunti i costi di canone e delle commissioni applicate, le promozioni e gli sconti personali ed eventuali funzioni innovative che potrai utilizzare con le app.

Puoi personalizzare la tua analisi scegliendo tra i profili per indicati dal sistema (sono Standard, famiglia, giovani, pensionati e business) o selezionare dai filtri le condizioni che ti interessano di più. Nel tuo caso dovrai spuntare l’opzione zero spese. Puoi usare lo strumento di SOStariffe.it gratis e avviare la tua personale ricerca cliccando sul link in basso.

Il miglior conto corrente gratuito di Ottobre

Se quello che cerchi è un prodotto a canone zero per te è importante soprattutto la convenienza, in questo caso dovresti puntare sulle soluzioni digitali o sulle carte conto. Queste sono offerte che ti permettono un risparmio su costi di gestione e manutenzione del conto rispetto alle condizioni proposte dai conti tradizionali. In media la tua spesa per un conto online è la metà di quella necessaria per un prodotto tradizionale.

Ecco quali sono i conti correnti a zero spese di Ottobre 2021.

1. BBVA conto

È stata appena lanciata la promozione per il nuovo conto BBVA del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, gruppo spagnolo. Il conto per i clienti è un prodotto a canone zero ed è solo online e offre delle buone condizioni operative, per esempio l’istituto di credito ti permette di prelevare e fare bonifici senza commissioni.

Come bonus per chi apre il conto con questa banca c’è anche un 10% di cashback sugli acquisti fatti con carta, la carta di credito sarà emessa senza costi e si tratta di un nuovo modello che non ha incisi i numeri e il codice CCV sul prodotto ma vengono generati dall’app. Il piano di rimborso sulle tue spese ti garantirà fino a 50 euro di riaccredito sulle tue compere. Potrai anche utilizzare il servizio Pay&Plan per pagare a rate gli acquisti, il tetto massimo di spesa consentito con questa modalità di rimborso è 1.500 euro.

Una delle funzioni che potresti trovare estremamente utile è l’anticipo sullo stipendio, per questa opzione sarà valido lo stesso limite di 1.500 euro al mese e lo potrà ottenere solo chi ha una busta paga. Il conto offre anche delle ottime condizioni per chi effettua spese in valute straniere.

La banca è all digital e in Italia non ci saranno sportelli fisici però assicura un’assistenza 24 ore su 24 ai suoi clienti tramite le piattaforme digitali. Puoi avere maggiori informazioni su questo conto cliccando sul link in basso.

2. Conto Corrente Arancio di ING

Tra i conti a canone zero offerti ad Ottobre c’è anche il Conto Arancio di ING, questo è un prodotto che può essere attivato nella sua versione base o con il Modulo Zero Vincoli che offre maggiori servizi a 2 euro al mese. La promozione di questo mese ti garantisce ti poter attivare il pacchetto premium senza spese di canone, ma dovrai sottoscrivere il contratto entro il 31 Dicembre.

Nel piano che ti propone la banca con questo conto sono inclusi nell’offerta:

emissione della carta Mastercard Gold a canone zero

bonifici senza commissioni (sia al telefono che online)

carta di debito a zero spese

assegni per il primo anno

L’app sarà il tuo tramite principale con la banca e ti consentirà anche di gestire molti aspetti del conto e della carta. La promozione per avere il conto a canone zero prevede che attivi la carta Mastercard entro il 28 Febbraio dell’anno prossimo. Per continuare a non pagare le spese per il mantenimento del conto dovrai richiedere l’accredito di stipendio o pensione sul conto o viene richiesto un saldo di almeno 1.000 euro ogni mese.

Scopri di più sull’offerta di ING cliccando sul pulsante qui in basso.

3. Conto Widiba

Entro il 24 Novembre potrai attivare anche il conto corrente di Banca Widiba senza spese di canone, il costo mensile di questo prodotto è di 1 euro. Questa soluzione può essere adatta a te se vuoi poter effettuare bonifici senza pagare commissioni e se vuoi avere una carta di debito senza canone. Con il conto di questo istituto puoi anche contare sulla funzione per operare trading online. Le altre condizioni operative sono:

prelievi gratis se superiori a 100 euro

carte di credito a pagamento (Classic 20 euro, Gold 50 euro)

PEC e firma digitale gratis come incentivo gratuito

servizio Open Widiba per gestire i tuoi account bancari con un’unica app.

Per avere maggiori informazioni sul conto Widiba e per poter procedere nell’attivazione puoi cliccare sul link che segue.

4. Tinaba

Una soluzione che potresti trovare adatta per le tue esigenze se non hai ancora 18 anni o se non possiedi i requisiti richiesti dalle banche per aprire un conto corrente potrai provare una carta conto. Ad Ottobre potrai avere la carta Tinaba a canone zero e non dovrai pagare l’imposta di bollo. Con questa carta otterrai il 10% di cashback sui tuoi acquisti e potrai fare 24 prelievi senza pagare commissioni (poi il costo delle singole operazioni sarà di 2 euro).

Le ricariche online del conto non ti costeranno nulla e anche gli scambi di denaro tra clienti Tinaba saranno a zero spese. Queste carte hanno l’IBAN italiano e potrai quindi effettuare bonifici e riceverne, con le app potrai usare le funzioni come Salvadanaio per gestire meglio i tuoi risparmi e mettere da parte i soldi necessari a realizzare i tuoi progetti. Il limite rispetto ad un conto corrente tradizionale sta nel fatto che le carte conto ti consentono di spendere solo le cifre precaricate su questi prodotti, non concedono fidi o carte di credito.

Tinaba ti offre anche le funzioni di trading online dal suo sito e dall’app. Potrai inoltre usare la carta come metodo per pagare con le principali app per fare acquisti digitali, come Apple Pay, Google Pay, PayPal e Fitbit.

Per avere più dettagli su costi e condizioni di questa carta conto e per richiederla puoi cliccare in basso.

5. Crédit Agricole

L’ultima soluzione che è in promozione a canone zero per i nuovi clienti questo mese è il prodotto online di Crédit Agricole. La banca francese offre il suo conto digital gratis a chi ha meno di 30 anni, altrimenti il prodotto Smart costerebbe 5 euro al mese. Sono previsti degli sconti, il canone sarà ridotto di 1 euro accrediti la pensione o lo stipendio e di 2 euro se accendi un Mutuo con la banca.

Nella promozione di Crédit Agricole ti offre i suoi servizi di Home banking e Mobile banking e la possibilità di usare la carta di debito Easy Cash. Con questa soluzione potrai prelevare senza spese dagli ATM del gruppo francese e avrai anche 30 prelievi all’anno gratis dagli sportelli delle altre banche.

Ecco quali sono le condizioni proposte se attivi questo conto corrente:

bonifici gratis online

commissione di 2,10 euro su prelievi da ATM di altre banche

possibilità di domiciliazione bancaria

ricariche carta Debit senza commissioni

La carta di credito non è inclusa ma potrai scegliere tra diversi prodotti Nexi, la più economica è Classic. Questa carta ha un costo annuo di 40 euro e ti offre un plafond di 1.500 euro, potrai effettuare le tue spese in sicurezza e potrai anche rateizzare i pagamenti.

Per conoscere maggiori dettagli sulla promozione puoi cliccare qui in basso.

