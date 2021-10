Cosa fare se ho Internet lento con Iliad?

Iliad è tra i migliori operatori di telefonia mobile anche quando si parla di velocità di navigazione. L’azienda è infatti ritenuta dalla società di analisi indipendente Opensignal la seconda per per Download Speed Experience. L’operatore inoltre ha raggiunto una copertura del 99% in 4G, lavora per rendere attive 8.500 stazioni radio entro la fine del 2021 e tramite la sua rete 5G, disponibile oggi in tutte le principali città italiane, consente di navigare fino a 855 Mbps in download. Cosa fare però con Internet lento Iliad? Gli utenti in totale autonomia e senza particolari competenze in fatto di tecnologia possono effettuare da sé alcune piccole verifiche e brevi procedure sul telefono per tornare a navigare alla massima velocità offerta dall’operatore low cost francese.

Internet lento Iliad: ecco cosa fare per tornare a navigare normalmente

La prima cosa da fare con Internet lento Iliad è quella di controllare che ci sia copertura da parte del gestore. Su qualsiasi telefono, a prescindere dal modello e produttore, è presente un’icona che segnala se la connessione dati è attiva, tipologia di rete (5G, 4G LTE, 3G, etc.) e la qualità del collegamento, ovvero le cosiddette “tacche”.

Come detto in precedenza, Iliad afferma di raggiungere la quasi totalità della popolazione italiana in 4G mentre in 5G è possibile navigare solo in alcune aree dei Comuni di:

Per navigare in 5G serve poi un telefono abilitato. L’operatore si sta impegnando per aggiornare la lista di dispositivi compatibili che attualmente comprende:

Internet lento Iliad può dipendere dalla copertura o anche dalla presenza di ostacoli che disturbano il segnale come muri, altri dispositivi connessi ed edifici che potrebbero creare interferenze elettromagnetiche. In questo caso non resta che spostarsi alla ricerca di una migliore ricezione. A volte non serve muoversi troppo, bastano anche pochi passi per navigare alla massima velocità. Lo stesso discorso vale anche quando la rete risulta congestionati e ci sono troppi terminali connessi contemporaneamente.

Se state sperimentando Internet lento Iliad una delle procedura che si può tentare è quello di ripristinare le impostazioni di rete. In questo modo è possibile reimpostare tutte le funzioni del telefono che richiedono una connessione Internet, a partire da Wi-Fi fino ai dati cellulare, Bluetooth e Hotspot. A seconda del dispositivo utilizzato, la procedura da seguire è la seguente:

iPhone

Cliccare su Impostazioni

Generali

Ripristina

Ripristina impostazioni di rete

Android (le voci del menu potrebbero cambiare a seconda del modello)

Cliccare su Impostazioni

Sistema

Reimpostazione

Reimpostazione della rete

A volte la velocità di navigazione dipende da un problema alla rete di Iliad. In questi casi c’è poco che l’utente possa fare se non segnalare il problema all’operatore e attendere che i suoi tecnici ripristinino il corretto funzionamento dell’infrastruttura. Per sapere se c’è una difficoltà tecnica da parte della rete di Iliad si consiglia di collegarsi al sito downdetector, che monitora il funzionamento delle reti di tutti i principali gestori in Italia, o dare un’occhiata ai canali social del provider, ed in particolare Facebook. Per segnalare i problemi di velocità di connessione, invece, si può chiamare il servizio clienti al 177. Il servizio è gratuito e attivo dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 22, il sabato la domenica e i festivi dalle 9 alle 20.

Internet lento Iliad potrebbe anche dipendere non dalla rete dell’operatore ma dal telefono che tenta di collegarsi ad essa. Il consiglio è sempre quello di avere un terminale aggiornato e che utilizza l’ultima versione del sistema operativo. Un altro trucchetto se le prestazioni sono nettamente insufficienti navigando in 4G è quello di passare momentamente alla rete 3G dalle impostazioni del cellulare.

Un’altra cosa da provare è quello di forzare la ricerca della rete da parte del telefono. Per farlo basta sfruttare la modalità Aereo, solitamente utilizzata per bloccare la connessione dati durante i voli per evitare di interferire con i sistemi del veivolo. Per prima cosa si deve attivarla, poi si attende qualche secondo e infine la di disattiva. In questo modo il cellulare in automatico si attiverà per ricollegarsi nuovamente alla rete Iliad.

L’ultima soluzione per poter navigare con Internet lento Iliad è quello di collegarsi a una rete Wi-Fi quando disponibile o chiudere la connessione a una rete wireless se le prestazioni risultano insufficienti. Può capitare infatti che la lunghezza di banda richiesta dal Wi-Fi non sia sufficiente ai propri bisogni ma utilizzando la connessione dati si ritorni a navigare a una velocità accettabile.

Internet lento Iliad può infine dipendere dal fatto che semplicemente avete attivato l’offerta sbagliata. Se volete evitare il problema il suggerimento è quello di sottoscrivere la tariffa che garantisca il massimo in termini di prestazioni. Stiamo parlando di Giga 120, che include minuti e SMS illimitati e 120 GB per navigare anche in 5G a 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre la spedizione è gratuita.

Come tutte le offerte dell’operatore, anche Giga 120 non prevede vincoli di durata, costi nascosti e limiti alla velocità di navigazione. L’utente può disattivarla in ogni momento senza il timore di penali o il pagamento di spese di disattivazione e il prezzo è fissato per sempre. Non solo, da qualche tempo i già clienti che hanno sottoscritto un’offerta differente possono passare a Giga 120 gratuitamente facendone richiesta nell’apposita sezione dell’Area Personale, accessibile da mobile e web.