BBVA (Banca Bilbao Vizcaya Argentaria) fa il suo debutto in Italia presentando una proposta completa per conto e una carta di debito a zero spese . L'istituto propone ai clienti un'esperienza di mobile banking senza commissioni con tanti strumenti da sfruttare per risparmiare e monitorare le spese e con una delle carte più sicure presenti sul mercato. Inoltre, i clienti che apriranno il conto potranno beneficiare del Gran Cashback 10% BBVA che gli permetterà di risparmiare fino a 50€, si attiva automaticamente e funziona su tutti gli acquisti. L’importo verrà rimborsato direttamente sul conto e il cliente non dovrà fare nessun tipo di gestione.

BBVA in Italia con la proposta di un conto e una carta di debito a zero spese

Presente in Italia da più di tre decenni con la sua attività bancaria wholesale, BBVA compie oggi un importante passo verso la clientela retail con un nuovo servizio di digital banking gratuito. Per i clienti di BBVA ci sarà la possibilità di sfruttare un conto corrente completo e interamente digitale abbinato a una carta di pagamento sicura ed accettata ovunque. Ad arricchire l’offerta di BBVA ci sono, inoltre, una serie di prodotti di finanziamento proposti con prezzi e condizioni particolarmente competitive. Ecco tutti i dettagli relativi alle nuove proposte di BBVA:

Senza commissioni e con una delle carte più sicure

La Carta BBVA, l’unica nel suo genere in Italia, non ha PAN (numero di carta) o CVV (codice di verifica) stampati. Ha un CVV Dinamico che viene generato dall’app ogni volta che il cliente fa un acquisto, aggiungendo maggiore sicurezza alla transazione; un chiaro esempio di innovazione in termini di sicurezza, realizzato in modo semplice e conveniente.

BBVA arriva in Italia proponendosi come la nuova “Zero Commission Everyday Mobile Bank”. I clienti che sceglieranno di affidarsi a BBVA potranno, quindi, contare su:

un conto corrente online senza spese e commissioni e con carta di debito inclusa senza costi aggiuntivi

senza spese e commissioni e con inclusa senza costi aggiuntivi zero commissioni per i bonifici (anche per i bonifici immediati)

(anche per i bonifici immediati) prelievi gratuiti con carta di debito a partire da 100 euro presso qualsiasi ATM in area euro

con carta di debito a partire da 100 euro presso qualsiasi ATM in area euro supporto ai wallet Samsung Pay, Google Pay e Apple Pay per pagare con il proprio smartphone in negozio anche senza avere la carta con sé

BBVA mette a disposizione della sua clientela anche una gamma di servizi di finanziamento senza costi fissi in grado di adattarsi a tutte le esigenze. Per i clienti BBVA si potranno richiedere servizi come:

Play&Plan per pagare a rate fino ad una spesa complessiva di 1500 euro

per pagare a rate fino ad una spesa complessiva di 1500 euro Stipendio in Anticipo per ricevere in anticipo parte del proprio stipendio (fino a 1500 euro)

Scegliere BBVA permetterà, quindi, di accedere ad un’esperienza di banking digitale e completa. Per i clienti non ci sono rinunce e la gestione online semplifica tutte le principali operazioni. L’offerta dell’istituto, infatti, si basa in un conto corrente completo e gratuito, una carta di pagamento utilizzabile per acquisti e prelievi, senza commissioni e con uno standard di sicurezza al top, e una ricca gamma di servizi di finanziamento da sfruttare in base alle proprie esigenze.

Da notare, inoltre, che BBVA offre anche un supporto costante e completo alla sua clientela. A disposizione dei correntisti c’è un servizio clienti telefonico, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, formato da un team multidisciplinare di operatori specializzati, in grado di fornire tutto il supporto necessario in qualsiasi contesto. Il servizio telefonico si affianca, inoltre, ai canali digitali d’assistenza per garantire alla clientela un supporto completo.

Chi è BBVA

Banca Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) è un gruppo finanziario globale fondato nel 1857. Oggi, BBVA è un istituto di riferimento su scala mondiale ed è attivo in svariati mercati in Europa, America del Nord, America del Sud e nell’area Asia-Pacifico. BBVA è la più grande istituzione finanziaria del Messico e può contare su numerose filiali in Sud America. Il gruppo è il primo azionista di Garanti BBVA in Turchia e porta avanti importanti attività di business negli Stati Uniti. BBVA è attiva in oltre 25 Paesi in tutto il mondo, con più di 6 mila uffici, 111 mila impiegati, 29 mila ATM e 78 milioni di clienti. Il gruppo può contare su asset totali per oltre 648 miliardi di euro.