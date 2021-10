iPhone a rate con i provider: la convenienza sale al 10%

Acquistare un nuovo iPhone 13 a rate garantisce un risparmio notevole. Il dato emerge dal nuovo Osservatorio SOStariffe.it che ha preso in considerazioni le principali offerte dei provider telco per valutare il risparmio a disposizione per chi sceglie l'acquisto rateale, in abbinamento ad una tariffa mobile, in sostituzione dell'acquisto in un'unica soluzione. L'Osservatorio ha anche messo a confronto il risparmio registrato lo scorso anno, in occasione del lancio degli iPhone 12, con i dati rilevati quest'anno, con iPhone 13. Rispetto allo scorso anno, acquistare un iPhone a rate conviene di più. Ecco i dati completi dell'indagine:

I nuovi iPhone 13 sono disponibili sul mercato italiano dallo scorso mese di settembre. Come da tradizione, gli operatori di telefonia mobile hanno incluso nei loro listini i nuovi smartphone di Apple lanciando una serie di offerte telefono incluso dedicate all’acquisto a rate dei nuovi iPhone. Le nuove promozioni, riservate sia ai nuovi clienti che ai già clienti, prevedono l’abbinamento di un iPhone 13 con una tariffa mobile, promettendo anche un risparmio rispetto all’acquisto in un’unica soluzione.

Il nuovo Osservatorio SOStariffe.it ha, quindi, analizzato le offerte con iPhone incluso degli operatori di telefonia per valutare il risparmio rispetto all’acquisto in un’unica soluzione. Successivamente, l’indagine ha messo a confronto le offerte di quest’anno con le offerte presentate nell’autunno del 2020 per gli iPhone 12. Ecco i risultati dello studio:

iPhone 13 a rate: il risparmio medio è del 10% rispetto al prezzo di listino

Acquistare uno smartphone a rate può garantire un netto risparmio sui costi. Per quanto riguarda i nuovi iPhone 13, come rileva l’indagine, scegliendo l’acquisto a rate in abbinamento ad un’offerta mobile è possibile risparmiare in media il 10% rispetto al prezzo di listino. Il dato è emerso dall’analisi delle offerte disponibili quest’autunno per iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max.

Da notare, inoltre, che il risparmio non è uguale per tutti i modelli. In particolare, è la variante da 256 GB (quindi il taglio di memoria intermedio) a risultare quello più vantaggioso per l’acquisto a rate con la possibilità di sfruttare un risparmio dell’11% rispetto al prezzo di listino. Questo dato è valido sia per iPhone 13 che per le varianti Pro.

Scegliendo il modello entry level da 128 GB, invece, l’acquisto a rate conviene di meno. In questo caso, infatti, il risparmio medio scende al 7% del prezzo di listino. Da notare, inoltre, che i dati emersi nel 2021 sono in netta contro-tendenza rispetto ai dati rilevati nell’autunno del 2020 per gli iPhone 12.

L’acquisto a rate di una delle varianti di iPhone 12, nell’autunno del 2020, garantiva un risparmio medio del 5% rispetto al prezzo di listino. Per gli iPhone dello scorso anno era possibile risparmiare fino ad un massimo del 15% scegliendo la versione entry level di iPhone 12 (con 64 GB) e fino al 9% scegliendo le versioni entry level delle varianti Pro.

Aumentano le offerte per l’acquisto a rate di un iPhone

Le offerte per un nuovo iPhone 13 a rate garantiscono, quindi, un risparmio medio significativo per gli utenti che hanno la possibilità di portarsi a casa lo smartphone con uno sconto medio del 10% rispetto al prezzo di listino praticato da Apple. Dall’indagine sono emerse ulteriori evidenze.

Quest’anno, infatti, acquistare un nuovo iPhone a rate è più semplice. Il numero di offerte disponibili per l’acquisto di uno degli smartphone di Apple con pagamento rateale è nettamente aumentato. Lo scorso anno, a causa della scarsa disponibilità di iPhone 12, il numero di offerte era ridotto.

Per gli iPhone 13, invece, è possibile trovare offerte a rate per tutti i tagli di memoria (da 128 GB a 1 TB) disponibili. Ad incrementare le opzioni a disposizione degli utenti ci sono anche soluzioni alternative per l’acquisto a rate com la possibilità di addebito nella bolletta dell’abbonamento Internet casa della rata mensile dell’iPhone.

Come individuare le migliori offerte per i nuovi iPhone 13

Per acquistare un nuovo iPhone 13 a rate è necessario valutare con attenzione le proposte degli operatori di telefonia mobile. Le opzioni per abbinare alla propria SIM un nuovo iPhone non mancano di certo. È possibile individuare le migliori offerte tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefono incluso oppure scaricando l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet Android e su dispositivi iOS.

