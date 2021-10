C'è tempo fino al prossimo 1° novembre per attivare l'offerta fibra ottica di Vodafone al prezzo scontato di 24,90 eur o. L'operatore, infatti, ha scontato il suo piano di abbonamento Internet Unlimited che, al momento, rappresenta una delle soluzioni più convenienti per la connessione di casa. Per i clienti Vodafone di rete mobile , inoltre, ci sarà uno sconto aggiuntivo con la possibilità di attivare l'offerta ad appena 22,90 euro al mese . Ecco come sfruttare la promozione prima della sua scadenza

Fibra Vodafone in sconto da 24,90 euro al mese solo per pochi giorni

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Internet Unlimited di Vodafone è attualmente una delle offerte fibra ottica più convenienti sul mercato. Per accedere ad Internet da casa ad alta velocità e con costi ridotti, quindi, la promozione proposta da Vodafone può rappresentare la scelta giusta. L’abbonamento è completo e personalizzabile (grazie all’aggiunta della Vodafone TV e di Netflix) e prevede uno sconto extra per i clienti Vodafone di rete mobile. La promozione scade il prossimo 1° novembre.

Fibra Vodafone da 24,90 euro al mese: c’è tempo fino al 1° novembre

Ancora pochi giorni per attivare l’offerta Vodafone per la connessione Internet di rete fissa. L’abbonamento da attivare è Internet Unlimited. L’offerta in questione include:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.5 Giga in download (circa 2.500 Mega) e 500 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare, inoltre, che per i già clienti Vodafone mobile è possibile ottenere uno sconto extra con il canone che scenderà ad appena 22,90 euro al mese (tutte le altre caratteristiche dell’offerta non cambieranno). Grazie alla promozione Vodafone Open sarà possibile, in caso di insoddisfazione, recedere senza costi dal contratto per i primi 30 giorni dall’attivazione.

Per arricchire il proprio abbonamento è possibile puntare su Internet Unlimited Netflix Edition che aggiunge all’offerta descritta in precedenza un abbonamento Netflix Standard (valore 12,99 euro al mese). L’offerta presenta un costo di 34,90 euro al mese garantendo quindi un risparmio di quasi 3 euro al mese rispetto al costo di Netflix. Da notare che è possibile richiedere Netflix Premium (il piano che consente di accedere ai contenuti Ultra HD con 4 dispositivi in contemporanea) al costo di 4 euro in più al mese.

Annunci Google

Le offerte proposte da Vodafone sono, inoltre, personalizzabili. E’, infatti, possibile aggiungere le seguenti opzioni:

SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro al mese

al mese al costo di 4 euro al mese modem 4G portatile al costo di 1 euro al mese

portatile al costo di 1 euro al mese Vodafone TV Intratteniment o (con NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime gratis) a 12 euro al mese

o (con NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime gratis) a 12 euro al mese Vodafone TV Sport Plus (con NOW Sport ed un anno di Amazon Prime gratis) a 15 euro al mese con 3 euro di sconto sull’abbonamento fibra

(con NOW Sport ed un anno di Amazon Prime gratis) a 15 euro al mese con 3 euro di sconto sull’abbonamento fibra Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento (unisce i due pacchetti precedenti) a 25 euro al mese con 5 euro di sconto sull’abbonamento fibra

Per attivare una delle offerte fibra di Vodafone è possibile accedere al sito ufficiale dell’operatore, effettuare la verifica della copertura e procedere con l’attivazione dal link qui di sotto. Per aggiungere le opzioni preferite al proprio abbonamento basterà, dopo la verifica della copertura, cliccare sul tasto AGGIUNGI e selezionare le opzioni desiderate.

Verifica la copertura ed attiva la fibra Vodafone »

Ricordiamo che è possibile confrontare le proposte di Vodafone con tutte le altre offerte presenti sul mercato tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile con l’App di SOStariffe.it per smartphone e tablet.