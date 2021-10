Come attivare TIM Magnifica?

TIM Magnifica : scorpi come attivare la nuova offerta fibra ottica per navigare fino a 10 Gigabit al secondo in download in 11 città italiane

TIM è alla costante ricerca di nuove soluzioni per per fornire un servizio di rete fissa ancora più performante per i propri clienti. Già oggi le sue offerte Internet casa permettono di navigare ad elevata velocità praticamente in qualsiasi località in Italia potendo contare su un segnale stabile e una latenza minima, caratteristiche ideali per accedere a servizi digitali avanzati come lo streaming o il gaming online. TIM è andata ben oltre la concorrenza lanciando una nuova offerta fibra ottica sperimentale chiamata TIM Magnifica.

Confronta le offerte di TIM »

TIM Magnifica: come attivarla

TIM Magnifica permette di navigare fino a dieci volte più velocemente rispetto a una tradizionale offerta fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home), in cui il segnale raggiunge direttamente il modem dell’utente. Ciò è possibile grazie alla tecnologia FTTH-XGS-PON. TIM Magnifica è disponibile in via sperimentale in 11 città in Italia solo su nuovi impianti ed esclusivamente nelle zone coperte da centrali XGS-PON. Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Per attivare TIM Magnifica si deve necessariamente farlo attraverso il supporto di un operatore dal sito di TIM cliccando sul bottone “Parla con un consulente TIM” in corrispondenza del box che descrive la tariffa desiderata. Vi verrà richiesto se siete già clienti del gestore per la linea fissa e di fornire un numero di telefono per il ricontatto. In alternativa si può chiamare il numero 800.125.818. Il servizio è gratuito e attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.

La fase sperimentale di TIM Magnifica si concluderà il 27/2/22. Alla scadenza, salvo l’ipotesi di una proroga da parte di TIM, l’offerta verrà prolungata alle stesse condizioni economiche e carattersitiche sottoscritte. Nel caso in cui si decida di recedere dal piano, attivare una nuova offerta Internet casa di TIM o passare ad altro gestore, la linea telefonica attivata durante la sperimentazione verrà cessata e non si potrà più utilizzare la numerazioni e servizi ad essa associati.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

1. TIM Executive

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload

Modem TIM Hub+ incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo online)

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 10 euro per 24 mesi)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese. In caso di disattivazione o passaggio ad altro operatore è previsto un addebito rispettivamente di 30 euro e 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

2. TIM Premium

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload

Modem TIM Hub+ incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo online)

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 10 euro per 24 mesi)

Wi-Fi certificato 360°

Safe Web Plus

TIM Quality Care

L’offerta ha un costo di 34,90 euro al mese. Non appena disponibile sarà possibile effettuare gratuitamente il passaggio alla fibra ottica fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload. In caso di disattivazione o passaggio ad altro operatore è previsto un addebito rispettivamente di 30 euro e 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

Con il Wi-Fi 6 Certificato si ha la certezza di un segnale wireless ottimizzato per tutti gli ambienti della casa.

Annunci Google

TIM Quality Care consente invece di richiedere un bonus di 5 euro se non soddifatti dall’assistenza fornita dall’operatore chiamando il 187 e a breve anche dall’app MyTIM. Il bonus verrà inserito nella prima fattura utile dalla data della richiesta ed è possibile richiedere il contributo una volta al mese per un massimo di 6 volte l’anno.

TIM Safe Web Plus garantisce protezione a tutti dispositivi connessi alla rete mobile dell’operatore e include:

Blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

Verifica della pericolosità di un sito prima ancora di collegarsi

Parental control (livello di sicurezza alto, medio e basso), definizione delle fasce orarie consentite alla navigazione, ricerca sicura sui motori di ricerca, blocco dei siti proibiti

Report mensile sulle minacche bloccate

Le impostazioni d TIM Safe Web Plus possono essere modificate su on.tim.it/safeweb dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali MyTIM. Il servizio è attivo solo sotto rete di TIM e si può disattivare dall’app MyTIM, accedendo all’Area Personale MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 187 o il numero gratuito 40916.

La fibra ottica inclusa in TIM Premium e TIM Executive è disponibile in oltre 200 Comuni italiani.

3. TIM Magnifica

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 10 Gigabit al secondo in download e 2 Gigabit in upload

Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta

Modem 10 GB

Magnifica Backup

Wi-Fi certificato 360°

Safe Web Plus

TIM Quality Care

TIM Prima Classe

L’offerta ha un costo di 49,90 euro al mese e attivazione gratuita. E’ possibile recedere dall’offerta in ogni momento senza penali ma restituendo il Modem Mobile. Cessando l’offerta o alla conclusione della sperimentazione si dovrà restituire anche il modem 10 GB comprensivo di terminazione ONT, che può comunque essere acquistato a 99 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

L’offerta è disponibile per i residenti dei Comuni di:

Taranto

Brindisi

Milano

Torino

Roma

Napoli

Bologna

Firenze

Trieste

Cagliari

Trento

Il modem TIM XGS-PON dispone delle seguenti caratteristiche:

connettore ottico a 10 G

porte FXS per collegamento telefoni

porte Gb-Ethernet

porta Ethernet a 10G trasformabile in WAN per scenari Wholesale

porte USB una 3.0 ed una 2.0

Wi-Fi6 4×4 sia nella frequenza a 2,4 GHz sia a 5 GHz

TIM Prima Classe offre accesso prioritario al Servizio Clienti 187 per qualsiasi richiesta dal lato tecnico, amministrativo o commerciale. Il servizio è disponibile dalle 8:00 alle 20:00, 7 giorni su 7 (festivi esclusi). Inoltre, è possibile richiedere al 187 anche un appuntamento personalizzato in oltre 800 negozi TIM.

Con Magnifica Backup è infine possibile navigare su rete mobile in caso di malfunzionamento di quella fissa grazie a un apposito Modem Mobile, fornito in comodato d’uso gratuito, e ritirando una TIM Card presso un negozio dell’operatore indicato dallo stesso.