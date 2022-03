Fibra Fastweb: nuova offerta con SIM 5G da 300 Giga inclusa

La gamma di offerte fisso + mobile di Fastweb diventa sempre più completa ed in grado di garantire agli utenti la possibilità di accedere ad Internet ad alta velocità e senza limitazioni sia da casa che in mobilità. Per tutti i clienti che scelgono la fibra ottica di Fastweb c'è oggi la possibilità di attivare una nuova offerta 5G con ben 300 GB al mese. Il pacchetto ha un prezzo ridotto e risulta essere tra le soluzioni più convenienti del momento. Vediamo i dettagli completi:

Fastweb ha rinnovato la sua gamma di offerte fibra ottica aggiungendo un’interessante opportunità per abbinare all’abbonamento di rete fissa un’offerta 5G con ben 300 GB al mese per navigare in mobilità ad un prezzo ridotto. Si tratta di un’offerta accessibile a tutti i nuovi clienti che scelgono Fastweb sia per la rete fissa che per la rete mobile. Ecco cosa include e come sfruttare l’offerta:

Le offerte 5G di Fastweb per i clienti fibra: ora c’è anche l’offerta da 300 GB al mese

Attivando una delle offerte Internet casa di Fastweb, dopo la consueta verifica della copertura, è possibile, tramite una semplice procedura online, aggiungere una SIM Fastweb, abbinandola all’abbonamento di rete fissa. Tale SIM è disponibile sia con l’attivazione di un nuovo numero di cellulare che richiedendo la portabilità del numero da un qualsiasi operatore di telefonia mobile (è sufficiente avere a disposizione il codice ICCID della SIM).

Tra le offerte mobile da abbinare all’abbonamento di rete fissa c’è ora Fastweb Mobile Maxi. L’offerta viene proposta in una nuova veste per i clienti che scelgono Fastweb anche per la rete fissa. A disposizione di questi utenti, infatti, ci sarà un pacchetto composto da minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G e 5G. Questo pacchetto davvero completissimo, soprattutto per quanto riguarda la connettività, presenta un costo di appena 11,95 euro al mese (+10 euro di contributo SIM una tantum).

Si tratta di una delle offerte 5G più complete del momento. Con questa soluzione è possibile massimizzare il quantitativo di Giga a disposizione e contestualmente mantenere contenuti il costo periodico. Da notare che resta possibile attivare anche tariffe più economiche come Fastweb Mobile (minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 5G a 7,95 euro al mese) oppure Fastweb Mobile Light (minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G a 5,95 euro al mese).

Le offerte fibra ottica da attivare con Fastweb

Per accedere ad una delle offerte mobile di Fastweb è necessario attivare un nuovo abbonamento in fibra ottica. L’offerta giusta da attivare in questo momento è Fastweb Casa Light. L’offerta in questione include la linea telefonica fissa con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload.

In caso di indisponibilità della fibra FTTH è possibile attivare l’offerta con Internet tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload. Il modem Wi-Fi è sempre incluso senza alcun costo aggiuntivo rispetto al solo canone dell’abbonamento. Da notare che anche l’attivazione è gratuita.

Fastweb Casa Light presenta un costo di 25,95 euro al mese a tempo indeterminato. Dopo aver verificato la copertura è possibile aggiungere una SIM Fastweb scegliendo una delle offerte presenti in listino ed illustrate in precedenza. Abbinando all’abbonamento fibra anche l’offerta da 300 GB in 5G al mese, quindi, il costo complessivo sarà di 37,90 euro al mese. Per attivare l’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto:

C’è poi la possibilità di attivare l’offerta più completa Fastweb Casa. L’offerta in questione include la linea telefonica fissa con chiamate gratuite ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega. In questo caso, attivazione e modem Wi-Fi con Alexa sono gratis. L’offerta in questione è disponibile con un costo periodico di 28,95 euro al mese.

Anche in questo caso, è possibile aggiungere una SIM Fastweb in fase di attivazione scegliendo tra le offerte disponibili, tra cui c’è anche l’offerta da 300 GB al mese. Per attivare l’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto:

