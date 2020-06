Amazon ha reso disponibile in Italia il suo Echo Auto , un dispositivo da collegare all’auto per gestire diverse funzioni del sistema di infotainment della vettura con i comandi vocali tramite l’assistente personale Alexa . Scopri tutte le caratteristiche e prezzo di Echo Auto

Anche il mondo dell’auto già da diverso tempo ha scoperto le potenzialità della connettività Internet. Oggi infatti diversi aziende del settore consentono attraverso diversi dispositivi e piattaforme software di aziende terze di gestire i sistemi di infotainment delle proprie vetture dallo smartphone. Con un tap si può accedere alle informazioni sul traffico, avviare una chiamata, leggere le email, avviare la riproduzione di una canzone e tante altre funzioni.

Dopo Apple con CarPlay e Google con Android Auto, questa settimana Amazon ha lanciato in Italia il suo Echo Auto, un dispositivo connesso che permette di portare l’assistente personale Alexa durante i propri spostamenti e gestire varie funzioni con i comandi vocali.

Echo Auto di Amazon: come funziona il dispositivo per le auto Amazon

Amazon Echo Auto si collega all’auto tramite microUSB, attraverso la presa da 12V o accendisigari, il classico jack audio da 3,5 mm o via Bluetooth. Nella parte superiore è posizionato un tasto per attivare Alexa mentre su tutta la superficie laterale sono distribuiti gli 8 microfoni per recepire i comandi vocali anche in un abitacolo particolarmente rumoroso. Sul lato sinistro Amazon ha invece posizionato lo speaker per la riproduzione audio. Nel pacchetto è compreso anche un accessorio per fissarlo al cruscotto in sicurezza. La differenza principale tra Echo Auto e concorrenti come CarPlay e Android Auto è che si tratta di un dispositivo esterno e quindi non integrato direttamente nel software dell’auto.

Per interagire con Alexa senza il contatto fisico con il dispositivo è necessario scaricare sul proprio iPhone o smartphone Android l’apposita app Alexa, disponibile gratuitamente su Google Play e App Store. “Molti clienti ci hanno segnalato il desiderio di avere accesso ad Alexa ovunque si trovino. Siamo lieti di offrire loro un modo semplice per aggiungere Alexa alla loro automobile – ha dichiarato Eric Saarnio, vicepresidente di Amazon Devices EU – Con Echo Auto, i clienti possono ora godersi tutta la comodità garantita da Alexa in viaggio, con la possibilità di riprodurre la musica, effettuare telefonate, proseguire l’ascolto dei propri audiolibri, giocare con i videogiochi, gestire i propri memo e molto altro – tutto questo usando semplicemente la loro voce”.

Con Amazon Echo Auto è quindi possibile accedere ai propri contenuti preferiti usando l’app di Alexa. All’assistente vocale si può chiedere di cercare un brano o un genere musicale su Amazon Music, Apple Music, Spotify o Deezer o di trovare una stazione radio su TuneIn. Con Audible si ha invece a disposizione una immensa raccolta di audiolibri. L’app consente di conoscere le ultime notizie dal mondo o intrattenere i passeggeri dell’auto giocando con Akinator, Trivial Pursuit, Quiz Vero o Falso e altri.

Echo Auto permette poi di aggiornare le proprie liste di cose da fare, impostare promemoria e controllare il calendario senza staccare le mani dal volante e gli occhi dalla strada. Con Alexa si può avviare una telefonata, connettersi ai dispositivi della linea Echo di Amazon compatibili di casa o annunciare che il proprio arrivo con Drop In. L’assistente personale è personalizzabile tramite le migliaia di Skill disponibili. Per attivarle basta dire: “Alexa, quali sono le Skill più usate?“.

Echo Auto è anche particolarmente attento a proteggere la privacy di chi lo utilizza. L’utente può disattivare in ogni momento i microfoni premendo l’apposito pulsante e si possono riascoltare le registrazioni e cancellarle a piacimento.

Amazon Echo Auto è disponibile dal 17 maggio 2020 su Amazon.it e ha un costo di 59,99 euro.

Il dispositivo di Amazon può essere fissato all’auto se si dispone di una vettura dotata delle bocchette dell’aria come mostrate nell’immagine a questo link e non può essere collegato via Bluetooth ma solo tramite cavo AUX sui seguenti modelli di auto:

Audi A3 (2003 – 2013)

BMW Serie 3 (2004 – 2013)

Chevrolet Equinox (2010 – 2017)

Chevrolet Malibu (2013+)

Chevrolet Volt (2010+)

Chrysler Voyager (2008+)

Fiat 500 (2007+)

Fiat Punto (2005 – 2018)

Ford Fiesta (2008-2019)

Honda Accord (2013 – 2017)

Honda Civic (2011-2015)

Honda CRV (2011 – 2016)

Honda HR-V (2015+)

Honda Jazz (2001+)

Honda Odyssey (2013+)

Infiniti Q60 (2017+)

Infiniti QX60 (2013+)

Jeep Wrangler (2007+)

Mazda 3 (2008 – 2013)

Mazda CX9 (2006 – 2015)

Mercedes C200 (2014+)

Nissan Qashqai (2007+)

Nissan LEAF (2017+)

Opel Corsa (2014 – 2019)

Seat Mii (2011+)

Skoda Citigo (2011+)

Toyota Camry (2011 – 2019)

Toyota Corolla (2012 – 2018)

Toyota RAV4 (2012 – 2018)

Toyota Prius (2015+)

Volkswagen Polo (2009+)

Volkswagen Up! (2011+)

Echo Auto non è compatibile con i seguenti modelli di smartphone:

Alcatel 1X with Android Oreo (Go Edition)

Alcatel Jitterbug Smart 2

Alcatel One Touch

Alcatel Pixi 4

BLU R2

BLU Tank Extreme & Extreme Pro 4.0

FUJITSU Arrows M03

Google Nexus 4

Google Nexus 6

Honor 4C

Honor 7C

Honor 7X

Honor 8X

HTC Desire 610

HTC M8

HTC M9

Huawei Honor 4C

Huawei Mate SE

iPhone (1ª generazione)

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5C

Kyocera DuraForce PRO (E6820)

Le Pro3

LeEco LePro 3

Lenovo K6 Note

LG Tribute HD

Micromax Bharat 4

Moto E4 Plus

Oppo A37

Oppo A83Oppo F1s

Samsung Galaxy A20 SC-02M

Samsung Galaxy A30 SCV43

Samsung Galaxy C9 Pro

Samsung Galaxy Feel SC-04J

Samsung Galaxy J2

Samsung Galaxy J3

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J7 Max

Samsung Galaxy S10 SC-03L

Samsung Galaxy S10+ SCV42

Samsung Galaxy S8 SC-02J

SONY Xperia Z5 Compact SO-02H

Vivo V9

Vivo Y21L

Vivo Y81

Vivo Y83

Xiaomi Redmi 4a

ZTE Blade A510

Echo Auto di Amazon: serve un piano dati per l’auto

Per utilizzare Alexa via Echo Auto a bordo della propria vettura serve acquistare una SIM dati per la connettività Internet. Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le offerte dei principali operatori di telefonia mobile e trovare quella migliore in base alle proprie specifiche esigenze. Per farlo, basta costruire il proprio personale profilo di consumo inserendo pochi parametri (costo massimo mensile, servizi inclusi, spesa per l’attivazione, etc.). Con pochi click sul mouse o un tap sullo schermo vedrete comparire le tariffe più interessanti in termini di rapporto qualità prezzo e in ordine di convenienza.

