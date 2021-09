DAZN e TIM VISION: disponibili le nuove offerte di Settembre 2021

Lo scorso luglio si è chiuso ufficialmente l’accordo tra DAZN e Sky. La piattaforma di streaming ha infatti acquistato i diritti TV per trasmettere tutte le partite della Serie A (7 incontri per giornata in esclusiva e 3 in co-esclusiva) fino alla stagione 2023-2024. DAZN ha quindi stretto un nuovo sodalizio con TIM che ha portato alla nascita dell’offerta TIMVISION Calcio e Sport. Questa promozione permette non solo di seguire tutta la Serie A ma anche la Champions League e i migliori eventi sportivi in Italia e nel mondo. Di seguito descriveremo nel dettaglio costi, servizi inclusi e modalità di attivazione per l’offerta DAZN e TIM VISION.

DAZN e TIM VISION: le offerte di settembre

Fino a metà agosto è stato possibile attivare l’offerta DAZN e TIM VISION a un prezzo agevolato e godere del servizio gratuitamente per tutta l’estate. Ora che è arrivato settembre la promozione è cambiata ma il costo per accedere ai contenuti dell’app di streaming e della piattaforma dell’operatore di rete fissa resta comunque molto conveniente.

Vi ricordiamo che per attivare DAZN e TIM VISION non è necessario diventare clienti di TIM acquistando una delle sue tariffe per la telefonia mobile od offerte Internet casa. La promozione è infatti aperta anche agli utenti sotto contratto con un altro provider. E’ comunque possibile associare al pacchetto DAZN e TIM VISION anche una delle offerte fibra ottica di TIM come:

TIM Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (con attivazione online)

Modem Tim HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese per 6 mesi, poi 29,90 euro al mese. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

A seconda della copertura disponibile nel proprio Comune è possibile accedere a diverse tipologie di connessione. Con la FTTH (Fiber to the Home), in cui la fibra ottica raggiunge direttamente il modem dell’utente finale, è possibile navigare fino a 1 Gigabit al secondo. Con la fibra mista rame o FTTC (Fiber to the Cabinet), invece, si può arrivare fino a 100/200 Mbps in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. In alternativa sono disponibili anche l’ADSL fino a 20 Mbps e dove non arriva la fibra ottica la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) fino a 100 Mbps, in cui il segnale nell’ultimo tratto viaggia sulla rete 4G. Per verificare la copertura al vostro indirizzo potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento su SOStariffe.it.

L’offerta DANZ e TIM VISION quindi comprende:

TIMVISION – film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catologo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di Discovery+ . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni e con Eurosport Player (incluso per 12 mesi)

– film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catologo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da negli ultimi 7 giorni e con (incluso per 12 mesi) DAZN – tutta la Serie A ( 10 partite per giornata), Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores , oltre ai canali tematici di Inter e Milan . Si possono poi seguire molti altri sport come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD

tutta la 10 partite per giornata), con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con , oltre ai canali tematici di e . Si possono poi seguire molti altri sport come e e per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali e Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League, con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K. Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

TIMVISION Calcio e Sport ha un costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi, poi 34,99 euro al mese. L’attivazione è di 19,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile.

Il TIMVISION Box permette di accedere non solo alle partite in streaming con l’ottimizzazione della connettività ma anche ad altre app popolari come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e alle app Google Play su Smart TV e dispositivi mobili grazie al sistema operativo Android TV. Il TV box è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVBT2 e consente anche consultare la di guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si può accedere ai propri contenuti preferiti, meteo e le news del giorno utilizzando solo la voce. Potete verificare lo stato di consegna del TIMVISION Box dall’app MyTIM o accedendo all’Area Clienti MyTIM sul sito di TIM.

L’offerta TIMVISION Calcio e Sport comprende anche un programma dedicato al Fantacalcio e per i fan del calcio femminile tutta la Serie A (5 partite in esclusiva e una in co-esclusiva), le finale four di Supercoppa e quarti, semifinali e finale di Coppa Italia. Nel caso in cui si registrino problemi allo streaming è stato predisposto un canale di backup sul digitale terrestre in HD.

L’offerta DAZN e TIM VISION può poi essere ulteriormente personalizzata e arricchita aggiungendo a calcio anche il migliore intrattenimento televisivo sulla piazza:

TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ – 34,99 euro al mese per 12 mesi , poi 39,99 euro al mese

– , poi 39,99 euro al mese TIMVISION Calcio e Sport con Netflix – 39,99 euro al mese per 12 mesi , poi 44,99 euro al mese

– , poi 44,99 euro al mese TIMVISION Gold (TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ e Netflix) – 44,99 euro al mese per 12 mesi, poi 49,99 euro al mese

Anche in questo caso l’attivazione è di 19,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile.