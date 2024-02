Per valutare con precisione il costo di un conto corrente bisogna tenere in considerazione svariati fattori. La spesa effettiva da sostenere per il conto, inoltre, varia in modo netto in base al tipo di cliente. La nuova indagine dell’ Osservatorio ConfrontaConti.it conferma come, in media, la gestione dei propri risparmi comporti una spesa di 134 euro all’anno , considerando spese fisse e commissioni da riconoscere alle banche.

Lo studio dell’Osservatorio ConfrontaConti.it si concentra sul costo del conto corrente e sui trend che, nel corso degli ultimi mesi, hanno caratterizzato il mercato bancario. La gestione dei risparmi comporta sia costi fissi che costi variabili, legati all’utilizzo. Per una valutazione precisa dei costi che i consumatori devono sostenere è necessaria un’analisi approfondita del mercato.

L’indagine realizzata nel corso del mese di gennaio 2024, con un confronto con la precedente rilevazione di gennaio 2023, ha preso in considerazione i conti proposti dalle banche online (che operano solo via Internet, con un numero ridotto di filiali) e i conti proposti dalle banche tradizionali (che operano principalmente con le filiali e che mantengono un rapporto diretto con il cliente).

Per la valutazione della spesa annuale sono stati considerati sia i costi fissi che le varie commissioni richieste dalle banche, oltre a tre profili di consumatore (Single, Coppia e Famiglia) e tre modalità di utilizzo del conto (solo online, utilizzo misto e No Internet). Ecco i risultati completi dell’indagine.

Conto corrente: aumenta il canone medio

Lo studio di ConfrontaConti.it ha confermato un aumento del +5,5% del canone annuo per i conti correnti per i consumatori, nel confronto tra gennaio 2023 e gennaio 2024. Il valore medio rilevato sfiora i 45 euro all’anno. Da notare, però, che l’aumento è più significativo per le banche tradizionali, con un canone che cresce del +7,2%, raggiungendo i 60 euro all’anno. Diventano più economici, invece, i conti online, con un calo pari al -1,6% e un valore medio di 29 euro.

Per i consumatori si registra un calo del costo della carta di credito (considerando le carte “entry level”, spesso chiamate Classic). Il canone annuo di questa carta registra un calo del 4,7%, con un valore medio che arriva a 32,34 euro all’anno. Da notare una riduzione significativa per il costo delle carte di credito per le banche online: il canone annuo è di 18 euro con un calo del 15%.

Aumentano i costi della carta di debito, con un canone annuo che arriva a 4,25 euro. Molti istituti, nel corso degli ultimi 12 mesi, hanno introdotto un canone mensile/annuale per questo tipo di carta, in precedenza quasi sempre inclusa senza costi aggiuntivi per i correntisti. Da notare anche un aumento del +4,6% per le commissioni sul prelievo da ATM di altra banca. Il valore medio è di 1,63 euro.

Quest’aumento è dovuto alle banche online: la commissione media è di 1,37 euro, con un incremento del +10% rispetto alla precedente rilevazione. Il prelievo con carta di debito delle banche tradizionali, presso l’ATM di un altro istituto, prevede una commissione di 1,93 euro, in calo del 2,5% rispetto allo scorso anno. Da segnalare anche un aumento leggero dei costi delle operazioni allo sportello (+8% per il prelievo e +6% per i bonifici).

Ecco come sono variati i costi delle singole voci di costo analizzate:

COSTI ANNUALI MEDI 2023 2024 VARIAZIONE Canone Annuo € 42,45 € 44,78 5,48% Movimento allo Sportello € 1,24 € 1,33 7,33% Movimento Online € 0,00 € 0,00 – Prelievo Contante Sportello € 2,06 € 2,22 7,95% Versamenti Contanti e/o Assegni € 0,51 € 0,51 -0,33% Costo Assegno Singolo € 0,58 € 0,57 -1,93% Bonifici disposti allo Sportello € 4,56 € 4,83 5,82% Bonifici Online € 0,35 € 0,35 -0,29% Costo singolo per domiciliazione utenza € 0,17 € 0,11 -36,86% Canone Annuo Carta di Credito € 33,96 € 32,34 -4,77% Canone Annuo Carta di Debito € 1,81 € 4,25 134,71% Prelievo ATM propria banca € 0,00 € 0,12 – Prelievo ATM altra banca € 1,56 € 1,63 4,59% Prelievo UE € 1,56 € 1,63 4,59% Costo accredito stipendio € 0,00 € 0,00 –

Questi sono i dati relativi alle sole banche tradizionali:

COSTI ANNUALI MEDI 2023 2024 VARIAZIONE Canone Annuo € 55,85 € 59,86 7,19% Movimento allo Sportello € 1,22 € 1,33 9,15% Movimento Online € 0,00 € 0,00 – Prelievo Contante Sportello € 1,94 € 2,10 8,15% Versamenti Contanti e/o Assegni € 0,52 € 0,51 -1,29% Costo Assegno Singolo € 0,62 € 0,71 13,68% Bonifici disposti allo Sportello € 5,54 € 5,63 1,65% Bonifici Online € 0,82 € 0,76 -7,23% Costo singolo per domiciliazione utenza € 0,42 € 0,24 -42,96% Canone Annuo Carta di Credito € 44,93 € 43,59 -2,98% Canone Annuo Carta di Debito € 3,08 € 7,53 144,73% Prelievo ATM propria banca € 0,00 € 0,07 – Prelievo ATM altra banca € 1,98 € 1,93 -2,56% Prelievo UE € 1,98 € 1,93 -2,56% Costo accredito stipendio € 0,00 € 0,00 –

Questi i dati per le banche online:

COSTI ANNUALI MEDI 2023 2024 VARIAZIONE Canone Annuo € 29,80 € 29,32 -1,62% Movimento allo Sportello € 1,44 € 2,06 43,60% Movimento Online € 0,00 € 0,00 – Prelievo Contante Sportello € 2,56 € 2,99 16,60% Versamenti Contanti e/o Assegni € 0,72 € 0,59 -17,78% Costo Assegno Singolo € 0,54 € 0,38 -30,34% Bonifici disposti allo Sportello € 3,44 € 3,88 12,50% Bonifici Online € 0,00 € 0,00 – Costo singolo per domiciliazione utenza € 0,00 € 0,00 – Canone Annuo Carta di Credito € 21,65 € 18,44 -14,84% Canone Annuo Carta di Debito € 1,00 € 1,75 74,69% Prelievo ATM propria banca € 0,00 € 0,18 – Prelievo ATM altra banca € 1,24 € 1,37 9,99% Prelievo UE € 1,24 € 1,37 9,99% Costo accredito stipendio € 0,00 € 0,00 –

Come è cambiato il costo del conto corrente

Per valutare la spesa per il conto corrente (anche in rapporto allo scorso anno), lo studio ha preso in considerazione tre profili di cliente tipo (Single, Coppia e Famiglia) oltre a tre modalità di utilizzo del conto (online, misto e No Internet). Andando a considerare la media di tutte le combinazioni analizzate, la spesa annuale risulta pari a 134 euro, con un rincaro del +2,4% rispetto allo scorso anno. L’aumento è legato esclusivamente alle banche tradizionali mentre per chi sceglie una banca online si registra un calo della spesa (-5,59%). I dati completi sono riepilogati in tabella qui di sotto.

MEDIA 2023 2024 VARIAZIONE Spesa annua banche tradizionali (1) € 156,33 € 161,51 3,31% Spesa annua banche online (2) € 53,68 € 50,67 -5,59% Spesa annua totale (3) € 130,67 € 133,80 2,39%

Qui di seguito, invece, vengono riepilogati i dati sulla spesa per le banche online in base alle tre tipologie di consumatore:

PROFILO CLIENTE 2023 2024 VARIAZIONE Single € 47,24 € 45,22 -4,27% Coppia € 53,38 € 50,20 -5,96% Famiglia € 60,41 € 56,60 -6,30% Media € 53,68 € 50,67 -5,59%

Per le banche tradizionali, invece, in caso di utilizzo solo online si registrano queste spese:

PROFILO CLIENTE 2023 2024 VARIAZIONE Single € 89,46 € 97,51 9,00% Coppia € 125,19 € 131,48 5,03% Famiglia € 141,87 € 148,55 4,71% Media € 118,84 € 125,85 5,90%

In caso di utilizzo misto di un conto con le banche tradizionali, le spese rilevate sono:

PROFILO CLIENTE 2023 2024 VARIAZIONE Single € 120,93 € 127,43 5,37% Coppia € 159,75 € 164,94 3,25% Famiglia € 175,25 € 181,17 3,38% Media € 151,97 € 157,85 3,86%

Per un conto con utilizzo No Internet con le banche tradizionali, infine, si registrano queste spese:

PROFILO CLIENTE 2023 2024 VARIAZIONE Single € 183,42 € 186,45 1,65% Coppia € 188,17 € 190,54 1,26% Famiglia € 222,97 € 225,48 1,13% Media € 198,19 € 200,82 1,33%

Note

– Rilevazioni ConfrontaConti.it 2024 effettuate in data 30 gennaio su un campione di 30 istituti bancari

– Il confronto riguarda i dati raccolti a gennaio 2023 e gennaio 2024

(1) Si tratta della spesa media per con le banche tradizionali considerando i tre profili di cliente e le tre modalità di utilizzo

(2) Nella categoria “Banche online” rientrano gli istituti attivi esclusivamente online o presenti sul territorio con un ridotto numero di filiali

(3) Si tratta della spesa media calcolata considerando tutti i profili di cliente e le modalità di utilizzo

