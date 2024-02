Utili banche da record nel 2023: vola a quota 21,1 miliardi di euro il totale dei profitti netti dei primi cinque grandi istituti di credito italiani. Una crescita del 64% rispetto all’anno precedente. Per scoprire perché le banche guadagnano di più e per trovare i conti corrent i più vantaggiosi di febbraio 2024, c’è SOStariffe.it .

Utili banche da primato nel 2023. I cinque più grandi istituti di credito italiani (UniCredit, Intesa Sanpaolo, MPS, BPER Banca e Banco BPM) hanno totalizzato complessivamente 21,1 miliardi di euro di profitti netti, in aumento del +64% rispetto al 2022, quando erano stati 12,8 miliardi. Il conteggio è stato fatto da “Sole 24 Ore” sulla base dei dati resi noti dalle banche stesse.

Prima di scoprire perché gli istituti di credito siano diventati più ricchi negli ultimi dodici mesi

Utili banche a quota 21,2 miliardi per le 5 più grandi d’Italia

Il quotidiano “Sole 24 Ore” ha sommato i profitti del 2023 delle cinque grandi banche italiane quotate in Borsa. Il risultato? Un utile totale di 21,1 miliardi di euro, con un +64% rispetto ai 12,8 miliardi del 2022. In dettaglio:

8,6 miliardi € UniCredit;

7,7 miliardi € Intesa Sanpaolo;

2,05 miliardi € MPS;

1,5 miliardi € BPER Banca;

1,26 miliardi € Banco BPM.

Il quotidiano economico ha allargato il focus anche sui quattro istituti di credito medio piccoli. I loro ricavi? Eccoli in dettaglio:

562 milioni € Credem Banca;

461 milioni € Popolare Sondrio;

240 milioni € Banco Desio;

160 milioni € Banca Ifis.

Alla base di questo super innalzamento dei profitti ci sarebbe soprattutto la crescita dei tassi di interesse decisa dalla BCE (Banca centrale europea), che ha fatto innalzare le rate mensili di mutui e finanziamenti aumentando i margini di interesse per le banche. E per il 2024, secondo gli analisti del settore, i grandi istituti di credito, così come i medio-piccoli, prevedono altri 12 mesi di ricchi guadagni.

