IVA agevolata al 10% è uno sgravio fiscale che aiuta le famiglie ad abbassare il budget iniziale per l’installazione di un impianto fotovoltaico domestico. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa agevolazione e come trovare il miglior preventivo fotovoltaico a febbraio 2024 su SOStariffe.it.

IVA agevolata è un beneficio fiscale su cui le famiglie italiane possono contare per ridurre il costo dell’acquisto e dell’installazione di un impianto fotovoltaico a febbraio 2024. Questa agevolazione rientra nel ventaglio di incentivi fotovoltaico per privati che, anche quest’anno, sono a disposizione dei cittadini intenzionati a spingere l’acceleratore sulla transizione energetica e l’autoconsumo di energia, tagliando al contempo le spese in bolletta.

Prima di passare ai raggi X il meccanismo di funzionamento dell'IVA agevolata e i requisiti di accesso alla misura, è bene segnalare che:

la tipologia dell’impianto che si intenda installare e il luogo della messa in posa;

il fabbisogno energetico della propria famiglia.



IVA agevolata: cos’è e come funziona a Febbraio 2024

IVA AGEVOLATA: L’IDENTIKIT 1 Consiste nella riduzione dell’aliquota IVA dal 22% al 10% 2 È possibile beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico 3 Possono usufruire dell’IVA agevolata tutti coloro che utilizzano pannelli solari per produrre e consumare energia pulita 4 Lo sgravio non ha vincoli di durata: non c’è una scadenza per questa misura

IVA agevolata consiste in una riduzione dell’aliquota dal 22% al 10% ed è applicata agli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”, come chiarisce il principio di diritto n.15 pubblicato il 14 settembre 2020 dall’Agenzia delle Entrate.

Questa precisazione è molto importante perché spalanca le porte alla possibilità di beneficiare dello sgravio fiscale anche nel caso di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico. L’analoga aliquota ridotta, si legge sempre nel documento del Fisco, è estesa anche ai beni (escluse materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione dell’impianto stesso e alle prestazioni di servizi necessari all’installazione stessa (ad esempio, la progettazione).

L’IVA agevolata per il fotovoltaico è a tempo indeterminato: non è prevista una data di scadenza per quest’agevolazione.

IVA agevolata: quali sono i requisiti per ottenere lo sgravio

In quali casi una famiglia può beneficiare dell’IVA agevolata per progettazione, acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico domestico? Come accennato poco sopra, per sfruttare tale sgravio fiscale, è un requisito vincolante il fatto che si installi un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica (quello che l’Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto n.15, definisce un impianto CSP, acronimo di Concentrating Solar Panel).

Dal requisito tecnico a quello amministrativo. L’accesso a questa agevolazione è infatti legato alla sottoscrizione di un’autocertificazione con la quale il cliente certifica che i prodotti acquistati siano destinati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Infine, è bene segnalare che possono usufruire dell’IVA al 10% tutti gli utilizzatori finali dei prodotti che li installeranno per produrre energia da fonte rinnovabile. L’IVA agevolata è applicabile dunque per i privati ma anche per gli installatori che acquistino per conto di privati. C’è anche da notare che, nel caso di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico per nuovi immobili adibiti a prima casa, l’aliquota della detrazione agevolata è al 4%.

IVA agevolata: gli altri incentivi fotovoltaico a Febbraio 2024

IVA agevolata, ma non solo. Per alleggerire l’impatto dell’investimento iniziale per l’acquisto e la messa in posa di un impianto fotovoltaico, le famiglie possono contare anche su un’altra agevolazione vantaggiosa, che è però legata a un intervento di ristrutturazione edilizia sull’immobile.

Il Bonus Ristrutturazioni, o bonus Casa, assicura ai contribuenti la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Gli interventi ammessi in detrazione includono:

manutenzione ordinaria (per le parti comuni degli edifici residenziali);

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (anche singole unità immobiliari residenziali).

