Confronta i migliori prezzi luce e gas di Maggio 2021

Per risparmiare sui servizi delle forniture domestiche adotta dei comportamenti più responsabili di consumo, ma soprattutto confronta i migliori prezzi luce e gas. A Maggio chi passa al libero mercato e chi cambia gestore energia e gas ha la possibilità di scegliere delle offerte molto vantaggiose, il risparmio in alcuni casi è di centinaia di euro l'anno. Scopri come usare gli strumenti di comparazione delle promozioni luce e gas

Cambiare le vecchie lampadine con i LED, spegnere i dispositivi anziché lasciarli in stand-by, passare ad elettrodomestici di classe energetica A+, prese singolarmente queste modifiche possono sembrare poco influenti sulle bollette in realtà però sono delle azioni che incidono in modo importante sui consumi complessivi di energia. Per ridurre invece il conto gas è utile abbassare il termostato di qualche grado, non attendere che l’acqua arriva ad ebollizione per calare la pasta, ridurre spifferi e passare alle caldaie a condensazione.

Sia per le utenze luce che per quelle gas è l’attivazione delle tariffe energia e gas più economiche a fare la maggiore differenza e a permettere i risparmi più elevati in bolletta. Confronta i migliori prezzi luce e gas e trova il piano che ti consenta di ottenere un vantaggio reale. Per agevolare questa ricerca puoi usare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito che automatizza l’analisi e ti offre un raffronto tra i costi in bolletta per i clienti del mercato a Maggiori tutele per quelli del libero mercato.

Questo servizio non ti impegna all’attivazione di un piano energia e gas. Nei risultati il sistema ti indicherà le principali condizioni dell’offerta: prezzo delle materie prime, vincoli, tipologia di promozione (monoraria, bioraria), prezzo fisso o indicizzata, programma a premi per clienti fedeli, sconti nuove attivazioni.

In alternativa potrai anche richiedere il nuovo servizio di Analisi delle bollette, in questo caso dovrai fornire alcune informazioni sulle tue attuali forniture ed un esperto ti aiuterà a capire se la promozione attiva è adatta alle tue abitudini di consumo e se tra le offerte del mese potrebbe esserci un pacchetto più conveniente per te e la tua famiglia.

Il risparmio possibile con i migliori prezzi luce e gas

Per rendere più immediato il confronto per gli utenti ecco alcuni esempi delle offerte con i prezzi luce e gas migliori di Maggio 2021. Le stime che andremo a considerare si riferiscono ad un clienti tipo che abbiamo individuato selezionando delle specifiche caratteristiche (numero membri conviventi, elettrodomestici usati, orari di consumo, impianto di riscaldamento a gas, ecc) tra i filtri del comparatore.

I due profili che terremo ad esempio sono:

per i clienti energia – consumo annuo di 2690 kWh di luce con il 40% dei consumi in F1 e il 60% suddiviso equamente tra F2 ed F3 e con potenza impegnata di 3 KW – 3 componenti – elettrodomestici forno, lavatrice e frigo

di luce con il 40% dei consumi in F1 e il 60% suddiviso equamente tra F2 ed F3 e con potenza impegnata di 3 KW – 3 componenti – elettrodomestici forno, lavatrice e frigo per il gas – consumo annuo di 1410 Smc di gas naturale con una fornitura attiva a Milano – 3 persone – abitazione 100 mq – gas utilizzato per acqua calda, cottura e riscaldamento

Stando a questi dati un cliente con un contratto del servizio a Maggior tutele pagherà circa 584 € in un anno per la fornitura di energia elettrica. Per il gas invece il conto sfiorerà i 1.032 € in 12 mesi di consumi. Selezionando con cura le offerte con i migliori prezzi luce e gas di Maggio 2021 gli utenti che passino alle offerte del libero mercato potranno risparmiare quasi 124 € sulle bollette energia e oltre 161 € su quelle gas.

Confronta le promozioni luce e gas migliori di Maggio »

Le offerte luce di Maggio 2021

Ecco quali sono le promozioni energia che la famigli tipo potrà attivare risparmiando sui costi energia e gas.

1. Luce Extra Web

L’offerta che propone le migliori condizioni, secondo i profili descritti, è questa tariffa di Illumia. Il piano di cui parliamo è una promozione monoraria con un prezzo bloccato per 1 anno della componente energia. Il gestore inoltre garantisce che si tratta di un pacchetto ad energia verde, con questa dicitura si identificano le offerte che utilizzano solo energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Sono i piani preferiti dagli utenti che vogliono ridurre al minimo l’impatto dei propri consumi sull’ambiente.

Le condizioni proposte ai nuovi clienti di Maggio sono molto vantaggiose, nell’offerta infatti l’operatore prevede un costo fisso dell’energia elettrica pari a 0,05 €/kWh. Se si procede all’attivazione entro oggi si potrà inoltre sfruttare la promozione che regala ogni mese fino a 120 kWh di energia gratis. In pratica non pagherete una parte dell’energia consumata, i kWh non utilizzati non potranno essere cumulati e scalati sulle bollette successive.

Secondo i calcoli del comparatore di SOStariffe.it, con questi prezzi e il conto energetico annuale del profilo tipo potrebbe essere di quasi 460 euro in un anno. Il risparmio annuale rispetto alle tariffe tutelate sarebbe quindi di circa 124 euro. Per maggiori informazioni sulle condizioni di questa offerta e sulle modalità di attivazione puoi cliccare il pulsante qui in basso, senza costi e senza impegno all’acquisto.

Attiva Luce Extra Web di Illumia »

2. Zero Ventiquattro Luce

Un’altra promozione che sembra avere delle condizioni interessanti questo mese è ZeroVentiquattro Luce di Pulsee. L’offerta è una monoraria con prezzo fisso per i primi 12 mesi e con uno sconto, pari al 60%, sulla componente energia per chi inserisce il codice SOSL60 al momento della sottoscrizione web del piano.

Il prezzo luce proposto dal gestore è pari a 0,075 €/kWh, per gli utenti che attivano l’offerta cliccando sul link in basso e che useranno il codice promo l’energia costerà solo 0,03 €/kWh. A queste condizioni chi attiva la tariffa Pulsee potrà ridurre la spesa annuale per l’energia elettrica consumata di 117 € se effettua anche il passaggio dal mercato a Maggiori tutele a quello libero.

Se vuoi migliorare il tuo impatto ambientale puoi anche richiedere l’opzione My Green Energy, in questo modo adotterai un impianto ad energia rinnovabile, avrai a tua disposizione i consigli di consulenti esperti che ti daranno consigli su come migliorare le tue abitudini di consumo e avrai la tua energia green pagando 1 euro in più al mese in bolletta. Oppure si può attivare il servizio Zero Carbon Footprint, in questo caso, sempre al costo di 1 euro al mese, Pulsee ti finanzierà per te dei progetti per aumentare la riduzione di emissioni – ad esempio con costruzione di nuovi impianti solari o eolici.

Per avere più dettagli sul pacchetto energia di Pulsee e sulle condizioni contrattuali puoi cliccare qui in basso.

Attiva ZeroVentiquattro Luce di Pulsee »

3. Energia 3.0 Light

Engie è uno dei fornitori che propone più soluzioni ecosostenibili, con la sua tariffa Energia 3.0 Light avrai un’offerta ad energia verde e potrai scegliere se attivare la promozione monoraria o trioraria. Il piano inoltre può essere a prezzo bloccato per 1 anno o per 24 mesi. La convenienza delle diverse combinazioni dipenderà dal tempo che trascorrete in casa, le soluzioni monorarie sono vantaggiose per chi lavora nella propria abitazione o se ogni membro della famiglia passa parte della sua giornata in casa.

Il costo proposto per l’attivazione dell’offerta monoraria è di 0,043 €/kWh, chi invece acquista la versione trioraria pagherà l’energia 0,0485 €/kWh (F1 – orari di punta), 0,0475 €/kWh (F2) e 0,0335 €/kWh (F3).

Con queste condizioni il cliente dell’esempio spenderà ogni anno circa 503 € per i consumi energia, il risparmio rispetto alle tariffe tutelate sarà di circa 42 euro. Dal link di seguito potrà attivare Energia 3.0 Light di Engie o chiedere chiarimenti sull’offerta.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie »

Le migliori offerte gas di maggio 2021

Vediamo adesso i piani di Maggio che permettono di risparmiare sui consumi gas.

1. Tate Gas

Per chi passa dal mercato tutelato a questa offerta del libero mercato le riduzioni in bolletta possono superare i 161€ in un anno, con una spesa per il cliente tipo di quasi 865 € in 12 mesi. Tate Gas è una promozione a prezzo variabile che sarà indicizzata al Punto di Scambio virtuale, praticamente si pagherà la materia prima secondo i costi all’ingrosso.

Per poter pagare il gas a questi prezzi il fornitore ti richiederà un contributo fisso mensile di 2,85 €. Per chi attiva la promo con il link di SOStariffe.it è anche previsto uno sconto extra di 36 € in bolletta.

Attiva Tate Gas »

2. Energia 3.0 Light 12 mesi

Una promozione Engie a prezzo fisso per 1 anno che blocca il costo del gas 0,1672 €/smc. La famiglia tipo spenderà 918 € in 12 mesi con un risparmio annuale di 114 € rispetto alle offerte tutelate. Questo piano può essere attivato come sola fornitura gas o come combinazione energia e gas.

Questa soluzione si può attivare online e con l’opzione bolletta elettronica, questo servizio permette di abbattere le emissioni legate alla fornitura almeno per quanto riguarda la CO 2 necessaria per stampare e consegnare le fatture.

Per chi partecipa al programma Porta un amico in Engie è possibile ottenere fino a 300 € di sconto in bolletta per ogni contratto attivato con il vostro codice.

Scopri la promo gas Engie »

3. Zero Ventiquattro Gas

Con ZeroVentiquattro Gas di Pulsee potrai tagliare i costi in bolletta grazie al prezzo della materia prima proposto dal fornitore, il gas naturale ti costerà 0,258 €/smc. Se sceglie di attivare la promozione cliccando sul link in basso e inserendo il codice SOSG45 otterrai anche una riduzione sulla componente gas del 45%, quindi pagherai circa 0,14 €/smc.

Questo porterà la tua spesa annuale per il gas a 925 € con un risparmio annuale di circa 106,71 €. Il piano bloccherà il prezzo del gas naturale per 1 anno. Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Attiva ZeroVentiquattro Gas di Pulsee »