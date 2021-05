Conto corrente UniCredit: costi e promozioni di Maggio 2021

Scegliere un conto corrente UniCredit in questo momento è davvero molto conveniente. Puntando sul conto My Genius , infatti, sarà possibile sfruttare diversi vantaggi. L'istituto bancario, vero e proprio riferimento per milioni di risparmiatori italiani, mette a disposizione una serie di promozioni di sicuro interesse che possono garantire un risparmio sia nel breve che nel lungo periodo. Ecco, quindi, quali sono i costi e le promozioni di maggio 2021 di UniCredit.

Richiedere l’apertura di un nuovo conto corrente con UniCredit a maggio 2021 può rappresentare la scelta giusta per tutti i risparmiatori. La banca, infatti, propone una promozione davvero interessante dedicata al conto corrente My Genius. Per tutti i clienti che attiveranno il conto online, infatti, ci sarà un Buono Regalo Amazon.it ed una serie di vantaggi che consentiranno di azzerare i costi dei principali servizi collegati al conto corrente.

My Genius di UniCredit presenta un’elevata flessibilità, garantendo ad ogni risparmiatore la possibilità di attivare un conto corrente in linea con le proprie esigenze. Grazie al sistema dei Moduli Transazionali e Investimento e ad una serie di bonus che garantiscono la possibilità di azzerare i costi, scegliere il conto di UniCredit è particolarmente conveniente. Per massimizzare la convenienza, sfruttando tutte le promozioni in corso, sarà necessario richiedere l’apertura online del conto.

Ecco tutti i dettagli:

La promozione per i nuovi clienti di UniCredit

C’è tempo fino al prossimo 31 maggio 2021 per sfruttare la promozione esclusiva predisposta da UniCredit per tutti i nuovi clienti che richiedono online il conto MyGenius. Grazie a questa promozione, il cliente che attiva il conto corrente di UniCredit riceverà un Buono Regalo Amazon.it del valore di 50 euro. Per ottenere il buono sarà sufficiente rispettare alcuni requisiti.

Per prima cosa, la promozione è riservata esclusivamente ai nuovi clienti non titolari di un conto corrente UniCredit e/o di un conto buddybank, del servizio Banca Multicanale, di Genius Card e/o altre carte del Gruppo UniCredit (possono accedere all’iniziativa i titolari di una carta di credito UniCredit le cui movimentazioni sono addebitate su un Conto Corrente non UniCredit oppure con modalità di addebito su bollettino postale). Da notare che non sono considerati “nuovi clienti” coloro che sono stati titolari di un conto UniCredit o buddybank a far data dal 1/1/2020 anche se il conto è stato successivamente chiuso.

Chiunque rientri nella categoria dei “nuovi clienti” come descritto in precedenza e richiede online il conto MyGenius può accedere alla promozione. Per ottenere il Buono Regalo Amanzon.it da 50 euro sarà necessario effettuare almeno 500 euro di spesa con le carte emesse da UniCredit e collegate al nuovo conto corrente entro il prossimo 31 agosto 2021. Soddisfatti i requisiti, il Buono Regalo Amazon.it da 50 euro sarà erogato in modalità digitale e verrà recapitato all’indirizzo di posta elettronica del cliente.

Per sfruttare la promozione in corso è possibile richiedere l’apertura online del conto MyGenius di UniCredit sfruttando il link riportato qui di sotto:

Richiedi online il Conto My Genius di UniCredit »

Per completare la richiesta online del conto corrente di UniCredit sarà necessario:

avere più di 18 anni

avere la residenza in Italia

avere a disposizione un documento di identità italiano ed in corso di validità (sono accettati carta di identità, passaporto o patente)

poter contare su di una webcam o una fotocamera e su di un browser web compatibile per la video-identificazione; la procedura di identificazione può avvenire anche tramite Bonifico di almeno 50 euro da effettuare da un altro conto corrente italiano di pari intestazione

fornire un numero di cellulare italiano ed un indirizzo e-mail valido

Da notare che è possibile richiedere online anche un conto co-intestato con un’altra persona.

Le caratteristiche del conto MyGenius di UniCredit

La promozione riservata ai nuovi clienti, con Buono Amazon.it da 50 euro in regalo, non è certo l’unico motivo per scegliere UniCredit. L’istituto, infatti, propone il conto corrente MyGenius che rappresenta una soluzione vantaggiosa ed altamente personalizzabile, in grado di soddisfare appieno le esigenze di una vasta gamma di clienti.

Scegliendo di attivare conto MyGenius tramite procedura online ed entro il prossimo 30 settembre 2021 si potrà sfruttare un’ulteriore promozione. Per tutti i nuovi clienti che richiedono il conto corrente entro tale data, infatti, ci saranno i seguenti vantaggi:

bonifici SEPA e Giroconti in uscita effettuati tramite Internet gratis per tutta la durata del contratto

effettuati tramite Internet gratis per tutta la durata del contratto il canone per la tenuta mensile del conto corrente senza Moduli non viene addebitato

del conto corrente senza Moduli il costo di rilascio della carta di debito internazionale Visa richiesta all’apertura del conto non viene addebitato

Il conto My Genius include:

il canone annuo di una carta di debito internazionale

il canone annuo per l’utilizzo del servizio di Banca Multicanale

la possibilità di impostare l’addebito diretto della domiciliazione delle utenze

la possibilità di accreditare lo stipendio o la pensione

Il conto corrente presenta un canone mensile di 3 euro fino al 30 giugno 2021 e di 4 euro dal 1° luglio 2021. Come sottolineato in precedenza, tale canone non viene addebitato sfruttando la promozione in corso riservata a tutti i nuovi clienti che richiedono il conto corrente entro il prossimo 30 settembre, senza Moduli aggiuntivi, tramite procedura online.

Come personalizzare il conto My Genius

Uno dei punti di forza del conto corrente di UniCredit è rappresentato dalla possibilità di personalizzazione. L’istituto, infatti, mette a disposizione del cliente una serie di “Moduli” che aggiungono servizi e prodotti non presenti nel conto base. Ogni modulo ha un costo mensile che può essere ridotto o azzerato tramite appositi Moduli. Il cliente è libero di attivare e disattivare i Moduli che preferisce.

La prima serie di opzioni è rappresentata dai Moduli Transazionali. A disposizione del cliente troviamo:

Silver: include il costo di emissione di una carta prepagata UniCreditCard Click, il rilascio del modulo assegni con carnet da 10 e i bonifici SEPA online; il costo è di 9 euro al mese fino al 30 giugno 2021 e di 11 euro al mese dal 1° luglio 2021

include il costo di emissione di una carta prepagata UniCreditCard Click, il rilascio del modulo assegni con carnet da 10 e i bonifici SEPA online; il costo è di 9 euro al mese fino al 30 giugno 2021 e di 11 euro al mese dal 1° luglio 2021 Gold: aggiunge al Modulo precedente anche la quota annua della Carta di Credito UniCreditCard Flexia; il costo è di 12 euro al mese fino al 30 giugno 2021 e di 16 euro al mese dal 1° luglio 2021

aggiunge al Modulo precedente anche la quota annua della Carta di Credito UniCreditCard Flexia; il costo è di 12 euro al mese fino al 30 giugno 2021 e di 16 euro al mese dal 1° luglio 2021 Platinum: aggiunge al Modulo precedente una seconda ed una terza carta di debito internazionale ed una seconda carta UniCreditCard Flexia (i costi di mantenimento delle carte sono compresi nel conto), il modulo assegni, il prelievo di contante presso ATM di altre banche in Italia ed all’estero senza commissioni, la commissione per il pagamento della fattura Telepass e le spese di invio dell’estratto conto cartaceo; il costo è di 22 euro al mese fino al 30 giugno 2021 e di 24 euro al mese dal 1° luglio 2021

A disposizione degli utenti ci sono anche i Moduli Investimento:

Gold: sconto del 50% sulle spese di custodia e amministrazione deposito titoli (lo sconto viene applicato alle spese semestrali) e sconto del 20% sulle commissioni legate alla raccolta ordini e negoziazioni titoli impartiti in Banca Multicanale via Internet; il canone mensile del modulo è di 5 euro

sconto del 50% sulle spese di custodia e amministrazione deposito titoli (lo sconto viene applicato alle spese semestrali) e sconto del 20% sulle commissioni legate alla raccolta ordini e negoziazioni titoli impartiti in Banca Multicanale via Internet; il canone mensile del modulo è di 5 euro Platinum: : sconto del 50% sulle spese di custodia e amministrazione deposito titoli (lo sconto viene applicato alle spese semestrali) e sconto del 20% sulle commissioni legate alla raccolta ordini e negoziazioni titoli impartiti in Banca Multicanale via Internet, servizio Money Trading, invio estratto conto titoli cartaceo; il canone mensile del modulo è di 7 euro

Per chi sceglie il conto corrente MyGenius, inoltre, UniCredit mette a disposizione dei Bonus che consentono di ridurre i costi dei vari Moduli attivati. Ecco le opzioni disponibili:

(solo su Moduli Transazionali) 2 euro di sconto in caso stipendio, pensione o bonifico ingresso con accredito minimo di 750 euro

(solo su Moduli Transazionali) 2 euro di sconto per clienti fino a 30 anni

50% di sconto in caso di patrimonio compreso tra 75 mila e 150 mila euro

100% di sconto in caso di patrimonio superiore a 150 mila euro

Le carte per i clienti UniCredit

Richiedendo il conto corrente MyGenius di UniCredit sarà possibile accedere, con la versione base o con uno dei Moduli Transazionali, a tre diverse carte di pagamento. La carta di debito internazionale MyOne è inclusa in tutte le versioni del conto corrente e senza alcun costo aggiuntivo. C’è poi la carta prepagata UniCreditCard Click, disponibile con il Modulo Transazionale Silver, e la carta di credito UniCreditCard Flexia Classic, disponibile con il il Modulo Transazionale Gold.

Ecco i dettagli:

carta di debito internazionale MyOne per acquisti senza commissioni sia online che in negozio; con la carta è possibile effettuare il prelievo di contanti senza commissioni se effettuato da ATM UniCredit in Italia ed all’estero oppure con una commissione di 2 euro se effettuato presso sportelli automatici di altre banche

per acquisti senza commissioni sia online che in negozio; con la carta è possibile effettuare il prelievo di contanti senza commissioni se effettuato da ATM UniCredit in Italia ed all’estero oppure con una commissione di 2 euro se effettuato presso sportelli automatici di altre banche carta di credito UniCreditCard Flexia Classic ; si tratta di una carta di credito a rimborso opzionale che permette di scegliere tra rimborso a saldo oppure rimborsi rateali; il plafond va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 5.000 euro; la carta comprende la polizza assicurativa ‘CHUBB European Group SE’

; si tratta di una carta di credito a rimborso opzionale che permette di scegliere tra rimborso a saldo oppure rimborsi rateali; il plafond va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 5.000 euro; la carta comprende la polizza assicurativa ‘CHUBB European Group SE’ carta prepagata UniCreditCard Click per acquisti senza commissioni sia online che in negozio (presso esercizi convenzionati Mastercard); la carta può essere ricaricata sia in contanti che tramite il servizio di Banca Multicanale; il plafond è di 5 mila euro con un limite di prelievo giornaliero di 750 euro