Come effettuare bonifici periodici con Hype

Hype continua ad arricchire la gamma di servizi offerti ai propri clienti con l'introduzione dei bonifici periodici . Questa nuova funzionalità consentirà di programmare i pagamenti ricorrenti con la possibilità per il cliente di scegliere la frequenza e la data di accredito sul conto del beneficiario. I bonifici periodici sono disponibili gratuitamente per i conti Next e Premium di Hype.

I bonifici periodici entrano a far parte della gamma di servizi proposti da Hype ai suoi clienti. Direttamente dall’applicazione, quindi, è possibile impostare pagamenti ricorrenti andando a selezionare, sulla base delle proprie esigenze, la frequenza del bonifico e la data di accredito sul conto del beneficiario.

In questo modo è possibile pagare le spese mensili ricorrenti (come l’affitto di casa) o quelle sporadiche (come l’assicurazione annuale o specifici servizi con canone trimestrale ad esempio) senza il rischio di dimenticare una scadenza ed avendo sempre sotto controllo le spese in arrivo. Per gli utenti che scelgono il conto Hype ci sarà la possibilità di gestire e pianificare le spese con la massima semplicità.

Come impostare un bonifico periodico con conto Hype

I bonifici periodici sono disponibili gratuitamente per i conti Hype Next e Premium. Per impostare un bonifico periodico è sufficiente accedere alla sezione “Bonifici” dell’app di Hype e indicare un beneficiario con IBAN italiano andando a fissare la prima data di accredito del pagamento. Sulla base della frequenza indicata, le altre date di pagamento verranno impostate in automatico, al netto di piccole modifiche legate a giorni festivi che potranno posticipare la data di accredito.

Il cliente può scegliere tra bonifici ricorrenti su base mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. Nel caso in cui il saldo sul conto corrente non fosse sufficiente per portare a termine il bonifico, il cliente verrà avvisato tramite email e notifica push via app in anticipo, in modo da poter risolvere rapidamente la questione. Per gestire il conto e impostare bonifici periodici con Hype è possibile scaricare l’app per dispositivi mobili (disponibile sul Google Play Store, Apple AppStore e Huawei AppGallery) oppure accedere all’home banking dal sito.

I vantaggi del conto Hype

Hype mette a disposizione diverse soluzioni per poter accedere ad un conto corrente con tanti vantaggi aggiuntivi. La soluzione più completa è Hype Premium. Questa soluzione è disponibile con un canone mensile di 9,90 euro al mese. A disposizione del cliente che sceglie la versione Premium del suo conto Hype offre:

un conto corrente con IBAN italian o con la possibilità di eseguire bonifici istantanei e bonifici periodici gratuiti

o con la possibilità di eseguire bonifici istantanei e bonifici periodici gratuiti una carta di debito World Elite Mastercard senza commissioni per prelievi e pagamenti in tutto il mondo; la carta supporta le transazioni tramite Google Pay e Apple Pay

in tutto il mondo; la carta supporta le transazioni tramite Google Pay e Apple Pay un pacchetto assicurativo (viaggi, acquisti, copertura furti ATM)

(viaggi, acquisti, copertura furti ATM) un servizio d’assistenza prioritaria tramite WhatsApp

Il conto corrente Hype Premium può essere attivato direttamente online. In via promozionale, inserendo il codice promo Super in fase di registrazione, si riceverà subito un bonus di 25 euro. Il conto è attivabile direttamente online, al termine di una breve procedura online, cliccando sul link qui di sotto.

Attiva Conto Hype Premium »

Ricordiamo che a disposizione degli utenti c’è anche Hype Next. Questo conto ha un costo di 2,90 euro al mese ed include la carta di debito Mastercard con supporto ad Apple Pay e Google Pay e senza commissioni per il premio all’ATM. Da notare che Hype mette a disposizione anche il conto Start a zero spese. Questa soluzione è pensata per gestire le piccole spese quotidiane o anche solo per provare il servizio proposto dall’istituto. A differenza delle versioni Next e Premium, che non hanno limiti, questa soluzione prevede un limite annuo di ricarica di 2.500 euro.