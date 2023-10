Vodafone ha realizzato una nuova pagina sul suo sito in cui verificare la copertura per la rete fissa e mobile del proprio Comune e trovare offerte dedicate in base alla tecnologia disponibile

Vodafone in questi giorni ha introdotto sul proprio sito vodafone.it una nuova pagina che permette di verificare la copertura per la rete di telefonia mobile e fissa nel proprio Comune. Per agevolare la navigazione degli utenti all’interno della nuova area è possibile cercare e trovare pagine dedicate che mostrano la copertura della rete dell’operatore per ogni Comune italiano, offrendo accesso diretto alle informazioni sulla connettività fissa e mobile nella propria zona.

Sono quindi disponibili dettagli su servizi come la fibra FTTH (Fiber to the Home) o FFTC (Fiber to he Cabinet) e FWA 5G (Fixed Wireless Access). Sono fornite anche informazioni chiare e dettaglia sulla copertura 4G e 5G per la connettività mobile. Una volta verificata la copertura nel Comune di proprio interesse, i clienti possono trovare offerte fisso o mobile dedicate sulla base della tecnologia disponibile nella zona e procedere all’acquisto direttamente attraverso il sito. Non solo, all’interno della pagina del proprio Comune verrà mostrato il negozio Vodafone più vicino dove potersi recare per avere maggiori dettagli.

Le migliori offerte Vodafone per la rete fissa di ottobre 2023

I dettagli sulle offerte fisso di Vodafone Internet Unlimited Casa Wireless+ Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in FTTH fino a 300 Mbps in FWA Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate Sì e sono illimitate Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile 24,90 €/mese C’è un contributo pe l’attivazione? 39,90 € o gratuita per i già clienti mobile 39,90 €

Se ancora non siete clienti di Vodafone per la rete fissa potete attivare una delle offerte Internet Casa dell’operatore. In base alla copertura potete accedere a diverse tipologie di reti. L’operatore infatti ha pensato a tariffe per tutti i gusti e le esigenze. Potere verificare gratis la copertura e confrontare le diverse proposte degli operatori per la connessione di casa, in modo da avere la certezza di attivare la più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo, su SOStariffe.it. Basterà poi un clic per attivarla comodamente online grazie all’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

L’offerta costa 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura più 5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone mensile.

Chi però ha attivato o acquista contestualmente una SIM mobile di Vodafone può avere la fibra ottica senza chiamate incluse a 22,90 euro al mese e attivazione è gratuita.

I clienti fisso di Vodafone per il cellulare possono attivare Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online. In più con Infinito Insieme avrete Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Per il pagamento potete scegliere tra domiciliazione in bolletta o addebito su carta di credito, borsellino o conto corrente.

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica può attivare l’offerta FWA dedicata e navigare sulla fibra misto rame:

Casa Wireless+

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

antenna FWA da esterno in base alla copertura

L’offerta cosa 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura più 5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone mensile.

