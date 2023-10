Dal solare fotovoltaico all’eolico, fino all’idroelettrico: le fonti di energia “pulita” (in grado di azzerare le emissioni inquinanti e dare ossigeno al Pianeta) sono sempre più ricercate dalle famiglie italiane, intenzionate a far camminare a braccetto risparmio, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Una crescente sensibilità che va di pari passo con un’accelerazione della produzione di energia green nel nostro Paese, come dimostra una lunga carrellata di analisi, report e focus sull’andamento delle fonti rinnovabili in Italia, che passeremo sotto la lente nel paragrafo che segue.

Energia green: cresce la produzione delle rinnovabili. Sprint del fotovoltaico

Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, ha recentemente rilevato che la produzione di energia da fonti rinnovabili (+4,3%) è aumentata nei primi sei mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. E le fonti pulite, sempre in quell’arco temporale, hanno coperto il 35% della domanda nazionale di energia, pari a 151 Twh (Terawatt).

In particolare, analizzando tutte le fonti di energia pulita, l’incremento di capacità in Italia è stata pari a quasi +2,5 GW, un valore superiore di circa 1,4 GW (+120%) rispetto ai primi sei mesi del 2022. Negli ultimi 18 mesi, inoltre, le installazioni mensili di nuova capacità rinnovabile sono di fatto quintuplicate, passando progressivamente dai 110 MW mensili di gennaio 2022 ai quasi 500 MW mensili di giugno 2023.

Tra le fonti di energia pulita che hanno registrato lo sprint maggiore da inizio anno c’è il fotovoltaico, come certificano i dati di Infotovoltaico, la pubblicazione trimestrale del GSE (Gestore dei servizi energetici) che fotografa l’andamento del settore fotovoltaico nel nostro Paese.

Nei primi tre mesi del 2023, infatti, sono stati installati 103.202 nuovi impianti fotovoltaici, ben 70.231 unità in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Un’impennata pari al +213%, legata a doppio filo alla classe dimensionale degli impianti di potenza compresa tra 3 kW e 20 kW, che è la “taglia” tipica degli impianti residenziali.

Sempre secondo il focus del GSE, gli impianti complessivamente in esercizio al 31 marzo 2023 in Italia erano 1.329.000, in aumento del +8,4% rispetto alla fine del 2022 (quando a essere operativi erano 1.225.431).

VIVIweb Market Luce: l’offerta green di VIVI energia

VIVIWEB MARKET: LE DOMANDE VIVIWEB MARKET: LE RISPOSTE Che cos’è VIVIweb Market Luce? È l’offerta luce green proposta da VIVI energia Come si fa a sottoscrivere VIVIweb Market? La si può attivare online sul sito di VIVI energia Quale tipologia di tariffa propone? È un’offerta a prezzo variabile: consente l’accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia, in base all’andamento dell’indice PUN Quali sono le condizioni tariffarie? PUN + 0,0380 €/kWh di contributo al consumo per l’energia elettrica Quali bonus fedeltà propone? 44 € in bolletta (corrisposto al 12° mese dalla sottoscrizione dell’offerta) per l’attivazione della fornitura luce

Tra i fornitori energetici del Mercato Libero che propongono soluzioni luce green c’è anche VIVI energia, player italiano con sede a Roncadelle (Brescia), che vanta 20 anni di attività e 355mila clienti da Nord a Sud della Penisola.

VIVIweb Market è l’offerta “green” di punta della gamma di soluzioni luce proposta dal brand a ottobre 2023. Attivabile online sul sito del player italiano, questa offerta è rivolta ai clienti domestici che provengano da un altro fornitore, i quali potranno anche beneficiare di un bonus fedeltà di 44 euro che sarà corrisposto direttamente in bolletta, in un’unica soluzione, al 12° mese dalla sottoscrizione dell’offerta stessa.

VIVIweb Market Luce sfrutta l’accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, collegate al PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice di riferimento per la compravendita di energia elettrica all’ingrosso in Italia. Questo indice, essendo aggiornato mensilmente, assicura bollette in linea con l’andamento del mercato.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 793,98 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,42 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 857,91 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.