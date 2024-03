Tra i 20mila e i 55mila euro a famiglia: ecco, secondo alcune stime di Scenari Immobiliari per "Il Sole 24 Ore", quanto costerà adeguarsi alle nuove regole UE della direttiva Casa Green , il cui iter legislativo è ormai al rush finale. Le novità a marzo 2024 su case green Italia e come aumentare le prestazioni energetiche della propria casa installando un impianto fotovoltaico . Ecco i migliori preventivi su SOStariffe.it.

Case Green in Italia: lavori per adeguarsi e costi

Case green Italia: le famiglie da nord a sud della Penisola dovranno spendere tra i 20mila e i 55mila euro circa per adeguare i propri immobili alle nuove regole di efficienza energetica previste dalla direttiva Case Green. Il calcolo è stato fatto dal team di Scenari Immobiliari per “Il Sole 24 Ore”, a ridosso del voto decisivo del provvedimento, atteso nella sessione plenaria dell’Europarlamento, in programma dall’11 al 14 marzo 2024.

Prima di capire l'impatto che la direttiva UE avrà sulle case green Italia, ricordiamo che, una strategia efficace per aumentare le prestazioni energetiche del tuo immobile è dotarlo di un impianto fotovoltaico chiavi in mano. Grazie a questa mossa, puoi incrementare la produzione e l'autoconsumo di energia pulita, riducendo al contempo le emissioni inquinanti nell'ambiente e alleggerendo le bollette.

Gli elementi che concorrono a definire il costo dell'impianto stesso sono:

il luogo in cui intendi installare il dispositivo;

la tipologia del prodotto stesso che vuoi acquistare;

il fabbisogno energetico della tua famiglia.

Per confrontare i preventivi a marzo 2024:

Case green Italia: quanto spenderanno le famiglie per adeguarsi

Tra i 20mila e i 55mila euro circa: ecco la forbice di spesa che le famiglie italiane dovranno mettere a budget per adeguare la propria abitazione, entro il 2033, alle nuove regole imposte dalla direttiva Case Green.

Il conto l’ha fatto il team di Scenari Immobiliari per il quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”. Si tratta di una cifra che, come spiegano da Scenari immobiliari, dipende dalla tipologia dell’immobile e dalla classe energetica di partenza.

In ogni caso, chiariscono, questo calcolo non fa riferimento “alla possibilità di raggiungere la neutralità, NZEB, consumo energetico tendente a zero, ma di rispondere alle indicazioni dell’Europa”.

Case green Italia: cosa prevede la direttiva UE

CASE GREEN: LE SCADENZE CASE GREEN: COSA VA FATTO Entro il 2028 Tutti i nuovi edifici devono essere a emissioni zero Entro il 2030 Gli edifici residenziali devono raggiungere la classe energetica E Entro il 2033 Gli edifici residenziali devono raggiungere la classe energetica D

Le nuove regole europee contenute nella “Energy Performance of Building Directive” (Epbd), meglio nota come direttiva Case green, prevedono che:

entro il 2028 tutti i nuovi edifici siano a emissioni zero;

entro il 2030 gli edifici residenziali dovranno raggiungere la classe di prestazione energetica E;

gli edifici residenziali dovranno raggiungere la classe di ; entro il 2033 gli edifici residenziali dovranno raggiungere la classe di prestazione energetica D.

Per quanto riguarda, invece, gli edifici non residenziali e quelli pubblici il raggiungimento delle stesse classi dovrà avvenire in tempi più stretti, ovvero:

entro il 2027 per la classe energetica E;

entro il 2030 per la classe energetica D.

La nuova normativa non si applica ai monumenti, così come i singoli Paesi UE avranno la facoltà di escludere anche edifici protetti in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, edifici tecnici, quelli utilizzati temporaneamente, chiese e luoghi di culto.

Obiettivo del direttiva Case Green è ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra nel settore edilizio residenziale entro il 2030, aumentando il tasso delle ristrutturazioni e riducendo al contempo il consumo energetico.

Case green Italia: la situazione a Marzo 2024

Sebbene la sostenibilità ambientale sia sempre più al centro delle priorità degli italiani, le prestazioni energetiche degli edifici sono ancora lontane dai parametri che l’Europa intende raggiungere nei prossimi anni.

Secondo il rapporto 2023 sulla certificazione energetica degli edifici, elaborato da ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), circa il 55% degli attestati di prestazione energetica (nel gergo tecnico, APE) emessi nel 2022 ha riguardato edifici con basse prestazioni energetiche (classi F e G).

Probabilmente i lavori della direttiva Case Green partiranno proprio da questa tipologia di immobili. Secondo alcune stime, in Italia, si contano almeno 5 milioni di edifici in classi energetiche peggiori.

Case green Italia: i lavori che migliorano le prestazioni di un edificio

COME PUOI RENDERE LA TUA CASA EFFICIENTE? 1 Migliorando l’isolamento termico dell’immobile con: realizzazione del cappotto termico

sostituendo le vecchie finestre con prodotti più isolanti 2 Sostituendo la caldaia con sistemi di climatizzazione di ultima generazione e ad alta efficienza come: pompa di calore

caldaia a condensazione 3 Installando un impianto fotovoltaico chiavi in mano

Il “salto” di almeno due classi energetiche per un immobile è un obiettivo che si raggiunge mettendo in campo alcuni interventi come:

