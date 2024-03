I costi telco sono in aumento e gli operatori di rete fissa e mobile sono costretti a fare tagli e investire per creare valore. Un esempio sono i casi di Telefonica e Deutsche Telekom

Per uscire dalla crisi le aziende nelle telecomunicazioni devono necessariamente passare da una profonda riorganizzazione che passa anche da pesanti tagli, necessari per recuperare le perdite e marginalità. Un esempio è la vendita da parte di Vodafone della sua divisione italiana. Sarebbe infatti imminente la fusione con Fastweb Mobile per una cifra di 8 miliardi di euro in contanti.

Costi Telco: gli ultimi dati dei grandi player europei di marzo 2024

Telefonica in Spagna ha chiuso il 2023 con perdite per 892 milioni di euro. I risultati sono dovuti ai costi del programma di licenziamenti concordato con i sindacati nel Paese iberico e alla revisione contabile delle attività nel Regno Unito, dove ha una joint venture con Virgin. Senza questi costi, afferma Telefonica nella comunicazione inviata alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv), la telco avrebbe raggiunto un utile netto di 2,3 miliardi di euro (+17% rispetto al 2022).

In termini di profitti, Telefonica registra una perdita netta attribuibile agli azionisti di 2,2 miliardi di euro nel quarto trimestre e 892 milioni di euro durante l’anno su voci una tantum. I ricavi sono stabili a 10,2 miliardi di euro nel quarto trimestre (+1,6%). Al fine di creare valore, Telefonica sta investendo in tecnologie come l’intellgenza artificiale e l’apprendimento automatico. Questo processo ha anche accelerato l’implementazione della fibra ottica e del 5G, con conseguente spegimento della rete in rame. In Spagna, Germania e Brasile l’azienda ha già lanciato il 5G+ e farà lo stesso anche nel Regno Unito nei prossimi mesi.

La situazione di Deutsche Telekom non è necessariamente negativa. L’azienda tedesca ha infatti realizzato un utile netto di 1,83 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,99 miliardi di euro dello stesso periodo del 2023. I ricavi scendono a 29,37 miliardi di euro (-1,3%) ma quelli legati ai servizi invece crescono dello 0,7% con una crescita in Germania e in altri mercati europei, che hanno compensato la stagnazione negli Stati Uniti. L’Ebitda rettificato trimstreale o margine operativo lordo dopo i contratti di locazione è aumentato a 10,01 miliardi di euro (+0,5%).

Deutsche Telekom afferma di aver quindi raggiunto nel 2023 i suoi obiettivi con un fatturato netto di 112 miliardi di euro (+0,6%) e ricavi dai servizi a 92,9 miliardi di euro (+3.6%). Per le previsione per il 2024, la telco tedesca prevede che l’Ebitda AL rettificato aumenterà di quasi il 6% a circa 42,9 miliardi di euro. Per quanto riguarda l’utile per azione rettificato, Deutsche Telekom stima un aumento fino a 1,75 euro (+10%).

