Rinvio di alcune settimane per i nuovi incentivi auto elettriche? Il motivo sarebbe la mancanza di alcuni pareri tecnici dei ministeri di Economia, Trasporti e Ambiente. I dicasteri coinvolti nell’eco-agevolazione per ridurre le emissioni nocive delle auto. Il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, aveva annunciato che la misura per accelerare e favorire l’acquisto di veicoli non inquinanti doveva scattare a marzo 2024. Più probabile, invece, che parta con un mese di ritardo, ad aprile 2024, nella terza o quarta settimana. Infatti una volta raccolti tutti i giudizi e valutazioni, sarà necessaria l’approvazione finale del Consiglio dei ministri.

In attesa di avere una data certa per gli incentivi auto elettriche

Incentivi auto elettriche: le ultime novità sull’avvio della nuova campagna

FASCIA EMISSIONE: 0-20 gr C0₂/km FASCIA EMISSIONE: 21-60 gr C0₂/km FASCIA EMISSIONE: 61-135 gr C0₂/km Senza rottamazione Lo sconto con l’incentivo è di: 6.000 €

7.500 € (con ISEE sotto 30.000 €) 4.000 €

5.000 € (con ISEE sotto 30.000 €) zero € Rottamazione Euro 0, 1, 2 Lo sconto con l’incentivo è di: 11.000 €

13.750 € (con ISEE sotto 30.000 €) 8.000 €

10.000 € (con ISEE sotto 30.000 €) 3.000 € Rottamazione Euro 3 Lo sconto con l’incentivo è di: 10.000 €

12.500 € (con ISEE sotto 30.000 €) 6.000 €

7.500 € (con ISEE sotto 30.000 €) 2.000 € Rottamazione Euro 4 Lo sconto con l’incentivo è di: 9.000 €

11.250 € (con ISEE sotto 30.000 €) 5.500 €

6.875 € (con ISEE sotto 30.000 €) 1.500 € Rottamazione Euro 5 Lo sconto con l’incentivo è di: zero €

8.000 € (con ISEE sotto 30.000 €) zero €

5.000 € (con ISEE sotto 30.000 €) zero €

Potrebbero allungarsi i tempi per il nuovo programma di incentivi auto elettriche. Rallenta infatti l’iter della procedura e sale la tensione tra i concessionari di auto che temono una frenata nelle vendite: questioni burocratiche, relative ad alcuni pareri ministeriali che non arrivano, spostano in avanti l’avvio degli eco incentivi per le e-car.

Oltre ad aspettare le risposte dei ministeri e l’ok definitivo del Governo, bisognerà poi attendere il via libera della Corte dei conti e l’aggiornamento della piattaforma online su cui le concessionarie potranno richiedere l’Ecobonus auto 2024. Una serie di passaggi che fanno accumulare ritardi nell’avvio dell’agevolazione, creando incertezza fra i rivenditori di automobili.

Per chi sia interessato ad acquistare un’auto elettrica, i dettagli su come funzioni l’incentivo 2024 sono sintetizzati nella tabella qui sopra. C’è poi da notare che il contributo massimo, con rottamazione di un veicolo di classe fino a Euro 2, salirà da 5.000 euro a 13.750 euro. Ma non solo: con il nuovo Ecobonus, gli incentivi auto elettriche inizieranno da 6.000 euro (senza rottamazione) e arriveranno fino a 13.750 euro a condizione che:

si rottami un’auto fino a Euro 2;

si abbia un ISEE sotto i 30.000 euro.

Il nuovo provvedimento, secondo lo schema messo a punto da Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevede inoltre che:

l’agevolazione per comprare un veicolo ibrido andrà da 4.000 euro (senza rottamazione) a 10.000 euro (con rottamazione fino a Euro 2 e ISEE sotto i 30.000 euro);

(senza rottamazione) a (con rottamazione fino a Euro 2 e ISEE sotto i 30.000 euro); lo sconto per un’auto a basse emissioni dai 1.500 ai 3.000 euro.

Incentivi auto elettriche: la classifica dei modelli più venduti in Italia

AUTO ELETTRICHE: LE PIÙ VENDUTE IN ITALIA 1 Jeep Avenger 2 Fiat 500 3 Dacia Spring 4 Peugeot 308 5 Tesla Model 3 6 Smart #1 7 Fiat 600 8 Volkswager ID.3 9 Renault Megane 10 MG 4

Quella illustrata nella tabella qui sopra, è la speciale graduatoria delle automobili elettriche più vendute in Italia a gennaio 2024, come risulta dai dati forniti dalle concessionarie da nord a sud della Penisola. Si tratta di modelli dotati di motore “green” e che soddisfano tutti i requisiti richiesti per poter beneficiare dell’incentivo auto elettriche 2024.

C’è, inoltre, da osservare che, sulla base degli ultimi dati disponibili elaborando i numeri degli uffici della Motorizzazione, le auto elettriche circolanti sulle strade italiane sono circa 225.000. Ma si tratta soltanto di una cifra molto esegua: infatti è circa lo 0,5% dell’intero parco auto nazionale.

Assicurazioni auto: come trovare la polizza più conveniente a Marzo 2024

Aspettando il semaforo verde all'incentivo auto elettriche, gli automobilisti continuano la ricerca di polizze RC auto convenienti.

Ogni preventivo disponibile consultato con il tool di SOStariffe.it, è calcolato esclusivamente in base ai dati indicati dall’utente. C’è infine da rimarcare che è sufficiente inserire i dati una volta sola per calcolare decine di preventivi differenti con diverse compagnie assicurative, scoprire la migliore offerta e, se si desideri, attivarla direttamente.