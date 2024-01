Mantenere un'auto comporta una spesa significativa per gli automobilisti che devono fare i conti con l'assicurazione auto oltre che con il costo del carburante e con altri "costi fissi" come il bollo e la revisione. Sommando tutte le spese è possibile determinare il costo annuo da sostenere per mantenere una vettura. Ecco, a tal proposito, quanto costa mantenere le auto più vendute in Italia nel 2023 .

Per determinare i costi di mantenimento di un’auto bisogna considerare vari fattori. Ci sono alcuni costi fissi come l’assicurazione auto, che a sua volta dipende da svariati elementi, il bollo auto e la revisione e poi ci sono i costi strettamente collegati all’utilizzo del veicolo, come la spesa annuale per il carburante.

Il costo di mantenimento dell’auto va valutato caso per caso ma, anche andando a fissare condizioni “standard”, varia in modo significativo in base al modello considerato. La spesa da sostenere per mantenere un auto di Segmento A, infatti, è molto inferiore rispetto alla spesa di mantenimento per un’auto di segmento E/F.

La conferma arriva dall’analisi della spesa per il mantenimento di quelle che sono state le auto più vendute in Italia nel 2023. Le differenze tra un segmento e l’altro sono, in alcuni casi, significative e il peso della RC Auto si conferma molto alto (almeno il 20%).

Quanto costa mantenere un’auto ogni anno?

La tabella qui di sotto riassume i risultati dell’analisi in relazione ai costi di mantenimento di un’auto. Le spese considerate vengono suddivise in tre categorie (Bollo+Revisione, Costo annuo carburante, Costo RC Auto). L’indagine ha considerato le tre auto più vendute in Italia per ogni segmento di mercato andando poi a stilare una media per il segmento di mercato.

Per una vettura di segmento A, quindi, servono 1.453 euro mentre per una di segmento E/F servono 2.673 euro. Per il segmento B si registra una spesa simile al segmento A, pari a 1.470 euro mentre segmento C e segmento D mostrano valori molto simili, pari, rispettivamente, a 1.829 euro e 1.807 euro.

Per il segmento D, però, la media è ridotta dalla presenza di un’auto elettrica (Tesla Model Y) che ha agevolazioni sul bollo, un costo ridotto di carburante e una spesa inferiore per la RC Auto. Tutti i risultati sono riepilogati dalla tabella qui di sotto.

AUTO BOLLO + REVISIONE COSTO ANNUO CARBURANTE COSTO RC AUTO COSTO TOTALE ANNUO Fiat Panda 178 € 992 € 359 € 1.529 € Fiat 500 178 € 861 € 341 € 1.380 € Hyundai i10 172 € 992 € 285 € 1.449 € Segmento A 176 € 948 € 328 € 1.453 € Dacia Sandero 172 € 992 € 308 € 1.472 € Lancia Ypsilon 178 € 917 € 350 € 1.445 € Toyota Yaris Cross 290 € 824 € 378 € 1.492 € Segmento B 213 € 911 € 345 € 1.470 € Jeep Compass 323 € 1.030 € 409 € 1.762 € Peugeot 3008 320 € 1.142 € 359 € 1.821 € Nissan Qashqai 349 € 1.198 € 357 € 1.904 € Segmento C 331 € 1.123 € 375 € 1.829 € Audi Q5 531 € 1.441 € 427 € 2.399 € Tesla Model Y 45 € 785 € 366 € 1.196 € BMW X3 377 € 1.048 € 401 € 1.826 € Segmento D 318 € 1.092 € 398 € 1.807 € Range Rover Sport 805 € 1.441 € 527 € 2.773 € Mercedes GLE 716 € 1.292 € 580 € 2.588 € Audi Q8 608 € 1.554 € 497 € 2.659 € Segmento E/F 710 € 1.429 € 535 € 2.673 €

Rilevazioni eseguite a novembre 2023. Tutte le auto sono considerate nella loro variante entry level per determinare la potenza e il consumo annuo Per l’assicurazione è considerata la sola copertura RC per un’auto immatricolata nel 2023 con 1° classe di merito e scelta dell’assicurazione più conveniente tramite il comparatore di SOStariffe.it per un automobilista uomo di 40 anni e residente a Milano. La percorrenza annua è di 10.000 chilometri con un costo della benzina di 1,872 €/litro. Per Tesla Model Y è considerato un costo di ricarica di 0,50 €/kWh ipotizzando l’utilizzo esclusivo dei Supercharger Tesla per la ricarica. Il bollo auto è calcolato per residenti nella regione Lombardia

Il peso dell’assicurazione auto

Il carburante è, naturalmente, la voce di spesa maggiore da mettere in considerazione per mantenere un’auto anche se molto dipende dal modo in cui il veicolo viene utilizzato. Da notare, inoltre, il dato particolarmente interessante per quanto riguarda la RC Auto.

Il “peso” della RC Auto sui costi di mantenimento non cambia molto in base al segmento, passando da un massimo del 23% per i segmenti A e B a un minimo del 20% per il segmento E/F. Per gli automobilisti, quindi, circa poco più di un quinto delle spese per il mantenimento dell’auto sono legate alla polizza RC.

AUTO BOLLO + REVISIONE COSTO ANNUO CARBURANTE COSTO RC AUTO Segmento A 12% 65% 23% Segmento B 15% 62% 23% Segmento C 18% 61% 21% Segmento D 18% 60% 22% Segmento E/F 27% 53% 20%