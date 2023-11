Italiani sul podio della sostenibilità in Europa : sono i più attenti a tagliare i consumi energetici e i più disposti a dotare la propria casa di impianti da fonti rinnovabili. Lo dice la ricerca sugli italiani e case green realizzata da Europ Assistance in collaborazione con Adwise Creative Insight Agency a novembre 2023 .

Gli italiani sono un passo avanti in Europa nella transizione ecologica, soprattutto quando si tratta di ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione. A fotografare lo sprint italiano verso la sostenibilità ambientale è la ricerca su italiani e case green dal titolo “Sustainable Living @Home” condotta dal Gruppo Europ Assistance in collaborazione con Adwise Creative Insight Agency.

Case green: ricerca, italiani i più attenti d’Europa ai consumi energetici

ITALIANI E CASE GREEN: LA RICERCA IN CIFRE 1 Gli italiani sono i più preoccupati in Europa per la propria impronta ecologica a casa (98%) 2 Gli italiani sono fra i più attenti alla riduzione dei consumi energetici (94%) e alla riparazione delle perdite (95%) 3 Il 29% degli italiani intervistati dichiara di voler installare impianti da fonti di energie rinnovabili (la media europea è del 23%) 4 L’84% degli italiani teme per la sicurezza della propria abitazione nel caso di eventi estremi legati al cambiamento climatico

L’indagine “Sustainable Living @Home” è il frutto di 7.000 interviste (50% uomini, 50% donne) effettuate in Italia, Germania, Belgio, Austria, Francia, Portogallo e Spagna fra luglio e agosto 2023. Secondo la ricerca, l’89% di italiani intervistati (quasi 9 cittadini su 10) si è detto preoccupato di ridurre la propria impronta ecologica a casa. Si tratta una percentuale che vede il nostro Paese primeggiare in Europa.

Non solo: la riduzione dell’impatto inquinante dei propri stili di vita va a braccetto con il taglio degli sprechi e dei consumi. Come emerge dall’analisi di Europ Assistance, infatti, gli italiani sono anche “fra i più attenti e sensibili a tutte le azioni ecologiche legate all’abitazione, come la riduzione dei consumi energetici (94%), la gestione (95%) e la riduzione (91%) dei rifiuti, la riparazione delle perdite (95%) e degli elettrodomestici, ma anche la ristrutturazione e l’adozione di sistemi per il risparmio dell’acqua”.

Sebbene la maggior parte degli intervistati dichiari di non aver ancora implementato queste azioni, si mostra comunque intenzionata a farlo nel prossimo futuro, in particolare per:

trarne beneficio in termini economici (56%);

assicurare un futuro più green al Pianeta e alle nuove generazioni (46%).

Fra le azioni da pianificare, il 29% dichiara di voler installare impianti da fonti di energie rinnovabili (contro il 23% della media europea). “Oltre i 2/3 degli italiani (72%) conoscono gli obblighi e le nuove norme per ridurre i consumi e le emissioni di CO₂ nelle nuove costruzioni e il 94% li considera necessari per la trasformazione ecologica della casa”, si legge in una nota di Europ Assistance, la compagnia di assicurazione francese che fa parte del Gruppo Generali.

Per quanto riguarda gli eventi estremi, gli italiani sono i più preoccupati d’Europa per l’esposizione della propria casa ai rischi legati al cambiamento climatico:

l’84% teme per la sicurezza della propria abitazione;

il 47% si dice molto interessato a comprendere meglio il livello di protezione in caso di eventi estremi.

E ancora: quasi la metà (48%, al di sotto della media europea) ritiene che l’interlocutore più adatto a cui rivolgersi per una copertura che tuteli la casa sia una compagnia assicurativa, seguita dalle istituzioni (28% in Italia, contro una media del 20% della media).

