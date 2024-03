Prende il via oggi una nuova promozione riservata ai clienti Vodafone iscritti al programma Vodafone Happy. Per la prima settimana di marzo, infatti, se avete una SIM Vodafone e siete iscritti al programma potrete ricevere 3 mesi di Amazon Prime gratis oppure fino a 15 euro di Buono Regalo Amazon (per i già clienti Prime). Ecco come funziona la promozione.

Per i clienti Vodafone c’è una nuova promozione davvero interessante. Basta essere iscritti al programma gratuito Vodafone Happy per poter ottenere Amazon Prime in regalo oppure, per i già clienti Prime, fino a 15 euro di Buono Regalo Amazon. Non ci sono particolari operazioni da compiere per ottenere il bonus. Basta accedere all’app e riscattare il premio messo a disposizione da Vodafone.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Amazon Prime in regalo con Vodafone Happy

La nuova promozione di Vodafone parte oggi e termina il prossimo 7 di marzo. Per tutti i clienti dell’operatore iscritti al programma Happy, infatti, è ora possibile riscattare uno di questi due vantaggi:

3 mesi gratis di Amazon Prime , poi 4,99 euro al mese con possibilità di disdetta senza costi in qualsiasi momento

, poi 4,99 euro al mese con possibilità di disdetta senza costi in qualsiasi momento fino a 15 euro di Buono Regalo Amazon (l’importo varia in base agli anni passati in Vodafone) da usare per i propri acquisti su Amazon nel caso in cui si abbia già un abbonamento Prime attivo

Per ottenere il regalo messo a disposizione da Vodafone è sufficiente accedere all’app MyVodafone entro il prossimo 7 di marzo. Da notare che i 3 mesi gratuiti di Prime dovranno essere attivati sul sito Amazon, seguendo la procedura indicata da Vodafone al momento del riscatto del codice, entro il prossimo 10 marzo 2024.

Ricordiamo che con Amazon Prime è possibile beneficiare delle consegne gratuite in 1 giorno su milioni di prodotti oltre che dell’accesso a tutti i contenuti di Amazon Prime Video e ad altri servizi Amazon come Amazon Music, Amazon Gaming e molto altro ancora.

Il programma Vodafone Happy, riservato ai clienti Vodafone, mette a disposizione vari premi, con un regalo sicuro ogni settimana e la possibilità di accumulare “sorrisi” per ottenere altri vantaggi. I clienti dell’operatore hanno la possibilità di accedere al programma tramite l’app MyVodafone.

Come partecipare al programa Vodafone Happy

Il programma Vodafone Happy è accessibile a tutti i clienti consumer di Vodafone. Per chi non è Vodafone c’è la possibilità di attivare una delle tariffe mobile Vodafone, attivando un nuovo numero oppure richiedendo la portabilità da altro operatore.

Da notare, inoltre, che è possibile anche passare a Vodafone con il fisso. In questo caso, l’abbonamento su cui puntare è Internet Unlimted. L’offerta in questione garantisce una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH (oppure FTTC o ADSL, in base alla copertura) e la linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Il costo dell’abbonamento è di 24,90 euro al mese, con attivazione iniziale gratuita e 5 euro al mese per 24 mesi di attivazione inclusa nel canone. Il modem Wi-Fi è sempre incluso. I già clienti Vodafone di rete fissa, inoltre, possono attivare la tariffa mobile Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati al costo di 9,99 euro al mese.

Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SMART Reward 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA