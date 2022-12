Cambio operatore da TIM, Vodafone, WindTre, Iliad e altri provider: le offerte di Dicembre 2022

Non c’è forse periodo migliore delle feste natalizie per il cambio operatore. In questi giorni infatti fioccano le promozioni per avere ancora più Giga rispetto al normale allo stesso prezzo o ulteriori servizi. Con il cambio operatore potete anche mantenere il vostro numero gratuitamente. Basta richiedere al nuovo gestore la portabilità. Entro tre giorni potrete usare la nuova SIM con lo stesso numero di sempre. Sono molti gli operatori di telefonia mobile che poi hanno dedicato offerte specifiche per chi arriva da altri marchi e solitamente si tratta di quelle più economiche nel loro listino.

Cambio operatore: le migliori offerte di dicembre 2022

Le migliori offerte per i clienti di altri operatori Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 3 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro 4 Kena 6,99 130GB Promo Online di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con ricarica automatica 6,99 euro 5 Very XMas di Very Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps + 100 GB 6,99 euro 6 Fastweb Mobile Promo Christmas minuti illimitati e 100 SMS 150 GB in 5G 7,95 euro 7 Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 8 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ 9.99 euro 9 TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro 10 Vodafone Silver (prezzo bloccato per 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro

Per il cambio operatore avete a disposizione diverse possibilità. I clienti di un operatore virtuale che vogliono passare a un altro MVNO solitamente sono avvantaggiati e possono accedere a tariffe tra le più economiche sulla piazza. Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le tariffe dei vari gestori per trovare quello più conveniente per voi in base alle vostre reali esigenze e consumi.

Elimobile nella sua tariffa Entry include minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G oltre a 50 elicoin e la prima ricarica in regalo. Le monete digitali possono essere spese per comprare servizi a pagamento sull’app Elisum come esperienze uniche con personaggi famosi, virtual masterclass tenuti da esponenti di spicco in vari settori e corsi online. I clienti di Elimobile poi ricevono altri 50 elicoin ad ogni rinnovo, possono guardare la nuova serie Maccioverse di Maccio Capatonda e ottenere altre monete digitali con il servizio Run with Me. Per ogni chilometro percorso si ricevono 10 elicoin fino a un massimo di 1.500. Nei Paesi Ue si possono usare 60 minuti e 1 GB per la navigazione in roaming. L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese mentre l’attivazione è di 9,99 euro. In ogni momento è possibile effettuare l’upgrade del piano senza costi aggiuntivi.

Spusu con la sua offerta Spusu 50 invece include 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ oltre a 100 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso. Il servizio Riserva Dati permette di trasformare i minuti, SMS e Gigabyte non consumati nell’arco del mese in Gigabyte aggiuntivi che diventano disponibili a partire dal successivo rinnovo e non hanno scadenza. Nei Paesi Ue si possono usare 5,9 GB in roaming. L’offerta ha un costo di 5,98 euro al mese per sempre mentre attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Anche con Spusu potete cambiare tariffa gratuitamente senza costi aggiuntivi.

Very Mobile invece nei giorni scorsi ha lanciato la sua offerta di Natale chiamata Very Xmas con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G per navigare fino a 30 Mbps in download. Acquistandola entro il 9/1/23 si hanno inclusi 100 GB in più per un mese. Questa tariffa è però riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali. Nei Paesi Ue si possono usare 8,9 GB in roaming. La promozione costa 6,99 euro a mese con attivazione, SIM e spedizione gratuite.

ho. Mobile invece a chi arriva da Iliad e alcuni MVNO selezionati propone una tariffa con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G per navigare fino a 30 Mbps in download. Nei Paesi Ue si possono usare 5,9 GB in roaming. La tariffa costa 6,99 euro al mese. SIM e attivazione sono gratuite ma si dovrà acquistare una ricarica da 7 euro per coprire la spesa per il primo rinnovo. Il vantaggio è che con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare la promozione per un mese gratis. Dopo 30 giorni, se non soddisfatti del piano, potete chiedere all’operatore di rimborsarvi tutte le spese sostenute con due clic direttamente online.

Kena Mobile al prezzo di 6,99 euro al mese per sempre propone invece una tariffa con minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G per navigare fino a 60 Mbps in download. Attivazione e SIM sono gratuite. Scegliendo l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito si ricevono 50 GB in più al mese. Anche questa offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO con portabilità. Nei Paesi Ue si possono usare 6 GB in roaming. Con Kena potete poi cambiare piano in ogni momento senza costi aggiuntivi.

Fastweb Mobile nella sua Promo Christmas include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese se la si acquista entro il 31/1/23. La SIM costa 10 euro mentre attivazione e spedizione sono gratuite. L’operatore offre anche gratuitamente i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy grazie a cui si potranno accumulare nuove competenze digitali. Nei Paesi Ue si possono usare 8 GB in roaming.

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile include minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. Acquistando la promozione online l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 20 euro ma con 20 euro di traffico incluso. Nei Paesi Ue si possono usare 8,19 GB in roaming.

Iliad insieme a Fastweb è tra i pochi a prevedere un’offerta 5G senza particolari condizioni. Con la sua Giga 150 potete avere minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Nei Paesi Ue si possono usare 9 GB in roaming.

Un’altra offerta interessante di Iliad è Flash 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Nei Paesi Ue si possono usare 9 GB in roaming. Questa tariffa è però disponibile, salvo proroghe, solo fino al 15/12/22.

Se scegliete Giga 150 avete anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Per 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potete navigare a casa fino a 5 Gbps in download suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi e avere inclusi chiamate da fisso, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi 6. Il costo per l’installazione della linea è di 39,99 euro una tantum.

Le offerte di Vodafone più economiche per il cambio operatore si possono acquistare solo online e sono le seguenti:

Vodafone Special con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (invece di 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese

con minuti e SMS illimitati e con Smart Pay (invece di 100 GB) a 5 euro per un mese, poi Vodafone Special (prezzo bloccato 24 mesi) con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (invece di 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese

Entrambe le offerte possono essere attivate solo da chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità. Attivazione e SIM sono gratuite. Con Smart Pay si paga con addebito automatico su conto corrente o carta di credito e si ottengono vantaggi come il 5G Priority Access per navigare senza problemi anche in condizioni in cui il segnale risulta debole e accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma dedicato ai clienti dell’operatore permette di avere 10 GB in più al mese, navigazione 5G e sconti per acquistare prodotti e servizi di marchi come Pulsee, Amazon.it, Carrefour.it, Amazon.it, Q8, Everli e una gift card da 5 euro.

Anche TIM ha dedicato offerte specifiche per chi vuole il cambio operatore che si possono attivare solo online:

TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi arriva da alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, Postemobile e altri con portabilità

TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati a 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO con portabilità

Il primo mese e attivazione sono gratuiti mentre la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Chi attiva queste tariffe ma è già cliente di TIM per la rete fissa con l’attivazione di TIM Unica ottiene Giga illimitati ogni mese oltre a vantaggi come 3 mesi di TIMVISION con Disney+ (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) o sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la parte mobile. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica. TIM Unica resta valida fino a quando si mantiene la linea fissa.

L’offerta più richiesta di WindTre per il cambio di operatore è invece:

Go 150 Flash+ Digital Easy Pay con minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. La SIM è gratuita mentre l’attivazione da 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese