In occasione del periodo natalizio, Sky lancia una nuova offerta dedicata a chi sceglie di attivare online un nuovo abbonamento. L'offerta in questione permette ai nuovi clienti di ottenere un Buono Amazon da 50 euro in regalo semplicemente sottoscrivendo un'offerta con Sky TV e Sky Sport (oltre ad eventuali pacchetti aggiuntivi e la possibilità di aggiungere il TV Sky Glass) che viene proposta al prezzo di 24,90 euro al mese . Vediamo i dettagli completi in merito alla nuova proposta di Sky:

Buono Amazon da 50 euro in regalo con le nuove offerte Sky: ecco come averlo

C’è tempo fino al prossimo 18 di dicembre per sfruttare la nuova offerta Sky con Buono Amazon da 50 euro in regalo. La promozione, disponibile in esclusiva online, si rivolge a tutti i nuovi clienti che attivano un abbonamento con Sky TV e Sky Sport, con la possibilità, però, di personalizzare ulteriormente il bundle con l’aggiunta di altri pacchetti (come Netflix, Sky Cinema e Sky Calcio). La promozione presenta un costo di 24,90 euro al mese.

Vediamo i dettagli completi della promo e come fare ad attivarla:

Buono Amazon da 50 euro in regalo con la nuova offerta Sky

LE OFFERTE SKY CON BUONO AMAZON DA 50 EURO IN REGALO 1. Sky TV + Sky Sport a 24,90 euro al mese 2. Sky TV + Netflix + Sky Sport e Sky Glass a partire da 36,80 euro al mese

Il bundle in promozione include:

Sky TV con accesso a tutti i contenuti di intrattenimento (serie TV, show, documentari, notizie) dell’offerta Sky

con accesso a tutti i contenuti di intrattenimento (serie TV, show, documentari, notizie) dell’offerta Sky Sky Sport con accesso a tutte le partite della Champions League, dell’Europa League, della Conference League oltre che a numerosi eventi sportivi come la Formula 1, la Moto GP, la NBA, i tornei di tennis e molto altro ancora

Questa promozione presenta un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi (terminato il periodo promozionale non ci saranno vincoli per il cliente) con Buono Regalo Amazon da 50 euro incluso.

Da notare che è possibile puntare anche sull’offerta Sky Glass Special Week che propone:

Sky TV

Netflix

Sky Sport

Sky Glass (il nuovo TV di Sky) disponibile in tre versioni (43, 55 e 65 pollici)

Questa seconda promozione include sempre un Buono Amazon da 50 euro in regalo e presenta un costo di 36,80 euro al mese scegliendo Sky Glass da 43 pollici (anticipo di 1 euro). Per scegliere Sky Glass da 55 pollici è previsto un costo aggiuntivo di 6 euro al mese mentre per la versione da 65 pollici bisogna mettere in conto una spesa extra di 12 euro al mese (l’anticipo è sempre di 1 euro per il TV).

Per attivare una delle nuove offerte Sky con Buono Amazon da 50 euro in regalo è possibile fare riferimento al link che trovate qui di seguito (per attivare l’offerta con Sky Glass basta scorrere la pagina verso il basso fino a trovare la promozione). L’attivazione può avvenire direttamente online, scegliendo l’opzione Acquista ora, oppure per via telefonica, prenotando un ricontatto con il servizio clienti Sky tramite l’opzione Ti chiamiamo noi.

Attiva l’offerta Sky con Buono Amazon da 50 euro in regalo »

Ricordiamo che se, per chi non è ancora convinto di attivare un nuovo abbonamento, c’è la possibilità di sfruttare la promozione Prova Sky Q a 9 euro. Si tratta di un’offerta (ottima da attivare durante il periodo di Natale) che consente di accedere a tutti i pacchetti del catalogo Sky (quindi TV, Netflix, Cinema, con Paramount+ gratis, Sport e Calcio) per 30 giorni, senza alcun vincolo di permanenza. Alla fine del periodo promozionale, è possibile scegliere se e quale abbonamento Sky attivare. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Richiedi Prova Sky Q a 9 euro »

L’offerta Prova Sky Q può, inoltre, essere abbinata con un nuovo abbonamento Sky WiFi per la connessione di casa. L’offerta per sfruttare la fibra ottica di Sky prevede un costo di 29,90 euro al mese garantendo la possibilità di realizzare una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH e di sfruttare una linea telefonica fissa con chiamate a consumo. Il modem è incluso e l’attivazione è gratuita.

Scopri Sky WiFi + Prova Sky Q » »