Che cos’è il bonus Energia Lazio? È un contributo economico una tantum (cioè riconosciuto una sola volta) del valore di 150 euro, finanziato dalla Regione Lazio con il fondo regionale per il rincaro dell’energia. Si tratta di un “tesoretto” di 15 milioni di euro che la Regione ha destinato alle famiglie a più basso reddito (ISEE fino a 25mila euro annui) residenti nei Comuni del Lazio.

Anche i cittadini di Roma più vulnerabili potranno beneficiare di tale sostegno al pagamento delle spese dell’energia, grazie a un bando che il comune di Roma Capitale ha pubblicato online lo scorso 3 luglio e di cui ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande: dal 24 luglio all’11 agosto 2023.

Bonus energia Lazio: chi può beneficiare del contributo ad Agosto 2023

Secondo quanto si legge sul sito di Roma Capitale, possono accedere al contributo una tantum di 150 euro i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

siano residenti iscritti nell’anagrafe di Roma Capitale ;

iscritti ; siano intestatari di un contratto di utenza di energia elettrica per l’abitazione di residenza, sita a Roma o in uno dei Comuni del Lazio , alla data del 25 novembre 2022;

, alla data del 25 novembre 2022; abbiano un’attestazione ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 25mila euro.

Come si legge sul sito ufficiale del comune di Roma, i richiedenti devono dichiarare, in fase di presentazione della domanda, se abbiano usufruito delle agevolazioni previste dal Decreto Aiuti bis.

Bonus energia Lazio: come fare domanda per ottenere i 150 euro

BONUS ENERGIA LAZIO: LE DOMANDE BONUS ENERGIA LAZIO: LE RISPOSTE Fino a quando è possibile presentare la richiesta per ottenere il contributo di 150 euro? La scadenza è fissata per venerdì 11 agosto 2023 (prorogata dal 24 luglio 2023) Come si fa a inoltrare la richiesta per i 150 euro? La domanda può essere trasmessa solo online accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE e CNS all’area riservata del Comune di Roma Capitale Cosa succede alla scadenza del bando? Si procederà con la messa a punto della graduatoria per l’assegnazione dei 150 euro agli aventi diritto Come è stilata la graduatoria? Sarà data priorità alle famiglie con reddito ISEE più basso che non abbiano beneficiato delle agevolazioni statali del decreto Aiuti bis E in caso di parità di punteggio? Diventerà fondamentale la data di presentazione della domanda

Come accennato poco sopra e in tabella, c’è tempo fino a venerdì 11 agosto 2023 per presentare la domanda di partecipazione al bando, una procedura che può avvenire solo per via telematica. Come fare? Basta che l’intestatario dell’utenza acceda all’area riservata del sito di Roma Capitale con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) e compili la richiesta online. Alla domanda deve essere allegata copia della bolletta attestante la titolarità di un’utenza di energia elettrica (uso domestico residenti) alla data del 25 novembre 2022.

Superato il termine di scadenza del bando, si procederà con la messa a punto della graduatoria per l’assegnazione dei fondi. Dal Comune di Roma Capitale fanno sapere che nello stilare la graduatoria, sarà data priorità alle famiglie con ISEE più basso che non abbiano beneficiato delle agevolazioni statali nazionali previste dal decreto Aiuti bis. Poi sarà la volta delle famiglie con ISEE in ordine crescente già beneficiarie degli aiuti del decreto Aiuti bis.

A parità di punteggio, fanno sapere ancora dal Comune, sarà considerata la data di presentazione della domanda. In ogni caso, l’erogazione dell’aiuto economico (che, in caso di esito positivo, sarà liquidato sul conto corrente del richiedente) avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

I cittadini che abbiano presentato o presentino nei prossimi giorni la domanda per ottenere il beneficio economico potranno monitorare lo stato di avanzamento della pratica accedendo all’area riservata del Comune di Roma Capitale. In particolare, si potrà verificare se la propria domanda sia stata:

ammessa : il richiedente dispone dei requisiti previsti dal bando ed è inserito nella graduatoria;

: il richiedente dispone dei requisiti previsti dal bando ed è inserito nella graduatoria; respinta : il richiedente non può beneficiare del contributo in quanto non dispone dei requisiti previsti dal bando;

: il richiedente non può beneficiare del contributo in quanto non dispone dei requisiti previsti dal bando; sospesa: questa circostanza si verifica nel caso le istanze richiedano un’ulteriore indagine. In tal caso, l’utente sarà informato dello “stallo” con un messaggio e avrà 15 giorni di tempo per rispondere, sempre tramite la piattaforma.