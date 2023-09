Bonus colonnine elettriche: si tratta di un contributo dell’80% della spesa totale per l’installazione di postazioni per la ricarica di veicoli elettrici. Per scoprire come riceverlo c’è SOStariffe.it , insieme alle migliori assicurazioni auto di settembre 2023.

Bonus colonnine elettriche è valido per il 2023-2024. Con il decreto Milleproroghe, il governo ha previsto una copertura finanziaria di 40 milioni di euro (fino a esaurimento dei fondi stanziati) per sostenere questa agevolazione, grazie alla quale è possibile ricevere un rimborso dell’80% del prezzo di acquisto e installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici. Il tetto massimo del contributo è pari a:

1.500 euro per le abitazioni private;

8.000 euro per i condomini negli spazi a uso comune.

Bonus colonnine elettriche: che cos’è e come funziona a Settembre 2023

LE DOMANDE LE RISPOSTE Che cos’è il bonus colonnine elettriche? È un contributo economico dell’80% per la spesa totale di una colonnina elettrica per la ricarica dell’auto A chi si rivolge? Possono beneficiare dell’agevolazione: i privati per un massimo di 1.500 €

per un massimo di i condomini (negli spazi comuni) per un massimo di 8.000€ Quali spese rientrano in questo bonus? È possibile richiedere il rimborso per acquisto, posa e messa in opera di una colonnina elettrica

Il bonus colonnine elettriche 2023 è gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Non è una detrazione fiscale, ma un contributo economico. In passato era riservato solo alle imprese, attualmente possono beneficiare dell’agevolazione sia le abitazioni private che gli edifici condominiali. Come detto la misura prevede un contributo dell’80% per la spesa sostenuta per dotarsi di una colonnina elettrica.

Tra le spese che rientrano nel bonus colonnine elettriche ci sono:

acquisto;

posa;

messa in opera.

Per fare un esempio: se il prezzo medio di una colonnina elettrica per la ricarica di un auto elettrica è di 1.300 euro, il privato cittadino sborserà soltanto 260 euro, perché i restanti 1.040 euro saranno rimborsati con il bonus.

Questo bonus è erogato sotto forma di rimborso delle spese già sostenute e documentate. Per richiederlo occorre utilizzare la piattaforma online del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che però non è ancora stata attivata.

