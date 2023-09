Bollette luce e gas: cresce il risparmio con il Mercato Libero, i dati provinciali e regionali

La crisi energetica continua anche se il mercato, nel corso degli ultimi mesi, è cambiato profondamente. La crescita sfrenata dei prezzi di luce e gas si è arrestata. Il settore è ora più stabile ma le quotazioni sono ancora molto alte. L'impatto degli aumenti sulla spesa per le bollette di luce e gas è evidente. Scegliere il Mercato Libero è ora ancora più conveniente (+463% per il risparmio annuo) ma le differenze regionali sono significative e in alcune regioni si spende più che in altre.

Le famiglie italiane continuano a dover fare i conti con una spesa molto alta per le bollette di luce e gas. La crisi energetica, anche se in modo diverso rispetto al passato, continua e le quotazioni delle materie prime energetiche sono ancora elevate. Quest’elemento si traduce in un rincaro sulla spesa di luce e gas rispetto al passato per i consumatori finali.

A confermare questi dati è la nuova indagine dell’Osservatorio Segugio.it che ha analizzato l‘evoluzione dei costi per luce e gas, sia su base nazionale che su base locale. Dai dati raccolti a settembre 2023 emerge una sostanziale crescita della spesa media, sia a livello nazionale che regionale.

Contestualmente, però, cresce anche il risparmio garantito dal Mercato Libero che arriva fino a +463% come dato medio nazionale. Per le famiglie, quindi, passare alle offerte luce e gas del Mercato Libero continua a essere molto conveniente rispetto ai costi che si registrano in regime di Maggior Tutela.

I dati regionali e provinciali consentono, inoltre, di valutare con maggiore precisione l’impatto della crisi energetica, andando a individuare le aree del Paese dove si registra una spesa maggiore per le bollette, sia considerando le sole regioni che le singole province.

Fino a 686 euro all’anno di risparmio con il Mercato Libero

3 COSE DA SAPERE SUI DATI DELL’OSSERVATORIO 1. La spesa per luce e gas è in crescita, sia in Tutela che nel Mercato Libero 2. A livello nazionale, passare al Mercato Libero garantisce un risparmio di 686 euro in un anno 3. Il risparmio garantito dal Mercato Libero, rispetto alla Tutela, è cresciuto del +463%

Secondo i dati raccolti dall’indagine dell’Osservatorio Segugio.it, che tiene conto di rilevazioni sulla spesa annuale effettuate a settembre 2022 e settembre 2023, la spesa in Tutela è crescita del +170% per la luce e del +79% per il gas. Da notare, però, che anche la spesa nel Mercato Libero è in netta crescita, con un +104% per la luce e +61% per il gas.

Il dato più interessante, però, riguarda il risparmio garantito dal Mercato Libero. In questo caso, infatti, la media nazionale è di 686 euro in un anno. Si tratta di un valore in crescita del +463% rispetto alle rilevazioni precedenti. Chi ha lasciato la Tutela, quindi, ha ottenuto un risparmio in bolletta davvero importante.

Come cambia la spesa a livello locale

I dati raccolti dall’Osservatorio “fotografano” sostanziali differenze a livello regionale. Ad esempio, la spesa in Tutela più alta viene registrata:

in Sardegna per la luce con un valore medio di 1.467 euro

per la con un valore medio di in Valle d’Aosta per il gas con un valore medio di 1.657 euro

La spesa in Tutela più bassa, invece, è registrata:

in Valle d’Aosta per la luce con un valore medio di 1.304 euro

per la con un valore medio di in Liguria per il gas con un valore medio di 1.169 euro

I dati cambiano, in modo netto, considerando la spesa nel Mercato Libero. In questo caso, i valori più alti vengono registrati:

in Sardegna per la luce con un valore medio di 978 euro

per la con un valore medio di in Calabria per il gas con un valore medio di 1.375 euro

La spesa più bassa nel Mercato Libero, invece, viene evidenziata:

in Liguria per la luce con un valore medio di 900 euro

per la con un valore medio di in Liguria per il gas con un valore medio di 990 euro

Il massimo risparmio ottenibile passando al Mercato Libero viene registrato in Toscana, con un valore di 747 euro, mentre il dato più basso è in Liguria, con 615 euro.

Da segnalare anche una sostanziale variazione su base regionale della crescita del risparmio garantita dal Mercato Libero. In questo caso, infatti, si passa dal +776% della Sardegna (considerando solo l’energia elettrica) e dal +636% della Valle d’Aosta al +356% dell’Emilia-Romagna.

In tabella, qui di seguito, viene mostrata la variazione percentuale della spesa a livello regionale, nel confronto tra i dati di settembre 2023 e settembre 2022, considerando la Tutela e il Mercato Libero. La quarta colonna, invece, evidenzia l’incremento percentuale del risparmio garantito dal Mercato Libero.

Regione Spesa Luce + Gas Tutela Spesa Luce + Gas Mercato Libero Risparmio Mercato Libero Abruzzo 124% 89% 460% Basilicata 113% 73% 527% Calabria 106% 74% 426% Campania 129% 90% 529% Emilia-Romagna 104% 75% 356% Friuli-Venezia Giulia 123% 93% 377% Lazio 116% 80% 461% Liguria 126% 88% 495% Lombardia 123% 88% 427% Marche 108% 75% 427% Molise 105% 66% 561% Piemonte 115% 81% 410% Puglia 110% 73% 452% Sardegna – – 776% Sicilia 127% 87% 531% Toscana 121% 82% 473% Trentino-Alto Adige 109% 76% 433% Umbria 131% 91% 559% Valle d’Aosta 153% 111% 636% Veneto 112% 80% 389% Italia 114% 77% 463%

Molto interessanti anche i dati a livello provinciale. La spesa più alta in Tutela è nelle province di:

Roma per la luce, con 1.533 euro

per la luce, con 1.533 euro Avellino per il gas, con 1.939 euro

La spesa più bassa in Tutela, invece, si registra:

Genova per la luce, con 1.299 euro

per la luce, con 1.299 euro Imperia per il gas, con 1.066 euro

La spesa più alta nel Mercato Libero, invece, viene evidenziata nelle province di:

Roma per la luce, con 1.044 euro

per la luce, con 1.044 euro Crotone per il gas, con 1.629 euro

La spesa più bassa nel Mercato Libero, infine, si registra a:

Savona e Enna per la luce, con 887 euro

e per la luce, con 887 euro Genova per il gas, con 929 euro

