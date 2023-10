Il bonus colonnine di ricarica è un contributo che copre l’80% della spesa per l’ acquisto e la posa delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici . Dal 19 ottobre al 2 novembre 2023 domande al via . Tutto quello che c’è da sapere su questo bonus che incoraggia la mobilità sostenibile a ottobre 2023 su SOStariffe.it.

Bonus colonnine di ricarica: da giovedì 19 ottobre a giovedì 2 novembre 2023 sarà possibile inoltrare le domande online per beneficiare del contributo pari all’80% della spesa di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, fino a un massimo di 1.500 euro per i privati e 8mila euro per i condomini.

Bonus colonnine di ricarica: cos’è e come funziona a Ottobre 2023

COSA SAPERE SUL BONUS COLONNINE DI RICARICA 1 È un contributo che copre l’80% delle spese già effettuate per acquisto e posa degli impianti per la ricarica dei veicoli elettrici 2 Prevede un rimborso fino a 1.500 euro per i privati, che sale a 8mila euro per i condomini 3 Da giovedì 19 ottobre a giovedì 2 novembre 2023 si potranno trasmettere le domande online per installazioni effettuate nel 2022

Il bonus colonnine di ricarica è un contributo destinato a privati (persone fisiche residenti in Italia) e condomini che incoraggia l’acquisto e l’installazione di impianti per la ricarica dei veicoli elettrici con un rimborso fino a 1.500 euro per i privati e 8mila euro qualora i punti di ricarica siano posizionati nelle parti comuni di edifici condominiali.

Tra le spese coperte dal bonus colonnine di ricarica ci sono:

acquisto;

messa in opera;

installazione delle colonnine e degli impianti elettrici;

opere edili strettamente necessarie;

spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

Per fare un esempio: se il prezzo medio di una colonnina elettrica per la ricarica di un’auto elettrica è di 1.300 euro, il privato cittadino sborserà soltanto 260 euro, perché i restanti 1.040 euro saranno rimborsati con il bonus.

La prossima finestra per la presentazione delle domande si aprirà giovedì 19 ottobre 2023 e continuerà fino a giovedì 2 novembre 2023. Saranno ammesse solo le richieste relative alle installazioni effettuate nel 2022 (periodo dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022).

Dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy fanno sapere che “i termini di apertura e chiusura per le domande relative alle installazioni effettuate nel 2023 verranno comunicati con successivi avvisi”. Per il 2022, il Ministero del Made in Italy ha previsto una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro. Stesso “tesoretto” anche per l’edizione 2023 dell’agevolazione.

Bonus colonnine di ricarica: come fare richiesta a Ottobre 2023

Sempre dal Ministero del Made in Italy fanno sapere che le domande al via giovedì 19 ottobre potranno essere presentate esclusivamente via web, all’indirizzo che sarà indicato nell’avviso di apertura e di chiusura dello sportello.

L’accesso alla piattaforma online potrà essere effettuato tramite:

sistema pubblico di identità digitale ( SPID );

); carta d’identità elettronica ( CIE );

); carta nazionale dei servizi (CNS).

Una volta effettuato il login si potrà procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

È bene precisare che ciascun soggetto beneficiario (persone fisiche o condomini) potrà presentare una sola domanda e che le richieste saranno ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’erogazione del bonus, che sarà accreditato sul conto corrente del beneficiario, avverrà in un’unica soluzione.