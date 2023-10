Vodafone è tra gli operatori di telefonia mobile più convenienti quando si tratta di acquistare uno smartphone a rate. Il marchio britannico infatti offre una vasta scelta di modelli al giusto prezzo ed è sempre attento alle ultime novità. Ad esempio è stato tra i primi ad aggiungere a listino i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Purtroppo però oggi non è più possibile avere iPhone 14 Pro Max con Vodafone. Il telefono non è infatti più disponibile con ogni probabilità per il lancio sul mercato del nuovo iPhone 15.

Le offerte iPhone 15 incluso di Vodafone di ottobre 2023

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Vodafone Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 33,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate anticipo di 99,99 € 979 € iPhone 15 Plus a partire da 39,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate anticipo di 99,99 € 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 39,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate anticipo di 299,99 € 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 33,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate anticipo di 299,99 € 1.489 €

Dato che non si può avere iPhone 14 Pro Max con Vodafone potrete virare sul più recente iPhone 15, che rispetto ai precedenti modelli si differenzia per una scocca più resistente, un nuovo sistema di fotocamere con lente da 48 Megapixel, processore avanzato proprietario A16 Bionic e porta USB Type-C. Con questo operatore potete averlo a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate con un acconto di 99,99 euro. La spedizione del telefono è gratuita e verrà completata in pochi giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì).

Se poi date in permuta un vecchio cellulare con il servizio Vodafone Smart Change potete scegliere se ottenere un acconto direttamente sul conto corrente pari alla valutazione fatta dall’operatore o uno sconto fino a 600 euro sulle rate per l’acquisto di iPhone 15.

Le offerte smartphone incluso di Vodafone sono per tutti i gusti. Potete ad esempio scegliere tra una ricca varierà di offerte 5G per navigare alla massima velocità in tutte le grandi città italiane. Per confrontare le proposte dell’operatore con quelle di altri gestori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per creare un proprio profilo di consumo e avere tutte le informazioni necessarie per trovare la proposta più conveniente in base alle proprie esigenze e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Una delle offerte per il mobile più interessanti di Vodafone è Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis se la si acquista online. Il piano però è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con l’operatore.

I clienti mobile di Vodafone possono avere una connessione ad alte prestazioni per la casa a un prezzo ancora più vantaggioso. Il gestore in rosso dispone di offerte Internet Casa per navigare alla massima velocità sulla fibra FTTH (Fiber to the Home) e di giocare, lavorare e guardare contenuti in streaming in altissima qualità grazie alla latenza ridotta al minimo. In alternativa potete scegliere una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Home) per navigare fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

Il costo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. L’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura più 5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone mensile.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

I già clienti di Vodafone per il mobile possono avere la fibra ottica senza chiamate incluse a 22,90 euro al mese e attivazione gratuita.

Attiva Internet Unlimited per già clienti mobile »

Diventare clienti di Vodafone per fisso e mobile permette poi di avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con l’attivazione di Infinito Insieme. Per il pagamento si può scegliere tra la domiciliazione in bolletta o l’addebito su carta di credito, borsellino o conto corrente.

Chi non è raggiunto dalla fibra può attivare l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) e navigare sulla fibra misto rame:

Casa Wireless+

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

antenna FWA da esterno in base alla copertura

Il costo è di 24,90 euro al mese. L’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura più 5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone mensile.

Attiva Vodafone Casa Wireless+ »

